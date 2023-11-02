Расписание четвертого этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Муравьева, Семененко, Мишина и Галлямов
С 8 по 12 ноября в Казани пройдет четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
4-й этап
«Идель»
Казань
Расписание соревнований
8 ноября, среда
Танцы на льду, КМС, ритм-танец
17:30
Пары, КМС, короткая программа
20:00
9 ноября, четверг
Танцы на льду, КМС, произвольный танец
13:15
Пары, КМС, произвольная программа
15:45
Девушки, КМС, короткая программа
17:50
Юноши, КМС, короткая программа
20:25
10 ноября, пятница
Девушки, КМС, произвольная программа
12:45
Юноши, КМС, произвольная программа
15:40
11 ноября, суббота
Мужчины, короткая программа
13:30
Женщины, короткая программа
15:15
Пары, короткая программа
17:45
12 ноября, воскресенье
Мужчины, произвольная программа
13:00
Женщины, произвольная программа
15:00
Пары, произвольная программа
17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Полный состав участников станет известен позднее.
Предварительный состав участников
Женщины: Камила Валиева, Алина Горбачева, Вероника Жилина, Анастасия Зинина, Софья Муравьева.
Мужчины: Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Григорий Федоров.
Пары: Карина Акопова – Никита Рахманин, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Таисия Собинина – Денис Ходыкин, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков.
Календарь Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/24
У девушек болею за Нику, Настю и Алину.
У парней за всех , у пар суперский состав. О ЧЯ это радостно. Здесь тоже за всех.