Расписание четвертого этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Муравьева, Семененко, Мишина и Галлямов

С 8 по 12 ноября в Казани пройдет четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

4-й этап

«Идель»

Казань

Расписание соревнований

8 ноября, среда

Танцы на льду, КМС, ритм-танец

17:30

Пары, КМС, короткая программа

20:00

9 ноября, четверг

Танцы на льду, КМС, произвольный танец

13:15

Пары, КМС, произвольная программа

15:45

Девушки, КМС, короткая программа

17:50

Юноши, КМС, короткая программа

20:25

10 ноября, пятница

Девушки, КМС, произвольная программа

12:45

Юноши, КМС, произвольная программа

15:40

11 ноября, суббота

Мужчины, короткая программа

13:30

Женщины, короткая программа

15:15

Пары, короткая программа

17:45

12 ноября, воскресенье

Мужчины, произвольная программа

13:00

Женщины, произвольная программа

15:00

Пары, произвольная программа

17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Полный состав участников станет известен позднее.

Предварительный состав участников

Женщины: Камила Валиева, Алина Горбачева, Вероника Жилина, Анастасия Зинина, Софья Муравьева.

Мужчины: Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Григорий Федоров.

Пары: Карина Акопова – Никита Рахманин, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Таисия Собинина – Денис Ходыкин, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков.

Календарь Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/24