Расписание четвертого этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Муравьева, Семененко, Мишина и Галлямов

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С 8 по 12 ноября в Казани пройдет четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

4-й этап

«Идель»

Казань

Расписание соревнований

8 ноября, среда

Танцы на льду, КМС, ритм-танец

17:30

Пары, КМС, короткая программа

20:00

9 ноября, четверг

Танцы на льду, КМС, произвольный танец

13:15

Пары, КМС, произвольная программа

15:45

Девушки, КМС, короткая программа

17:50

Юноши, КМС, короткая программа

20:25

10 ноября, пятница

Девушки, КМС, произвольная программа

12:45

Юноши, КМС, произвольная программа

15:40

11 ноября, суббота

Мужчины, короткая программа

13:30

Женщины, короткая программа

15:15

Пары, короткая программа

17:45

12 ноября, воскресенье

Мужчины, произвольная программа

13:00

Женщины, произвольная программа

15:00

Пары, произвольная программа

17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Полный состав участников станет известен позднее.

Предварительный состав участников

Женщины: Камила Валиева, Алина Горбачева, Вероника Жилина, Анастасия Зинина, Софья Муравьева.

Мужчины: Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Григорий Федоров.

Пары: Карина Акопова – Никита Рахманин, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Таисия Собинина – Денис Ходыкин, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков.

Календарь Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/24

8 комментариев

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Вопрос, и кто ж доедет. Состав 🔥
+6
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RusVector
Победы Веронике Жилиной и Софье Муравьевой! И Алине Горбачевой квад прыгнуть, а может быть и два!
+5
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galik55
Если все заявившиеся приедут, то этап будет классный .
У девушек болею за Нику, Настю и Алину.
У парней за всех , у пар суперский состав. О ЧЯ это радостно. Здесь тоже за всех.
+1
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Jessi
Садкова будет, Валиева, Жилина и Зинина под вопросом
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Александр Шульгин
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Вопрос, и кто ж доедет. Состав 🔥
Состав будет совсем другой половина с травмами
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Екатерина Воронина
Ответ Александр Шульгин
Состав будет совсем другой половина с травмами
А Садкова доедет? Вроде писали что должна быть в Казани и в Самаре! Вместо Вероники скорее всего если будет там???
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