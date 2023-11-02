Валиева, Горбачева, Муравьева, Семененко, Игнатов, Самсонов, Мишина и Галлямов, Кадырова и Колесов выступят на этапе Гран-при России в Казани

Теги сборная России пары мужское катание женское катание Анастасия Мишина Александр Галлямов Валерий Колесов Макар Игнатов Евгений Семененко Денис Ходыкин Мария Талалайкина Никита Рахманин Камила Валиева Даниил Самсонов Ясмина Кадырова Глеб Лутфуллин Карина Акопова Таисия Собинина Владислав Дикиджи Кирилл Сарновский Алина Горбачева Софья Муравьева Елизавета Осокина Анастасия Мухортова Дмитрий Евгеньев Андрей Мухортов Дарья Садкова Валерия Овчинникова Артем Грицаенко Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Иван Попов Полина Свириденко Максим Петров Федор Зонов Арина Кшецкая Григорий Федоров Серия Гран-при России Майя Шегай Игорь Шамшуров Карима Аскарова Рената Губашева Владимир Ощепков Ангелина Козырева Ксения Говорова Фигурное катание

Стал известен состав этапа серии Гран-при России в Казани.

Соревнования пройдут 11-12 ноября. 

Женщины: Камила Валиева, Карима Аскарова, Ксения Говорова, Алина Горбачева, Рената Губашева, Ангелина Козырева, Арина Кшецкая, Софья Муравьева, Дарья Садкова, Валерия Овчинникова, Полина Свириденко, Мария Талалайкина. 

Мужчины: Владислав Дикиджи, Федор Зонов, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Андрей Мухортов, Владимир Ощепков, Максим Петров, Иван Попов, Даниил Самсонов, Кирилл Сарновский, Евгений Семененко, Григорий Федоров.

Пары: Карина Акопова – Никита Рахманин, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Таисия Собинина – Денис Ходыкин, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, Майя Шегай – Игорь Шамшуров.

Материалы по теме

71 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vmn
О, Даня Самсонов, любопытно! Радует, что он продолжает соревноваться
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
umma
Какой интересный состав во всех видах!! Рада что Самсонов возвращается, на Садкову интересно посмотреть, в парах тоже ЧЯ наконец то увидим ,в прошлом сезоне они были оч хороши.Удачи всем ребятам
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Беглый*
Валиевой, Садковой и Горбачёвой распилить между собой пьедестал
+19
-9
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леди Брэкнелл
Ответ Андрей Рыбалко
Там и в юниорах очень интересно: Колесников, Лазарев, Федотов
Странно, почему их не разводят? Лев и Арсений должны в финалах соревноваться.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Казани повезло с составом участников. За призовые места во всех трёх видах будет интересная борьба. Приятно видеть среди участников Садкову и Самсоноа, которые пропускали этапы ГП и другие соревнования из-за травм и болезней. Удачи им и другим участникам ГП !
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Рыбалко
Там и в юниорах очень интересно: Колесников, Лазарев, Федотов
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ягун Ягунини
По юниорам тоже очень интересно будет. У девочек Базылюк, Гордеева, Морозова, Лебедева, Титова, Марасанова, Кадырова, Коробицина, Петрова, Юрова, Лабутина, Тихонова. У мальчиков первый старт сезона у Федотова. Также будут Лазарев, Воронов, Колесников, Пузин, Рамзенков, Ковтун, Шелковников.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Syndycate
Самый интересный в женском намечается
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ягун Ягунини
Очень интересный этап намечается. Первые старты в сезоне у Валиевой, Садковой, Муравьевой, Самсонова, МЕ, ЧЯ.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леди Брэкнелл
Ответ Lana-shu
В прошлом году не было полного Мегаспорт. Возможно , что проведут на арене поменьше.
Как это? Билеты уже раскуплены в Мегаспорт, идем все туда )) В этом году отличный состав будет в Мск.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самая цитируемая и вообще недура
О, Даня, наконец-то, ура.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жизненная
Ого! Всех хочется увидеть, но особенно :Ками, и Соню, и Дарью, Алину снова!!!
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Svetmel
У пар битва за 2 - 3 места будет. Самсонов возвращается. У девчонок тоже интересно.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леди Брэкнелл
Зинина, Жилина и Акатьева получается точно будут в Москве (если восстановятся). Будет полный Мегаспорт ))
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Рыбалко
Ответ Леди Брэкнелл
Странно, почему их не разводят? Лев и Арсений должны в финалах соревноваться.
В финал они попадут оба в любом случае, но обоим хочется пожелать победы. Жаль, что не развели
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_bez_ice
Ответ Oleandra
А Жилиной нет.. но это другое.. это не ТШТ, где у каждой первой тяжелейшая травма(С)
Не подскажите, где Акатьева?
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
galik55
По Самсонову скучала, рада.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маргарита В Сафронова
Горбачёва против Муравьӗвой — это очень интересно.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
margo_rita
даниил самсонов? неожиданно. я думала, он закончил с соревнованиями. Ох, какой интересный спортсмен был. любопытно будет посмотреть на его нынешнее состояние однозначно, пожелаю ему удачи.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
АннаФ
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Oleandra
А Жилиной нет.. но это другое.. это не ТШТ, где у каждой первой тяжелейшая травма(С)
Она пару дней как возобновила тренировки, вы о чем вообще?
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ретроградный меркурий
Ответ Ягун Ягунини
По юниорам тоже очень интересно будет. У девочек Базылюк, Гордеева, Морозова, Лебедева, Титова, Марасанова, Кадырова, Коробицина, Петрова, Юрова, Лабутина, Тихонова. У мальчиков первый старт сезона у Федотова. Также будут Лазарев, Воронов, Колесников, Пузин, Рамзенков, Ковтун, Шелковников.
У мальчиков серьезнейшая конкуренция будет. Очень интересный этап намечается
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleandra
Очень рада за Дашу и Даниила.. Камила само собой)
+11
-8
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ягун Ягунини
Ответ Леди Брэкнелл
Дело не в этом, а в том, что они выбьют друг друга с первого места раньше времени.
Куда выбьют? Ну займет кто то из них не первое, а второе место. Ничего страшного, на ПР злее будут. Думаю, что изначально Арсения и Льва планировали развести по этапам, но болячки Арсения спутали карты.
Хотя, кто знает, есть ли у юниоров вообще сеянные, Базылюк и Приневу сразу же на первом этапе свели.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
АннаФ
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ vmn
О, Даня Самсонов, любопытно! Радует, что он продолжает соревноваться
Долгожданный спортсмен!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леди Брэкнелл
Ответ Lana-shu
Горбачевой еще надо прыгнуть квад. Садкова очень нравится, но не факт, что чисто откатает. Пьедестал садкова, муравьева, горбачева , в любом порядке , было бы хорошо.
У Садковой триксель еще в КП. И квада у нее 3 насколько я помню в пп было. Горбачева кремень, она все прыгнет думаю.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий