Валиева, Горбачева, Муравьева, Семененко, Игнатов, Самсонов, Мишина и Галлямов, Кадырова и Колесов выступят на этапе Гран-при России в Казани
Стал известен состав этапа серии Гран-при России в Казани.
Соревнования пройдут 11-12 ноября.
Женщины: Камила Валиева, Карима Аскарова, Ксения Говорова, Алина Горбачева, Рената Губашева, Ангелина Козырева, Арина Кшецкая, Софья Муравьева, Дарья Садкова, Валерия Овчинникова, Полина Свириденко, Мария Талалайкина.
Мужчины: Владислав Дикиджи, Федор Зонов, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Андрей Мухортов, Владимир Ощепков, Максим Петров, Иван Попов, Даниил Самсонов, Кирилл Сарновский, Евгений Семененко, Григорий Федоров.
Пары: Карина Акопова – Никита Рахманин, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Таисия Собинина – Денис Ходыкин, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, Майя Шегай – Игорь Шамшуров.
Хотя, кто знает, есть ли у юниоров вообще сеянные, Базылюк и Приневу сразу же на первом этапе свели.