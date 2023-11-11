Катарина Гербольдт: «Валиевой идет короткая программа, смотрится очень женственно и выигрышно»

Катарина Гербольдт высказалась о женственности короткой программы Камилы Валиевой.

Сейчас Валиева лидирует на этапе Гран-при России в Казани с результатом 72,39 балла.

«Победа Валиевой в короткой программе не вызывала вопросов? Это спорт, вопросы здесь всегда бывают. Да, Валиева ожидаемо стала лидером после короткой программы, но впереди произвольная.

Посмотрим, какие элементы Камила будет делать в произвольной программе. Та же Горбачева, идущая третьей, будет кататься с четверными прыжками. Думаю, самое интересное еще впереди.

Мне в целом очень нравится в этом году короткая программа Валиевой. Мне кажется, она ей идет, смотрится очень женственно и выигрышно», – сказала бронзовый призер чемпионата России‑2009 Катарина Гербольдт.