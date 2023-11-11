Дикиджи, Игнатов, Лутфуллин и Семененко прыгнули по два четверных в короткой программе на Гран-при России, Федоров и Самсонов откатались с ошибками

Мужчины выступили с короткими программами на этапе Гран-при России в Казани.

сделал четверной риттбергер, тройной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп. Фигурист упал на дорожке шагов.

прыгнул четверной лутц с касанием льда рукой, а затем сделал одинарный аксель вместо тройного.

исполнил четверной лутц, каскад четверной сальхов – тройной тулуп, тройной аксель.

упал с четверного лутца, затем сорвал каскад с четверным тулупом, но сделал тройной аксель.

прыгнул четверной риттбергер, тройной аксель и каскад четверной тулуп – двойной тулуп.

Глеб Лутфуллин – четверной риттбергер, четверной сальхов – тройной тулуп, тройной аксель с ошибкой на выезде.

Евгений Семененко прыгнул каскад четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель.