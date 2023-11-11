Дикиджи, Игнатов, Лутфуллин и Семененко прыгнули по два четверных в короткой программе на Гран-при России, Федоров и Самсонов откатались с ошибками
Мужчины выступили с короткими программами на этапе Гран-при России в Казани.
Федор Зонов сделал четверной риттбергер, тройной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп. Фигурист упал на дорожке шагов.
Даниил Самсонов прыгнул четверной лутц с касанием льда рукой, а затем сделал одинарный аксель вместо тройного.
Владислав Дикиджи исполнил четверной лутц, каскад четверной сальхов – тройной тулуп, тройной аксель.
Григорий Федоров упал с четверного лутца, затем сорвал каскад с четверным тулупом, но сделал тройной аксель.
Макар Игнатов прыгнул четверной риттбергер, тройной аксель и каскад четверной тулуп – двойной тулуп.
Глеб Лутфуллин – четверной риттбергер, четверной сальхов – тройной тулуп, тройной аксель с ошибкой на выезде.
Евгений Семененко прыгнул каскад четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель.
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