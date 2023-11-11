Дикиджи, Игнатов, Лутфуллин и Семененко прыгнули по два четверных в короткой программе на Гран-при России, Федоров и Самсонов откатались с ошибками

Теги мужское катание Макар Игнатов Евгений Семененко Даниил Самсонов Глеб Лутфуллин Владислав Дикиджи Федор Зонов Григорий Федоров Серия Гран-при России Фигурное катание

Мужчины выступили с короткими программами на этапе Гран-при России в Казани.

Федор Зонов сделал четверной риттбергер, тройной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп. Фигурист упал на дорожке шагов. 

Даниил Самсонов прыгнул четверной лутц с касанием льда рукой, а затем сделал одинарный аксель вместо тройного.

Владислав Дикиджи исполнил четверной лутц, каскад четверной сальхов – тройной тулуп, тройной аксель.

Григорий Федоров упал с четверного лутца, затем сорвал каскад с четверным тулупом, но сделал тройной аксель.

Макар Игнатов прыгнул четверной риттбергер, тройной аксель и каскад четверной тулуп – двойной тулуп. 

Глеб Лутфуллин – четверной риттбергер, четверной сальхов – тройной тулуп, тройной аксель с ошибкой на выезде.

Евгений Семененко прыгнул каскад четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель.

6 комментариев

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antrrap
Владислав сегодня прям раскрылся. Шикарный прокат. Считаю, что все-таки он сегодня должен был быть первым при всей любви к Жене
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Oleg152762
Ну молодцы парни. Интрига. Наверное, можно было бы ещё оценки подрезать. Всё-таки шероховатости были у большинства. Но конкуренция есть. И это радует.
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Оз
Семененко отгрибовали по полной! Дикиджи сегодня был лучше!
+2
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Kristine Kristine
Самсонов - боль. Классно на льду выглядит, но совсем пропали прыжки
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chespo
Дикиджи выдал отличный прокат и при своем контенте с 4Lz и 4S должен бы оказаться на 1 месте, но чьи-то грибы, они такие..
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