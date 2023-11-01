Тутберидзе о задержке допинг-пробы Валиевой: «Медаль Олимпиады-2022 не должна быть пересмотрена. Спортсмен там был чистый? Да. Вопросы к WADA, к лаборатории – это их вина»

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Этери Тутберидзе считает, что золото командника ОИ-2022 не должны пересматривать.

В декабре 2021 года Валиева сдала положительный допинг-тест. Об этом стало известно уже во время Олимпиады-2022 в Пекине, где фигуристка выиграла командный турнир со сборной России. Из-за начала расследования награждение так и не состоялось.

– Я хотел бы про Камилу… И вообще, можете вообще хоть что-то, что можно, и вообще, как это и что это…

– Я в голове перелистывала возможные варианты, вопросы.

Я бы хотела посадить всех участников процесса на детектор лжи. Я хочу знать правду, откуда это взялось, что это, почему? Столько вопросов, и я думаю, что, наверное, никогда на них не получу ответа. Надо с этим жить.

– У меня простой вопрос: как условно нечистый спортсмен…

– Попал на Олимпиаду – каким образом? Когда едут команды – Америки, Канады, Японии, неважно, какая команда – президент федерации фигурного катания той страны или другой страны… Во-первых, у нас нет доступа в их личные кабинеты, которые они заполняют анализы.

Ну мы точно знаем, что если они допущены до Олимпиады, они все чистые. Если они туда приехали, они получают паспорт олимпийца, они все чистые. Дальше они решают, кто принимает участие в командном турнире – это держится в секрете, стратегически. Если мы узнаем, что если, допустим, американская команда выставляет не самых сильных, может, мы тоже не пойдем с козырей.

Но поскольку никто не знает, все пытаются зайти с козырей сразу. Ты же не знаешь, поставят они Нэтана Чена или не поставят. Ну. Какая разница? Эти все спортсмены – чис-ты-е. Точка. Как так получилось, что спортсменка с зависшим анализом попала на Олимпиаду?

– Теоретически она могла сдать анализ после проката, и постфактум они могли сказать: да, он приехал чистым, но вот здесь на Олимпиаде…

– Подождите. После ЧР – на Европе – она сдавала, анализ чистый. Потом еще раз – чистый. На Олимпиаде после короткой, потом еще возьмут – везде чистая.

Если у них висел тот анализ, каким образом ее допустили? Значит, они должны были что угодно сделать, чтобы перепроверить, чтобы он был готов. Они не должны были пускать такого спортсмена в олимпийскую деревню уже.

Мое мнение: рассмотрения командной медали вообще не должно быть. Чья ошибка, что этот спортсмен участвовал в команде? Чья? Наша? Нет. Спортсмен на Олимпиаде был чистый? Да. Каким образом она оказалась? Вопросы я даже не знаю, к кому: к WADA, к лаборатории.

Пусть они тогда печатают новую медаль, че хотят делают. Это их вина. Это не вина команды абсолютно. Потому что мы имели спортсмена, на этом старте он был чистый. Он откатался. Медаль не должна быть пересмотрена.

Скажи они о результатах, что у нее нечистый допинг был на ЧР – 2-го, 3-го, 4-го, 5-го (февраля – Sports.ru), катались бы Аня (Щербакова) и Саша (Трусова). Все, и результат команды был бы точно такой же. Они бы тоже выиграли бы, – сказала заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире «Коммент.Тренер» с Леонидом Слуцким.

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45 комментариев

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S Works Tarmac SL7
Из прочитанного понял, что допинг Валиевой-вина WADA
Ну, ок))))
+57
-19
+38
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SALMON
То есть тот факт, что нашли допинг её вообще не смущает? Главное чтобы не на Олимпиаде? Тогда у меня плохие новости для нее
+41
-16
+25
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БезызбежноНаКрасный
Я бы хотела посадить всех участников процесса на детектор лжи
__________
и начать надо бы с тебя)
+30
-13
+17
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Kironbet
Ответ S Works Tarmac SL7
Из прочитанного понял, что допинг Валиевой-вина WADA Ну, ок))))
Это точно. Штаб в белом пальто же. Классика!
+25
-13
+12
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SatelliteSS
Ответ Барсук Савелий
То есть допинг на чр не отрицается...😏
Ну, он есть, поэтому не отрицается. Вопрос в другом - умышленно он попал или нет.
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Большой Влад
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Ответ S Works Tarmac SL7
Из прочитанного понял, что допинг Валиевой-вина WADA Ну, ок))))
Результат был задержан более чем на 40 дней вместо того, чтобы предоставить его в течение 20-дневного лимита. Да, в том, что медаль оспаривается, виновато ВАДА. По словам заслуженного тренера Этери Георгиевны, они могли поставить кого-то другого и выиграть золото. Команда ROC не имела никакой выгоды от отложенного результата, поскольку при любой замене они выиграли бы золото.
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Владислава Крюкова
Ответ Luisa Vi
А зачем тогда пробы хранятся (сколько там?) 10 лет? Чтобы лаборанты чужими экспериментами любовались?
Пробы на первоначальный анализ по требованию должны были в течении 20 дней быть проверены.
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Хаскерс
Не убедила даже меня.
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Ярик01
Могут и через десять лет новыми методами проверить и дисквалифицировать. В какой момент была поймана, это совершенно неважно. Наказание за правонарушение (в том числе и против чистоты спорта) должно быть неотвратимым
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Барсук Савелий
То есть допинг на чр не отрицается...😏
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Александр Константинов
Ответ S Works Tarmac SL7
Из прочитанного понял, что допинг Валиевой-вина WADA Ну, ок))))
Вина не в самом допинге, а в процедурных моментах. Здесь я с ней согласен. Всё должно делаться своевременно.
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Jessi
Ответ S Works Tarmac SL7
Из прочитанного понял, что допинг Валиевой-вина WADA Ну, ок))))
Ещё медаль нужно «перепечатать». «Че хотите, то делайте»
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der König
Ответ Amneris
Мда, и этот человек, понятия не имеющий вообще о допинг-контроле в спорте, является без пяти минут лучшим тренером России. Ребята, это уже даже не дно. Такое даже Мутко не отмачивал.
Мутко был мошенником, но говорил красиво.
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Sergej Tur
Ответ Jessi
Ещё медаль нужно «перепечатать». «Че хотите, то делайте»
читаю ваши комментарии и вижу что вы все так хотите прямо аж изводитесь чтобы валиеву лишили медали и десклафбы получила
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Александр Шульгин
Сказочница
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Иван Иванов
Тут даже не столько про перескок с того что проба была на ЧР а не ОИ.
А само по себе про крашенные железки речь, а не судьбу самой Валиевой.
главное чтоб побрякушки устояли, а там пусть со стаканам сами разбираются.
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Ирина Ларина
Все интервью было записано именно под Камилу.
Я люблю ее и тоже считаю уникальной фигуристкой, и не считаю, что она принимала этот допинг.
Но! Интервью омерзительно. Про всех фигуристок наговорила неприятные вещи. И, что, интересно, про Аню - ни слова. Кучу вещей про предательство и переходы, но то, что именно Щербакова отстирывала ее пальто - молчок. И ни слова спасибо.
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Luisa Vi
Беспросветная дурость🤡😁
Запад виноват, мы не при делах
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София Хайн
Ответ Александр Константинов
Вина не в самом допинге, а в процедурных моментах. Здесь я с ней согласен. Всё должно делаться своевременно.
Хорошие адвокаты выигрывали процесс при нарушении процессуальных норм во время следствия. Западные заморочки
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Амонра
чую, сегодня у всех плюсы и минусы закончатся😆
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София Хайн
Увы, есть правило, приходят положительные допинг пробы и все результаты последующих соревнований, где спортсмен был чистым, аннулируются. Этери тут абсолютно не права
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Sivka
"– Я хотел бы про Камилу… И вообще, можете вообще хоть что-то, что можно, и вообще, как это и что это…"

Подумал, что же это за журналист-то такой косноязычный.
А потом увидел на видео Леонида Викторовича................
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Владислава Крюкова
Ответ der König
Напрямую. Он - врач. Значит прописывал дозы и выдавал вкусняшки он. Или это была госпожа Крюкова?
Вся ваша аргументация закончилась, на том что он врач? Две совершенно разные ситуации, когда был использован метод ввода, который только запретили, и запрещенное вещество, которое забанено много лет.
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София Хайн
Ответ Владислава Крюкова
Ну и как связан запрещенный метод ввода разрешенных веществ с делом Камилы?
Блинн, был вопрос о нарушении допинговых правил Шетским . Чего пристаешь не по существу
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Amneris
Мда, и этот человек, понятия не имеющий вообще о допинг-контроле в спорте, является без пяти минут лучшим тренером России.

Ребята, это уже даже не дно. Такое даже Мутко не отмачивал.
+14
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