Тутберидзе о задержке допинг-пробы Валиевой: «Медаль Олимпиады-2022 не должна быть пересмотрена. Спортсмен там был чистый? Да. Вопросы к WADA, к лаборатории – это их вина»

Этери Тутберидзе считает, что золото командника ОИ-2022 не должны пересматривать.

В декабре 2021 года сдала положительный допинг-тест. Об этом стало известно уже во время Олимпиады-2022 в Пекине, где фигуристка выиграла командный турнир со сборной России. Из-за начала расследования награждение так и не состоялось.

– Я хотел бы про Камилу… И вообще, можете вообще хоть что-то, что можно, и вообще, как это и что это…

– Я в голове перелистывала возможные варианты, вопросы.

Я бы хотела посадить всех участников процесса на детектор лжи. Я хочу знать правду, откуда это взялось, что это, почему? Столько вопросов, и я думаю, что, наверное, никогда на них не получу ответа. Надо с этим жить.

– У меня простой вопрос: как условно нечистый спортсмен…

– Попал на Олимпиаду – каким образом? Когда едут команды – Америки, Канады, Японии, неважно, какая команда – президент федерации фигурного катания той страны или другой страны… Во-первых, у нас нет доступа в их личные кабинеты, которые они заполняют анализы.

Ну мы точно знаем, что если они допущены до Олимпиады, они все чистые. Если они туда приехали, они получают паспорт олимпийца, они все чистые. Дальше они решают, кто принимает участие в командном турнире – это держится в секрете, стратегически. Если мы узнаем, что если, допустим, американская команда выставляет не самых сильных, может, мы тоже не пойдем с козырей.

Но поскольку никто не знает, все пытаются зайти с козырей сразу. Ты же не знаешь, поставят они или не поставят. Ну. Какая разница? Эти все спортсмены – чис-ты-е. Точка. Как так получилось, что спортсменка с зависшим анализом попала на Олимпиаду?

– Теоретически она могла сдать анализ после проката, и постфактум они могли сказать: да, он приехал чистым, но вот здесь на Олимпиаде…

– Подождите. После ЧР – на Европе – она сдавала, анализ чистый. Потом еще раз – чистый. На Олимпиаде после короткой, потом еще возьмут – везде чистая.

Если у них висел тот анализ, каким образом ее допустили? Значит, они должны были что угодно сделать, чтобы перепроверить, чтобы он был готов. Они не должны были пускать такого спортсмена в олимпийскую деревню уже.

Мое мнение: рассмотрения командной медали вообще не должно быть. Чья ошибка, что этот спортсмен участвовал в команде? Чья? Наша? Нет. Спортсмен на Олимпиаде был чистый? Да. Каким образом она оказалась? Вопросы я даже не знаю, к кому: к WADA, к лаборатории.

Пусть они тогда печатают новую медаль, че хотят делают. Это их вина. Это не вина команды абсолютно. Потому что мы имели спортсмена, на этом старте он был чистый. Он откатался. Медаль не должна быть пересмотрена.

Скажи они о результатах, что у нее нечистый допинг был на ЧР – 2-го, 3-го, 4-го, 5-го (февраля – Sports.ru), катались бы Аня ( ) и Саша ( ). Все, и результат команды был бы точно такой же. Они бы тоже выиграли бы, – сказала заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире «Коммент.Тренер» с Леонидом Слуцким.