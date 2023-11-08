Журова о деле Валиевой: «Здесь присутствовала политическая подоплека. Но если CAS будет последовательным, то дело должно закончиться положительно»

Теги сборная России допинг Светлана Журова Олимпийская сборная России WADA РУСАДА CAS Олимпиада-2022 женское катание Политика Камила Валиева Фигурное катание

Светлана Журова заявила о политической подоплеке в деле Камилы Валиевой.

В декабре 2021 года фигуристка Валиева сдала положительный допинг-тест, о чем стало известно во время Олимпиады-2022 в Пекине. 9-10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут новые слушания по этому делу.

«Дело в том, что подобные случаи, как с Камилой, практически никогда не доходили до суда. Это все решалось на уровне антидопинговых комитетов международных федераций.

Но так как скандал произошел на Олимпиаде, они это вывели на уровень пропаганды. По правилам, Камилу должны были отстранить намного раньше и она бы просто не поехала на Олимпиаду. То есть подобной ситуации можно было избежать.

Во всем мире полно случаев, когда спортсменов на какое-то время отстраняли, потом он приносил справки, объяснял, доказывал и на уровне федераций все заканчивалось. Это никогда не выходило в WADA (Всемирное антидопинговое агентство) или в CAS.

А с ней была другая ситуация. Опять же, здесь присутствовала политическая подоплека и это вывели на другой уровень. Но если CAS будет четко последовательным, то ее дело сейчас должно закончиться положительно», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

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25 комментариев

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Санитар-волк
Какая "подоплёка", что ты несёшь? Есть положительная проба, всё. Вопрос только в сроке дисквала.
+27
-3
+24
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igls54
Это наезд на дедушку и его таблетки
+15
-2
+13
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kwinto88
Роднина уже все признала, какая политика ?
+8
-4
+4
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Gerald1
А как разовое употребление допинга связано с политикой?
+8
-4
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Katerina Sunny
Положительно оно закончится для того, кто в итоге будет с золотыми медалями.
+1
0
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Atsuktuvas
Для одной из сторон судебного разбирательства дело всегда завершается положительно.
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Savarona25
Пока любой случай допинга будет оправдываться "политической подоплекой" и происками недругов - ничего принципиально не изменится, сколько в РУСАДа не инвестируй (новость рядом). Впрочем, на данном этапе развития допинг не самая большая проблема российского спорта.
+4
-3
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Саня Наз
Ответ Gelios77
как разовое (случайное) употребление этой бесполезной витаминки может свидетельствовать о допинге? А точно было употребление, а не шведы там под диктовочку что-то нахимичили?
Вскрывайте пробу Б.
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Ольга Ив
Ответ ДИОНИС
1. Чем может помочь разовый приём ТМЗ? 2. Почему КАС всё никак не может вынести обвинение Камиле, если её вина якобы очевидна? Обычно подобные дела рассматриваются за ОДНО судебное заседание, а по делу Валиевой их будет уже, как минимум, пять! 3. Почему КАС решил затребовать от ВАДА всю документацию? Может, потому, что не всё так очевидно с виновностью Валиевой.
Да с чего вы решили, что с Вада требуют??? Нигде такой инфы не было 🙂
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Сергей
Надо всё таки деда допросить с пристрастием
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beltravel71
Ответ Санитар-волк
Какая "подоплёка", что ты несёшь? Есть положительная проба, всё. Вопрос только в сроке дисквала.
Или придираться по юридическим процедурам
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kwinto88
Ответ Сергей Богатырёв
про Роднину тут тысячу раз писали, что она идиотка, причём писали, как правило, либерально настроенные комментаторы. Я уж не говорю о том, что Роднина к этой истории имеет такое же отношение, как комментаторы спортса
держи в курсе
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Сергей Богатырёв
Ответ kwinto88
Роднина уже все признала, какая политика ?
про Роднину тут тысячу раз писали, что она идиотка, причём писали, как правило, либерально настроенные комментаторы. Я уж не говорю о том, что Роднина к этой истории имеет такое же отношение, как комментаторы спортса
0
0
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psa.1207
Ответ igls54
Это наезд на дедушку и его таблетки
Как выясняется, дедушкин стакан был иноагентом.
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Александр Кожевников
Журова определитесь,вы за красных или за белых
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Дмитрий Рабко
"Положительно" - это в смысли, что Камила положит свои коньки в чулан и закрое его на амбарный замок ?
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Док Аксель
В мои далёкие школьные годы, если ученик отсутствовал по какой-то причине в школе, можно было принести справку от родителей, которые объясняли причину отсутствия и этого было достаточно. Видно Света Журова этим часто пользовалась. Аргументация по оводу допингового скандала с Камилой у неё школьная...
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Дмитрий Сальников-Грачев
Для кого положительно ? :)
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