Журова о деле Валиевой: «Здесь присутствовала политическая подоплека. Но если CAS будет последовательным, то дело должно закончиться положительно»

Светлана Журова заявила о политической подоплеке в деле Камилы Валиевой.

В декабре 2021 года фигуристка Валиева сдала положительный допинг-тест, о чем стало известно во время Олимпиады-2022 в Пекине. 9-10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут новые слушания по этому делу.

«Дело в том, что подобные случаи, как с Камилой, практически никогда не доходили до суда. Это все решалось на уровне антидопинговых комитетов международных федераций.

Но так как скандал произошел на Олимпиаде, они это вывели на уровень пропаганды. По правилам, Камилу должны были отстранить намного раньше и она бы просто не поехала на Олимпиаду. То есть подобной ситуации можно было избежать.

Во всем мире полно случаев, когда спортсменов на какое-то время отстраняли, потом он приносил справки, объяснял, доказывал и на уровне федераций все заканчивалось. Это никогда не выходило в WADA (Всемирное антидопинговое агентство) или в CAS.

А с ней была другая ситуация. Опять же, здесь присутствовала политическая подоплека и это вывели на другой уровень. Но если CAS будет четко последовательным, то ее дело сейчас должно закончиться положительно», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.