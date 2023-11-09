Рэпер L’One: «Хотелось бы передать Валиевой, что даже если суд будет не на ее стороне, они не смогут ей помешать стать лучшей версией себя»

Рэпер Леван Горозия (L’One) пожелал удачи фигуристке Камиле Валиевой.

Сегодня в Спортивном арбитражном суде ( ) возобновились слушания по допинговому делу .

«Был в подобной ситуации, когда кажется, что весь мир против тебя. То, над чем ты так долго работал, испаряется за секунды.

Когда ты в такой ситуации, хочется услышать слова поддержки, но, к сожалению, не многие могут их сказать. Поэтому я написал эту песню «В самом начале», описывающую состояние человека в такие моменты.

Хотелось бы передать Камиле, что даже если суд будет не на ее стороне, они не смогут ей помешать стать лучшей версией себя. Я желаю тебе удачи и новых побед. Мы в самом начале», – сказал L’One.

«В голове лишь мысли о мести. Обида на каждого, даже на самого близкого». Валиева выложила видео тренировки под трек L’One