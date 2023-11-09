Рэпер L’One: «Хотелось бы передать Валиевой, что даже если суд будет не на ее стороне, они не смогут ей помешать стать лучшей версией себя»

Теги сборная России допинг CAS женское катание Камила Валиева музыка Фигурное катание

Рэпер Леван Горозия (L’One) пожелал удачи фигуристке Камиле Валиевой.

Сегодня в Спортивном арбитражном суде (CAS) возобновились слушания по допинговому делу Валиевой.

«Был в подобной ситуации, когда кажется, что весь мир против тебя. То, над чем ты так долго работал, испаряется за секунды.

Когда ты в такой ситуации, хочется услышать слова поддержки, но, к сожалению, не многие могут их сказать. Поэтому я написал эту песню «В самом начале», описывающую состояние человека в такие моменты.

Хотелось бы передать Камиле, что даже если суд будет не на ее стороне, они не смогут ей помешать стать лучшей версией себя. Я желаю тебе удачи и новых побед. Мы в самом начале», – сказал L’One.

«В голове лишь мысли о мести. Обида на каждого, даже на самого близкого». Валиева выложила видео тренировки под трек L’One

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19 комментариев

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N-fox
Молодец, что поддержал!
+34
-1
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Регина
Мне кажется сейчас очень важно поддержать Камилу и спасибо, что репер не остался в стороне.
Удачи Камиле на этапе в Казани 🍀
+26
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Алексей Токарев
Лишнее доказательство, что вся страна любит Камилу.
+24
-4
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Sky Smoker
спасибо Левану за поддержку Ками!
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L.France
Приятные слова для Камилы. Хорошая поддержка.
И всё же надеюсь, что суд будет на стороне Камилы.
+16
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Sky Smoker
Ответ Александр Шульгин
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Так если так достали новости с Валиевой, что ж Вы читаете и комментируете новости с Валиевой? :)
+15
-3
+12
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Sat397
Слушаю L’One, хорошие песни у него - со смыслом. Спасибо ему за поддержку Камилы.
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Bechet
Ответ Александр Шульгин
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Я вижу тебя почти под каждой новостью о Камиле. Кто же тебя заставляет бедняжка?
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Olga Tchistyakov
Да нет ,не весь мир.У Камилы миллионная армия поклонников.🤗🤗
+8
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Amneris
Хорошо и просто сказал. Без этих глупых монологов про героизм, ролевую модель и тд. И ей понятно, и остальным.
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Элла Бурс
Лева, спасибо! Ками, этот парень чертовски прав;))
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Elena Polkina
Ответ Александр Шульгин
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Ох, и мазохист же, вы, Александр.
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Акселек давай
Милота
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B.Jones
Хитро ответил. Дипломат
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Мордовский Узор
Хорошие, правильные слова. Думаю, если Камила всё-таки на самом деле виновата, ей бы хотелось слышать именно такие слова поддержки, а не просто тупое отрицание вины и возвеличивание. Именно такие слова могут по-настоящему отозваться в её сердце и дать ей сил двигаться дальше. Очень хорошо, что хоть какие-то голоса поддержки есть и с этой позиции.
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Александр
лучше не скажешь... ох... надеюсь, у Ками это действительно только начало...
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