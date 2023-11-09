Глава Калмыкии Бату Хасиков: «Валиева – герой, гордость и символ величия российского спорта»

Теги сборная России допинг Кикбоксинг CAS женское катание Бату Хасиков Камила Валиева Фигурное катание

Глава Калмыкии назвал Камилу Валиеву символом величия российского спорта.

Бату Хасиков является председателем Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России (ФКР).

Сегодня в Спортивном арбитражном суде (CAS) возобновились слушания по допинговому делу фигуристки.

«Сложно оценивать шансы, тем более, когда все очень искусственно и политизировано. Скажу одно: Камила Валиева, в любом случае, для нас – герой, гордость и символ величия российского спорта.

Я бы пожелал ей не обращать на все это внимание. Конечно, бороться надо, но не принимать близко к сердцу. Быть верной самой себе и идти дальше с высоко поднятой головой», – сказал Хасиков.

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16 комментариев

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Злой Руся
Вот так они и становятся депутатами. Большую часть жизни людям морды бил, а тут о будущем страны задумался. Друг другу попы поцелуют , и вперёд.
Героизм то в чем заключается ?? Сиди жди. За нее даже бумаги заполняют.
+7
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MyCA
Подкинул на вентилятор....
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0:4 на спотифай камп ноу
Бату Хасиков глава Бурятии??? Человек который всю жизнь получал по бошке руководитель региона??? Хотя чему я удивлЮсь в нашей стране есть и похуже
+2
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+2
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Злой Руся
Тошнит уже от этих скандалов и токсичности вокруг такого красивого спорта как фигурное катание
+2
0
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banchik1
Просто напомню: https://www.sports.ru/boxing/1037261562.html
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ЭЮЯ
Уже глава Калмыкии? А где Кирсан? Ушёл с головой в эзотерику?
+2
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banchik1
Ответ ЭЮЯ
Уже глава Калмыкии? А где Кирсан? Ушёл с головой в эзотерику?
Инопланетяне забрали
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Gunther86
Ответ ЭЮЯ
Уже глава Калмыкии? А где Кирсан? Ушёл с головой в эзотерику?
В честном поединке проиграл президентство
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Anfitan
Ответ MyCA
Подкинул на вентилятор....
просто метнул....
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Kuryanin
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Бату Хасиков глава Бурятии??? Человек который всю жизнь получал по бошке руководитель региона??? Хотя чему я удивлЮсь в нашей стране есть и похуже
Конечно есть похуже. Некоторые путают Калмыкию с Бурятией.
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Beloded2007
«Валиева – герой, гордость и символ величия российского спорта. Поэтому я принял решение вручить орден Адаму Кадырову», - заявил Хасиков.
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private dancer
Горшочек, не вари !
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Data Architector
Ремейк ленинского "Партия - ум, честь и совесть нашей эпохи"
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Непристойное предложение
гордость не только спорта, но и фармакологии!
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Алексей Токарев
Камила вундеркинд фигурного катания.
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Лакс
Ответ MyCA
Подкинул на вентилятор....
скажи ему это лично. Или только здесь болтать способен.
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