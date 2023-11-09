Глава Калмыкии Бату Хасиков: «Валиева – герой, гордость и символ величия российского спорта»
Глава Калмыкии назвал Камилу Валиеву символом величия российского спорта.
Бату Хасиков является председателем Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России (ФКР).
Сегодня в Спортивном арбитражном суде (CAS) возобновились слушания по допинговому делу фигуристки.
«Сложно оценивать шансы, тем более, когда все очень искусственно и политизировано. Скажу одно: Камила Валиева, в любом случае, для нас – герой, гордость и символ величия российского спорта.
Я бы пожелал ей не обращать на все это внимание. Конечно, бороться надо, но не принимать близко к сердцу. Быть верной самой себе и идти дальше с высоко поднятой головой», – сказал Хасиков.
Тутберидзе хочет проверить всех на детекторе лжи из-за допинг-дела Валиевой. Что это может дать?
Героизм то в чем заключается ?? Сиди жди. За нее даже бумаги заполняют.