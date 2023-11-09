Глава Калмыкии Бату Хасиков: «Валиева – герой, гордость и символ величия российского спорта»

Глава Калмыкии назвал Камилу Валиеву символом величия российского спорта.

Бату Хасиков является председателем Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России (ФКР).

Сегодня в Спортивном арбитражном суде ( ) возобновились слушания по допинговому делу фигуристки.

«Сложно оценивать шансы, тем более, когда все очень искусственно и политизировано. Скажу одно: , в любом случае, для нас – герой, гордость и символ величия российского спорта.

Я бы пожелал ей не обращать на все это внимание. Конечно, бороться надо, но не принимать близко к сердцу. Быть верной самой себе и идти дальше с высоко поднятой головой», – сказал Хасиков.

Тутберидзе хочет проверить всех на детекторе лжи из-за допинг-дела Валиевой. Что это может дать?