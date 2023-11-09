«В голове лишь мысли о мести. Обида на каждого, даже на самого близкого». Валиева выложила видео тренировки под трек L’One
Камила Валиева поделилась видео с тренировки в зале.
В качестве музыкального сопровождения фигуристка выбрала песню «В самом начале» в исполнении Левана Горозии (L’One) со словами:
«Почти 200 песен – груз 200,
Эта машина больше не ездит.
В голове лишь мысли о мести.
Обида на каждого, даже на самого близкого.
Остались только развалины Олимпийского.
С пеной у рта доказывать правду неистово:
Смотрите-смотрите-смотрите, вот она, истина.
Небо озлобится, но в этом нет смысла».
Сегодня возобновились слушания по допинг-делу Валиевой, 11-12 ноября она заявлена на этап Гран-при России в Казани.
Если бы она сама это сочинила. Но нет, Камила не сдается, двигается вперед. Надеюсь, что хватит силы воли пройти путь до следующей олимпиады
А Ками думать о соревнованиях.
Очень желаю блестящего проката в Казани.
Дерзай, девочка!
Про близких - это, возможно, про штаб... Я думаю.
Это ее жизнь. Она хотела выступить в родной Казани, и я не вижу причин мешать ей сделать это, особенно с учетом того, что потенциально это может быть ее последнее выступление на соревновательном льду (если 4 года дадут, например).
Насколько это будет разумный выбор, мы сможем решить по факту выступления и тому, как Камила откатается.
А травму она десять раз может получить на любой тренировке, у них это ежедневный риск, вспомните хоть Косторную, допадавшуюся на тренировках до ухода из одиночниц.