«В голове лишь мысли о мести. Обида на каждого, даже на самого близкого». Валиева выложила видео тренировки под трек L’One

Теги сборная России видео женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева поделилась видео с тренировки в зале.

В качестве музыкального сопровождения фигуристка выбрала песню «В самом начале» в исполнении Левана Горозии (L’One) со словами:

«Почти 200 песен – груз 200,

Эта машина больше не ездит.

В голове лишь мысли о мести.

Обида на каждого, даже на самого близкого.

Остались только развалины Олимпийского.

С пеной у рта доказывать правду неистово:

Смотрите-смотрите-смотрите, вот она, истина.

Небо озлобится, но в этом нет смысла».

Сегодня возобновились слушания по допинг-делу Валиевой, 11-12 ноября она заявлена на этап Гран-при России в Казани.

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84 комментария

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Злой Латифундист
Гладкого льда и успешного выступления в родной Казани!
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Оксана Иванова
Это просто песня. Откликнулась человеку в трудную минуту. А из этого целая новость.
Если бы она сама это сочинила. Но нет, Камила не сдается, двигается вперед. Надеюсь, что хватит силы воли пройти путь до следующей олимпиады
+36
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olvl
Тяжело Камиле. Желаю отлично выступить в Казани. Для поднятия настроения и дальнейшей мотивации. Вера в свои силы у Камилы есть.
+26
-10
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Лека-Лека
Пусть все наладится.
А Ками думать о соревнованиях.
Очень желаю блестящего проката в Казани.
Дерзай, девочка!
+22
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Elena Grishanova
Что сказать то хотели? И кто? И кому?))
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Delirium
Надеюсь, в Казани Камила все и всем покажет на льду.
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Ольга Ив
Ответ RusVector
Бедная Камила! Всю карьеру самой талантливой одиночницы растоптала Гогиевна, и даже не чихнула ...
И ведь столько молчала, а перед самым судом прямым текстом сказала о халатности Камилы. Своего рода бросила её.
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flyhigh
Любимая, девочка. Это все пройдёт, впереди целая жизнь. Удачи в Казани, мы поддержим🤍
+15
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Анна Беляева
Держись, ребенок! Все проходяще. Это тоже пройдет. А жизнь пойдет дальше.
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Delirium
Ответ Александр
а вам не кажется, что в таком состоянии не стоит выходить на малозначащий старт???... а какое состояние будет завтра???...
Откуда нам знать истинное состояние Камилы? Вот выйдет на лед, посмотрим как откатается, тогда и можно будет судить о том стоило выходить или нет.
+12
-4
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Ольга Ив
Ответ Алексей Токарев
Глупо искать смыслы в песне, у каждого они свои. Развалины Олимпийского, это про разрушенный стадион в Москве.
Это понятно, но и Камила понимает, что болельщики будут искать связь песни и её состояния. Можно же было к тренировки выставить бодрое сопровождение, но выбрала это. Явно с намёками.
+10
-3
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Ольга Ив
Ответ Sat397
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Возможно, пришло осознание, что выставят виноватой только её.
+12
-6
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NataliaB.3003
Ответ несахар
ну конечно. камила же не робот, у неё есть чувства, эмоции, своё отношение ко всему происходящему. поэтому сдаётся мне, что выбор песни не случаен)
Абсолютно не случаен..
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Владислава Крюкова
Ответ asusp527
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Кто? L’One? 🤣🤣
+11
-6
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Оксана Иванова
Ответ Black&White
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Это просто песня. Сочинил кто-то , кто про Тутберидзе и знать не знает. Вам это в голову не пришло?
+11
-6
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olvl
Ответ Поговорим
Иногда даже к лучшему, когда в сложных обстоятельствах есть что-то иное, требующее сосредоточенности и усилий, и в Казани ее поддержат как наверное нигде. Сил физических и силы духа Камиле, все проходит, пройдёт и это.
Скорей бы прошло. Камиле сил и терпения. Надеюсь, такие потрясения закалят её характер. Но лучше бы, конечно, без них.
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Anneta28
Ответ на вью Тутберидзе?
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Sportsfan
Держись, Камила, все проходит - и это пройдёт. Ждём на стартах!
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Поговорим
Ответ olvl
Тяжело Камиле. Желаю отлично выступить в Казани. Для поднятия настроения и дальнейшей мотивации. Вера в свои силы у Камилы есть.
Иногда даже к лучшему, когда в сложных обстоятельствах есть что-то иное, требующее сосредоточенности и усилий, и в Казани ее поддержат как наверное нигде. Сил физических и силы духа Камиле, все проходит, пройдёт и это.
+6
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flyhigh
Ответ несахар
а это не претензия. может я вас с кем путаю, но комментатор с ником похожим на ваш часто был в темах загитовой. если я прав, то что случилось? любовь прошла завяли помидоры?)))
Алину знаю лично, как любила, так и продолжаю любить. Всего хорошего
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NataliaB.3003
Ответ Ольга Ив
Мне показалось, что она смирилась с любым решением, но при этом полное разочарование в близких людях. Возможно, ей объяснили, какое решение может быть и её выставят виноватой в халатности. Возможно, ранее обещали другое. Поэтому разочарование в близких. Но это только моё мнение по выставленному кусочку песни со словами о близких людях.
У меня тоже много мыслей, и такие как у вас, тоже есть. Вы правы. ++++
Про близких - это, возможно, про штаб... Я думаю.
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Azima
Ответ asusp527
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Вам того же- может быть тогда Вы поймете насколько Вы не правы
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несахар
Ответ Алексей Токарев
Глупо искать смыслы в песне, у каждого они свои. Развалины Олимпийского, это про разрушенный стадион в Москве.
да, глупо искать тут глубокий смысл, но в контексте её допингового дела песенка слышится иначе ))
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Delirium
Ответ Александр
а если травму получит???... из-за недостаточной сосредоточенности???.... неее, нормально - пусть выходит, получит травму, а после посмотрим и осудим того, кто выпустил на старт???... ах... нет... там же коган своё заднее место уже прикрыл - Ками сама на старт рвётся....
>а если травму получит???

Это ее жизнь. Она хотела выступить в родной Казани, и я не вижу причин мешать ей сделать это, особенно с учетом того, что потенциально это может быть ее последнее выступление на соревновательном льду (если 4 года дадут, например).

Насколько это будет разумный выбор, мы сможем решить по факту выступления и тому, как Камила откатается.

А травму она десять раз может получить на любой тренировке, у них это ежедневный риск, вспомните хоть Косторную, допадавшуюся на тренировках до ухода из одиночниц.
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flyhigh
Ответ несахар
любимая девочка? какая уже по счёту? вы зарегистрировались в 2019. совершенно очевидно, что у вас и другие любимки были.
И? В чем претензия? Я не фанат одной фигуристка и любимых у меня много, Камила одна из них
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