«В голове лишь мысли о мести. Обида на каждого, даже на самого близкого». Валиева выложила видео тренировки под трек L’One

Камила Валиева поделилась видео с тренировки в зале.

В качестве музыкального сопровождения фигуристка выбрала песню «В самом начале» в исполнении Левана Горозии (L’One) со словами:

«Почти 200 песен – груз 200,

Эта машина больше не ездит.

В голове лишь мысли о мести.

Обида на каждого, даже на самого близкого.

Остались только развалины Олимпийского.

С пеной у рта доказывать правду неистово:

Смотрите-смотрите-смотрите, вот она, истина.

Небо озлобится, но в этом нет смысла».

Сегодня возобновились слушания по допинг-делу , 11-12 ноября она заявлена на этап Гран-при России в Казани.