Тарасова о словах главы USADA про дело Валиевой: «В чем заключается справедливость – помиловать Камилу или ее закопать?»

Татьяна Тарасова прокомментировала слова главы USADA о деле Камилы Валиевой.

Гендиректор Американского антидопингового агентства (USADA) назвал «пародией» рассмотрение допинг-дела Валиевой в Спортивном арбитражном суде ( ).

«Перенос слушаний по делу произошел в сентябре – почему же он не писал об этом раньше? И что он предлагает? В чем заключается справедливость – помиловать Камилу или ее закопать?

Но ведь наша спортсменка, которую незаслуженно отстранили от участия в соревнованиях, уже два года как не выступает в турнирах международного уровня. Это не кажется ему несправедливым?

А что касается медалей, то никто не может их получить, не только американцы, но и мы», – сказала заслуженный тренер СССР.