Тарасова о словах главы USADA про дело Валиевой: «В чем заключается справедливость – помиловать Камилу или ее закопать?»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг USADA CAS женское катание Трэвис Тайгерт Камила Валиева Фигурное катание

Татьяна Тарасова прокомментировала слова главы USADA о деле Камилы Валиевой.

Гендиректор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт назвал «пародией» рассмотрение допинг-дела Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Перенос слушаний по делу Валиевой произошел в сентябре – почему же он не писал об этом раньше? И что он предлагает? В чем заключается справедливость – помиловать Камилу или ее закопать?

Но ведь наша спортсменка, которую незаслуженно отстранили от участия в соревнованиях, уже два года как не выступает в турнирах международного уровня. Это не кажется ему несправедливым?

А что касается медалей, то никто не может их получить, не только американцы, но и мы», – сказала заслуженный тренер СССР.

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10 комментариев

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Александр
в отличии от наших спортсменов, американцы не могут свои медали "монетизировать", пока физически их не получат... и по факту, они уже все "пролетели" с "монетизацией" своих ои наград...
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Алеся Ткаченко
В смысле спортсменку незаслуженно от соревнований отстранили?А кто же тогда в Казань едет,да еще в сопровождении тренера которая наконец-то решила поприсутствовать на этих самых соревнованиях?А если ТАТ имеет в виду международные соревнования,так это всех отстранили,а не только одну Камилу
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Сергей
Справедливость это когда наказали только того кто виноват
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Девушка Безимени
милосердие выше справедливости
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Pema
Помиловать - значит,виновата? А ТАТ говорила,что чистая,вины нет.)
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Tata777
закопают там не ками а всю сборную ...виноваты наши функционеры....ками вывозят и спонсируют а других ребят? там были Миги...синицины ? кондратюк пусть работает
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Delirium
Ответ Pema
Помиловать - значит,виновата? А ТАТ говорила,что чистая,вины нет.)
Нашли допинг в спорте- ты уже виноват. Вопрос только в том произошло это сознательно, либо по халатности, а то и по злому умыслу.
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Skyolker
Ответ Delirium
Нашли допинг в спорте- ты уже виноват. Вопрос только в том произошло это сознательно, либо по халатности, а то и по злому умыслу.
Ты не виноват, если тебе подбросили
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