Гербольдт о слушаниях по делу Валиевой: «Думаю, она принимает ситуацию не так близко к сердцу, как на Олимпиаде»

Катарина Гербольдт высказалась о слушаниях по делу Камилы Валиевой.

Сегодня в Спортивном арбитражном суде ( ) возобновились слушания по делу фигуристки.

«Сложно сказать, что уже привыкла к судебным разбирательствам. Но этот процесс длится достаточно долго, поэтому, я думаю, что она принимает ситуацию не так близко к сердцу, как на Олимпиаде и в первое время после нее. Можно ли сказать, что этот процесс ее закалил? Не могу утверждать уверенно, но, мне кажется, она адаптировалась к ситуации.

Хочется верить и надеяться, что в Казани она покажет элементы ультра‑си: тройной аксель и четверной прыжок. Но это вопрос к тренерскому штабу. Все зависит от того, как Камила тренируется, как себя чувствует. От этих факторов многое зависит.

Что касается ее программ, то мне очень понравилась короткая. Произвольную я пока не совсем поняла. Надо посмотреть ее по ходу сезона. А короткая мне показалась очень классной», – сказала .