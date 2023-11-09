Гербольдт о слушаниях по делу Валиевой: «Думаю, она принимает ситуацию не так близко к сердцу, как на Олимпиаде»

Теги Катарина Гербольдт сборная России допинг CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Катарина Гербольдт высказалась о слушаниях по делу Камилы Валиевой.

Сегодня в Спортивном арбитражном суде (CAS) возобновились слушания по делу фигуристки.

«Сложно сказать, что Камила уже привыкла к судебным разбирательствам. Но этот процесс длится достаточно долго, поэтому, я думаю, что она принимает ситуацию не так близко к сердцу, как на Олимпиаде и в первое время после нее. Можно ли сказать, что этот процесс ее закалил? Не могу утверждать уверенно, но, мне кажется, она адаптировалась к ситуации.

Хочется верить и надеяться, что в Казани она покажет элементы ультра‑си: тройной аксель и четверной прыжок. Но это вопрос к тренерскому штабу. Все зависит от того, как Камила тренируется, как себя чувствует. От этих факторов многое зависит.

Что касается ее программ, то мне очень понравилась короткая. Произвольную я пока не совсем поняла. Надо посмотреть ее по ходу сезона. А короткая мне показалась очень классной», – сказала Гербольдт.

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4 комментария

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Anfitan
В этой ситуации переживать можно и нужно за Мишек, НикиВики, Марка....их лишили момента, которого уже не вернёшь, возможно титула, рекламных контрактов, элементарной славы....я не представляю как они держатся...
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Ира Полубоярова
Люблю, когда бомонд дает ответы на подобные вопрос. Откуда она вообще может знать, что чувствует Камила? О чем она думает, чем живет? Лучше бы молчали
+2
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lepestok
откуда они этих экспертов берут? Девочке 17 лет, она ребенок еще по сути. На кону ее карьера.
+1
-1
0
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Viks
Конечно - Валиевой заплатили на 10 лет вперёд.
+3
-3
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