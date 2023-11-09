Наталья Бестемьянова: «Какое-то наказание для Валиевой, наверное, будет. Надеюсь, что не серьезное»

Теги сборная России допинг CAS женское катание Наталья Бестемьянова Камила Валиева Фигурное катание

Наталья Бестемьянова надеется, что Валиеву не будут наказывать строго.

9-10 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривает допинг-дело Камилы Валиевой. Сегодня фигуристка будет повторно заслушана арбитрами. 

«Какое-то наказание для Валиевой, наверное, будет. Процесс длится уже так долго, что без наказания, возможно, вряд ли можно завершить рассмотрение дела.

Надеюсь, чтобы оно не будет серьезным. Я хочу, чтобы все разрешилось с меньшими потерями для нас», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду. 

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5 комментариев

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arisstopane
товарищ министр
эта бестия совсем тебя не уважает
ей прямым текстом сказали: заткнись, а она: деньги не пахнут!)
+2
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+2
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ДИАНА
Удачи нашей Камиле, храни её Бог 🙏
+2
-1
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Рустем Галеев
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
никакого наказания не будет
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