Наталья Бестемьянова: «Какое-то наказание для Валиевой, наверное, будет. Надеюсь, что не серьезное»
Наталья Бестемьянова надеется, что Валиеву не будут наказывать строго.
9-10 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривает допинг-дело Камилы Валиевой. Сегодня фигуристка будет повторно заслушана арбитрами.
«Какое-то наказание для Валиевой, наверное, будет. Процесс длится уже так долго, что без наказания, возможно, вряд ли можно завершить рассмотрение дела.
Надеюсь, чтобы оно не будет серьезным. Я хочу, чтобы все разрешилось с меньшими потерями для нас», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.
Тутберидзе хочет проверить всех на детекторе лжи из-за допинг-дела Валиевой. Что это может дать?
эта бестия совсем тебя не уважает
ей прямым текстом сказали: заткнись, а она: деньги не пахнут!)