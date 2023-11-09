Наталья Бестемьянова: «Какое-то наказание для Валиевой, наверное, будет. Надеюсь, что не серьезное»

Наталья Бестемьянова надеется, что Валиеву не будут наказывать строго.

9-10 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривает допинг-дело . Сегодня фигуристка будет повторно заслушана арбитрами.

«Какое-то наказание для Валиевой, наверное, будет. Процесс длится уже так долго, что без наказания, возможно, вряд ли можно завершить рассмотрение дела.

Надеюсь, чтобы оно не будет серьезным. Я хочу, чтобы все разрешилось с меньшими потерями для нас», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Тутберидзе хочет проверить всех на детекторе лжи из-за допинг-дела Валиевой. Что это может дать?