Гендиректор USADA о слушаниях по делу Валиевой в CAS: «Это продолжение пародии, которая подорвала доверие спортсменов к системе»

Гендиректор USADA назвал «пародией» рассмотрение дела Валиевой в CAS.

В декабре 2021 года сдала положительный допинг-тест. Об этом стало известно уже во время Олимпиады-2022 в Пекине, где фигуристка выиграла командный турнир со сборной России.

Второе место тогда заняла сборная США. Из-за начала расследования награждение так и не состоялось.

Слушания по делу Валиевой прошли в сентябре. Затем Спортивный арбитражный суд ( ) решил продолжить слушания 9-10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации.

«Это продолжение пародии, которая подорвала доверие спортсменов к системе.

Спортсменам, которые вот уже почти два года ждут своих медалей, не просто было отказано в справедливости – справедливость потерпела поражение.

Они никогда не смогут пережить те моменты, которые были бы у них на олимпийском пьедестале почета», – сказал генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис .

Тутберидзе о задержке допинг-пробы Валиевой: «Медаль Олимпиады-2022 не должна быть пересмотрена. Спортсмен там был чистый? Да. Вопросы к WADA, к лаборатории – это их вина»