Гендиректор USADA о слушаниях по делу Валиевой в CAS: «Это продолжение пародии, которая подорвала доверие спортсменов к системе»

Теги сборная России допинг CAS Олимпиада-2022 женское катание Трэвис Тайгерт Камила Валиева Фигурное катание

Гендиректор USADA назвал «пародией» рассмотрение дела Валиевой в CAS.

В декабре 2021 года Камила Валиева сдала положительный допинг-тест. Об этом стало известно уже во время Олимпиады-2022 в Пекине, где фигуристка выиграла командный турнир со сборной России.

Второе место тогда заняла сборная США. Из-за начала расследования награждение так и не состоялось.

Слушания по делу Валиевой прошли в сентябре. Затем Спортивный арбитражный суд (CAS) решил продолжить слушания 9-10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации.

«Это продолжение пародии, которая подорвала доверие спортсменов к системе.

Спортсменам, которые вот уже почти два года ждут своих медалей, не просто было отказано в справедливости – справедливость потерпела поражение.

Они никогда не смогут пережить те моменты, которые были бы у них на олимпийском пьедестале почета», – сказал генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт

Тутберидзе о задержке допинг-пробы Валиевой: «Медаль Олимпиады-2022 не должна быть пересмотрена. Спортсмен там был чистый? Да. Вопросы к WADA, к лаборатории – это их вина»

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35 комментариев

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stella88
Тревиса Тэйгарт о деле Вики Шлиттинг(которая сдала пробу со следами оралтуринабола, была оправдана Cas, что не устроило Wada):

— Мы должны быть более заботливыми и сострадательными и понимать правила. Мы должны понимать, как они могут разрушить жизнь спортсменов [...]. Мы должны убедиться, что меры лучше разработаны, чтобы не разрушать жизни невинных спортсменов, как мы уже видели слишком много раз. В случае с обвинением Шлиттиг ITA и WADA продолжают бороться за то, чтобы другие спортсмены не могли использовать его в качестве прецедента.
— Если мы наказываем спортсменов, которые не виновны в преднамеренном приеме или халатности, то это проблема. Я не думаю, что система справедливо относится к спортсменам.
+27
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+27
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Андрей Балабаев
Конечно нет доверия к системе. Пробу придержали ровно до окончания командного турнира. Хотя сделай это раньше на месяц, неделю, день, Россия заявила бы другую топ-фигуристку, а то и двух сразу и так же железно взяла бы золото
+27
-2
+25
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Кашшай Чакырович
Весь ваш ангажированный западный цирк это одна большая пародия, все видели в Японии вашу допингистку без допинга , просто позорище, не смогла даже выступить , хоть как то !
+33
-8
+25
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Юрий Костыгин
Странная критика. Сами же устанавливали такие правила, такой порядок рассмотрения, определяли подсудность допинговых дел. И опять что-то не устраивает.
+14
0
+14
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Андрей Балабаев
Ответ stella88
Тревиса Тэйгарт о деле Вики Шлиттинг(которая сдала пробу со следами оралтуринабола, была оправдана Cas, что не устроило Wada): — Мы должны быть более заботливыми и сострадательными и понимать правила. Мы должны понимать, как они могут разрушить жизнь спортсменов [...]. Мы должны убедиться, что меры лучше разработаны, чтобы не разрушать жизни невинных спортсменов, как мы уже видели слишком много раз. В случае с обвинением Шлиттиг ITA и WADA продолжают бороться за то, чтобы другие спортсмены не могли использовать его в качестве прецедента. — Если мы наказываем спортсменов, которые не виновны в преднамеренном приеме или халатности, то это проблема. Я не думаю, что система справедливо относится к спортсменам.
Для их "высшей расы" снисхождение. Понимать надо)
+11
0
+11
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Yamaha555
Проверяйте все пробы в срок и не будет никаких проблем. У кого нашли что то в пробе просто не допускается к соревнованиям и не надо потом ничего растягивать на 2 года. А если на каком нибудь турнире ВАДА вдруг "случайно" обнаружит в старых пробах запрещенное вещество у 5 спортсменов разных стран, как они с этим разбираться будут?
+10
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+10
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Skyolker
Бла-бла-бла...Обвиняйте МОК в отмене награждения.
+7
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ДИОНИС
Слова Главы USADA Тайгерта - это продолжение пародии, которая привела к недоверию ко всей мировой антидопинговой системе с её двойными стандартами в отношении спортсменов из разных стран!
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Андрей Балабаев
Ответ Елена Дементьева
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В данном случае нет. Пробы чемпионки Европы должна быть в приоритете. Потом эта лаборатория делала нелепые отмазки,прикрываясь то рождеством( видимо больше месяца отмечали), то ковидом. Совершенно очевидно что эта задержка была умышленной. У России же такой резезв был: Щербакова, Трусова, Туктамышева. Всë равно была бы однозначная победа
+7
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Anisu
Ответ Кашшай Чакырович
Весь ваш ангажированный западный цирк это одна большая пародия, все видели в Японии вашу допингистку без допинга , просто позорище, не смогла даже выступить , хоть как то !
В Японии))
+6
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justbored
Ответ Елена Дементьева
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Завести аккаунт чисто Валиеву похейтить. Наверняка ещё и не единственный.
+5
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Olga.t
Никого не радуют эти события.. Непонятно только, кому USADA предъявляет претензии - МОК, WADA, РУСАДА?
Кмк, все настолько устали, что готовы к скорейшему завершению процесса.
Очень надеюсь на справедливое и неангажированное решение суда.
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Gelios77
Да нет же. Доверие вообще всех к системе подорвали "лошадь", "помада" и норвежские астматики. Доверие к системе это когда все равны ,а если все равны, но есть "ровнее", то д***ьмо эта ваша система
+6
-3
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Кашшай Чакырович
Ответ Anisu
В Японии))
Да видимо забыл уже, спасибо что поправили
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Зиля Бадриева
Претензии к кас или мок? Кас на законных основаниях разрешил фигуристке соревноваться, а мок запретил медальную церемонию, как и награждение призеров в личке, если Ками взойдёт на пьедестал (есть ли такое правило?). Вот во время ои и надо было показывать пустые коробочки, ведь медали можно отобрать и после решения кас.
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Соль.
К вашей кривой системе? Давно пора.
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peppi-lia
Ответ Андрей Балабаев
Вы читать умеете? Вада молчало, все были уверены что всë в порядке. Объяви об этом раньше Валиеву не взяли бы на ои. Уже много раз было сказано: спортсменка сдала пробу, МОК и Вада допустили еë до олимпиады. А после соревнований "вдруг" проснулись. Так что отвественность полностью их
еще раз? Ответ по пробе не пришел? Что значит "уверены". Они должны были долбить лабу до последнего!!! Если нет пробы, то это уже как минимум подозрительно. А наши опять все пустили на самотек. Потому что нужна была кому-то двукратная ОЧ.
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Андрей Балабаев
Ответ Елена Дементьева
Но повезли Валиеву. С пробой неизвестного результата.
Вы читать умеете? Вада молчало, все были уверены что всë в порядке. Объяви об этом раньше Валиеву не взяли бы на ои. Уже много раз было сказано: спортсменка сдала пробу, МОК и Вада допустили еë до олимпиады. А после соревнований "вдруг" проснулись. Так что отвественность полностью их
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Perfectooo
Ответ Елена Дементьева
Без результатов пробы не имели права везти.
Ну написали вы то, что озвучивали уже стотыщпятьсот раз.. и?
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Елена Дементьева
Ответ Андрей Балабаев
В данном случае нет. Пробы чемпионки Европы должна быть в приоритете. Потом эта лаборатория делала нелепые отмазки,прикрываясь то рождеством( видимо больше месяца отмечали), то ковидом. Совершенно очевидно что эта задержка была умышленной. У России же такой резезв был: Щербакова, Трусова, Туктамышева. Всë равно была бы однозначная победа
Но повезли Валиеву. С пробой неизвестного результата.
+1
-1
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Delirium
О! Будем надеяться, что это не просто попытка давить на судей, а человек что-то знает о ходе дела, и ядовитое высказывание- сигнал о том, что дела у ВАДА в суде не очень.
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Добрый_Ээх
Гэй, Гетлин, Фара, Байлз, Ёхауг - не пародия?
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oldparakhod
Значит не всё так плохо, раз пиндос истерит.
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