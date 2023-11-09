Гендиректор USADA о слушаниях по делу Валиевой в CAS: «Это продолжение пародии, которая подорвала доверие спортсменов к системе»
Гендиректор USADA назвал «пародией» рассмотрение дела Валиевой в CAS.
В декабре 2021 года Камила Валиева сдала положительный допинг-тест. Об этом стало известно уже во время Олимпиады-2022 в Пекине, где фигуристка выиграла командный турнир со сборной России.
Второе место тогда заняла сборная США. Из-за начала расследования награждение так и не состоялось.
Слушания по делу Валиевой прошли в сентябре. Затем Спортивный арбитражный суд (CAS) решил продолжить слушания 9-10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации.
«Это продолжение пародии, которая подорвала доверие спортсменов к системе.
Спортсменам, которые вот уже почти два года ждут своих медалей, не просто было отказано в справедливости – справедливость потерпела поражение.
Они никогда не смогут пережить те моменты, которые были бы у них на олимпийском пьедестале почета», – сказал генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт.
Тутберидзе о задержке допинг-пробы Валиевой: «Медаль Олимпиады-2022 не должна быть пересмотрена. Спортсмен там был чистый? Да. Вопросы к WADA, к лаборатории – это их вина»
— Мы должны быть более заботливыми и сострадательными и понимать правила. Мы должны понимать, как они могут разрушить жизнь спортсменов [...]. Мы должны убедиться, что меры лучше разработаны, чтобы не разрушать жизни невинных спортсменов, как мы уже видели слишком много раз. В случае с обвинением Шлиттиг ITA и WADA продолжают бороться за то, чтобы другие спортсмены не могли использовать его в качестве прецедента.
— Если мы наказываем спортсменов, которые не виновны в преднамеренном приеме или халатности, то это проблема. Я не думаю, что система справедливо относится к спортсменам.
Кмк, все настолько устали, что готовы к скорейшему завершению процесса.
Очень надеюсь на справедливое и неангажированное решение суда.