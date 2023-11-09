Светлана Журова: «Судя по риторике главы USADA, он понимает, что решение CAS будет в пользу Валиевой»

Теги сборная России допинг Светлана Журова USADA женское катание Трэвис Тайгерт Камила Валиева Фигурное катание

Журова прокомментировала высказывания главы USADA о деле Камилы Валиевой.

Ранее гендиректор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт назвал «пародией» рассмотрение допинг-дела Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«А Тайгерт что, уже знает, что будет решение в пользу Валиевой?

Судя по его риторике, Тайгерт понимает, что так и будет, потому что по подобным делам в США спортсменов отстраняли на какое‑то время из‑за микродоз (запрещенного вещества), но потом они были полностью восстановлены в правах.

Он понимает, что если сейчас поднять эти факты, то Камила Валиева будет одной из тех, кого оправдали.

Если ее не оправдают, это будет как раз исключением в подобных делах», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова. 

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4 комментария

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Melnikov1968
Выигрыш этого дела, будет заслугой западных юристов, а не таких мармазеток как Журова,которая способна только рот открывать и жать на кнопки. Абсолютно никчёмный депутат.
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Дмитрий Сальников-Грачев
Такое ощущение что Журова целый день думает какую бы ещё чушь написать.
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Olga.t
Никто не знает каким будет решение CAS... никто кроме Журовой)
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Железная Леди
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Вижно Журовой намекнули, что государство не зря тратит дееьги на лучших иностранных адвокатов.
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