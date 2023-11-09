Светлана Журова: «Судя по риторике главы USADA, он понимает, что решение CAS будет в пользу Валиевой»

Журова прокомментировала высказывания главы USADA о деле Камилы Валиевой.

Ранее гендиректор Американского антидопингового агентства (USADA) назвал «пародией» рассмотрение допинг-дела Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«А Тайгерт что, уже знает, что будет решение в пользу Валиевой?

Судя по его риторике, Тайгерт понимает, что так и будет, потому что по подобным делам в США спортсменов отстраняли на какое‑то время из‑за микродоз (запрещенного вещества), но потом они были полностью восстановлены в правах.

Он понимает, что если сейчас поднять эти факты, то будет одной из тех, кого оправдали.

Если ее не оправдают, это будет как раз исключением в подобных делах», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Тутберидзе хочет проверить всех на детекторе лжи из-за допинг-дела Валиевой. Что это может дать?