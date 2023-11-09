Светлана Журова: «Судя по риторике главы USADA, он понимает, что решение CAS будет в пользу Валиевой»
Журова прокомментировала высказывания главы USADA о деле Камилы Валиевой.
Ранее гендиректор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт назвал «пародией» рассмотрение допинг-дела Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).
«А Тайгерт что, уже знает, что будет решение в пользу Валиевой?
Судя по его риторике, Тайгерт понимает, что так и будет, потому что по подобным делам в США спортсменов отстраняли на какое‑то время из‑за микродоз (запрещенного вещества), но потом они были полностью восстановлены в правах.
Он понимает, что если сейчас поднять эти факты, то Камила Валиева будет одной из тех, кого оправдали.
Если ее не оправдают, это будет как раз исключением в подобных делах», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
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