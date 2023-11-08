«Тутберидзе и Валиева уже победили. Раз дело настолько задержалось, та сторона уже не знает, что еще навалять». Лайшев о допинг-деле в CAS

Лайшев считает, что Тутберидзе и Валиева уже вышли победителями из допинг-дела.

9-10 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит дело фигуристки Камилы Валиевой, которая в декабре 2021 года сдала положительную пробу на триметазидин. О результатах теста стало известно во время Олимпиады-2022 в Пекине, где Валиева стала чемпионкой командного турнира.

– На этой неделе возобновятся слушания по делу Валиевой. Что ожидаете от решения суда? Есть ли шансы получить позитивное решение для России?

– Прошло уже столько времени, что Тутберидзе и Валиева, можно сказать, уже победили. Раз дело настолько задержалось, значит, та сторона уже не знает, что еще придумать, что накидать и навалять Валиевой, чтобы нас наказать.

Ее талант безусловный, который они подпортили в Пекине, издеваясь над юной спортсменкой. А что до оглашения решения, то все уже привыкли, что Валиева выиграла в командном турнире и наша фигуристка одна из лучших в мире вместе с Щербаковой. Они для нас были, есть и будут олимпийскими чемпионками, – сказал президент «Самбо-70» Ренат Лайшев.