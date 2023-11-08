«Тутберидзе и Валиева уже победили. Раз дело настолько задержалось, та сторона уже не знает, что еще навалять». Лайшев о допинг-деле в CAS

Теги сборная России допинг Олимпийская сборная России CAS Олимпиада-2022 женское катание Этери Тутберидзе Анна Щербакова Камила Валиева Ренат Лайшев Фигурное катание

Лайшев считает, что Тутберидзе и Валиева уже вышли победителями из допинг-дела.

9-10 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит дело фигуристки Камилы Валиевой, которая в декабре 2021 года сдала положительную пробу на триметазидин. О результатах теста стало известно во время Олимпиады-2022 в Пекине, где Валиева стала чемпионкой командного турнира.

– На этой неделе возобновятся слушания по делу Валиевой. Что ожидаете от решения суда? Есть ли шансы получить позитивное решение для России?

– Прошло уже столько времени, что Тутберидзе и Валиева, можно сказать, уже победили. Раз дело настолько задержалось, значит, та сторона уже не знает, что еще придумать, что накидать и навалять Валиевой, чтобы нас наказать.

Ее талант безусловный, который они подпортили в Пекине, издеваясь над юной спортсменкой. А что до оглашения решения, то все уже привыкли, что Валиева выиграла в командном турнире и наша фигуристка одна из лучших в мире вместе с Щербаковой. Они для нас были, есть и будут олимпийскими чемпионками, – сказал президент «Самбо-70» Ренат Лайшев.

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
22somebody22
Давно не было перлов от Рената Алексеича👏
Получку отрабатывает😏
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Beloded2007
Не стал выходных дожидаться и уже откупорил бутылочку
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маргарита В Сафронова
Ответ Gilonjon862
Не знаю насчёт Тутберидзе (репутационные потери огромны и от них не отмыться), а вот Валиева точно в выигрыше от всех затягиваний. Вместо того чтобы вовремя(перед ЧЕ) получить дисквалификацию, она выступила на Олимпиаде получив большую раскрутку вместо других фигуристок, а после обнаружения допинга её и вовсе сделали национальной героиней с поддержкой на гос уровне, более того "злобный запад" ещё и разрешил дальше выступать с незакрытым делом.
Тутберидзе выиграла золото и серебро ОИ, спасла и сохранила талпнт Валиевой и продолжает успешно работать. Она прекрасно справилась с провокацией мирового масштаба. Репутационные успехи Тутберидзе огромны.)
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melnikov1968
Подпортили не талант, а итоги выступления в командном турнире. Думай, прежде чем говорить.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вечно в бане
Все победили. «На территории РФ». А что там происходит вне территории РФ, ту же Валиеву, уже не интересует, карьера все равно закончена.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Васильев
раз победили, то какого постоянные обзвоны и плач про злой запад
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
selso99
Получается, если нападающая сторона полтора года не знает, что ещё навалять, то кто победил?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий