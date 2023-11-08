Юрист Анцелиович о деле Валиевой: «Есть основания считать, что принципы справедливости будут учтены, и медаль Олимпиады-2022 может быть сохранена»

Спортивный юрист Анна Анцелиович высказалась о переносе слушаний дела Валиевой.

9-10 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) продолжит рассмотрение дело фигуристки Камилы Валиевой, которая в декабре 2021 года сдала положительную пробу на триметазидин. О результатах теста стало известно во время Олимпиады-2022 в Пекине, где Валиева стала чемпионкой командного турнира.

— Мы не обладаем никакой информацией, все‑таки заседание у нас закрытое. Заседания CAS всегда по большей части закрыты, если только стороны заранее не согласуют, что это будет публичное слушание. Поэтому делать какие‑то выводы о том, хорошо ли то, что заседание было отложено, или нет, я не могу.

Сам факт откладывания не свидетельствует ни о чем. В том числе мы не знаем, кто был инициатором того, чтобы отложилось заседание. Возможно, это вообще сторона спортсменки была.

Откладывание было сделано для того, чтобы явно обеспечить сторонам право на ознакомление с какими‑то новыми доказательствами и представление своей позиции. Возможно, это как раз было на пользу спортсменки. Но по сути это не плохо и не хорошо. Это просто процедурный момент.

— Перед прошлым заседанием вы говорили, что у Валиевой есть большие шансы сохранить золото ОИ‑2022. Получается, ситуация не изменилась?

— Да. Считаю, шансы не изменились, в силу того, что мы не знаем, какие там были внутренние обсуждения. По моему мнению, вопрос медали он открыт. Автоматического аннулирования нет. Есть все основания считать, что принципы справедливости все‑таки будут учтены, и медаль может быть сохранена, — сказала Анцелиович.