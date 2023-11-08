Юрист Анцелиович о деле Валиевой: «Есть основания считать, что принципы справедливости будут учтены, и медаль Олимпиады-2022 может быть сохранена»

Теги сборная России допинг CAS Олимпиада-2022 женское катание Матч ТВ Анна Анцелиович Камила Валиева Фигурное катание

Спортивный юрист Анна Анцелиович высказалась о переносе слушаний дела Валиевой.

9-10 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) продолжит рассмотрение дело фигуристки Камилы Валиевой, которая в декабре 2021 года сдала положительную пробу на триметазидин. О результатах теста стало известно во время Олимпиады-2022 в Пекине, где Валиева стала чемпионкой командного турнира.

— Мы не обладаем никакой информацией, все‑таки заседание у нас закрытое. Заседания CAS всегда по большей части закрыты, если только стороны заранее не согласуют, что это будет публичное слушание. Поэтому делать какие‑то выводы о том, хорошо ли то, что заседание было отложено, или нет, я не могу.

Сам факт откладывания не свидетельствует ни о чем. В том числе мы не знаем, кто был инициатором того, чтобы отложилось заседание. Возможно, это вообще сторона спортсменки была.

Откладывание было сделано для того, чтобы явно обеспечить сторонам право на ознакомление с какими‑то новыми доказательствами и представление своей позиции. Возможно, это как раз было на пользу спортсменки. Но по сути это не плохо и не хорошо. Это просто процедурный момент.

— Перед прошлым заседанием вы говорили, что у Валиевой есть большие шансы сохранить золото ОИ‑2022. Получается, ситуация не изменилась?

— Да. Считаю, шансы не изменились, в силу того, что мы не знаем, какие там были внутренние обсуждения. По моему мнению, вопрос медали он открыт. Автоматического аннулирования нет. Есть все основания считать, что принципы справедливости все‑таки будут учтены, и медаль может быть сохранена, — сказала Анцелиович. 

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13 комментариев

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ретроградный меркурий
Ответ ЛисаАлиса78
Слушайте, а ведь у России 74 балла в команде. Минусуя 20 баллов Камиллы выходит 54. То есть они оказываются третьи после США и Японии, тк у Канады 53 балла Получается медали действительно удастся сохранить, просто не золотые и не для Валиевой
Нет, если вы аннулируете результаты Валиевой, то результаты канадки в личном зачёте будут выше. Скизас получит по 9 баллов вместо 8 и Канада будет выше России
+6
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+6
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Skyolker
Очень хочется на это надеяться! Это самое главное! ✨
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Max Madov
Не будет сохранена медаль, Камила же не гражданка Израиля.
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Лакс
Я бы не стал исключать и более скорое решение по медалям с откладыванием решения по самой Валиевой.
По медалям четко прописано в Кодексе, регламент командника не допускает аннулирование результатов в этом случае, прецеденты были и в этом вопросе более-менее просто.
И совсем другое дело защищенной персоны с нарушениями со стороны антидопинговых структур.
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Самая цитируемая и вообще недура
Да пофиг на ваши медали, Валиеву в спорт верните.
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Огюст
Сказал бы коротко- Я ,извините ничего в данный момент нового по делу этому не знаю , так как не обладаю информацией конкретной !
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Зулфира Мухаметшина
Он же наверное юрист, а не адвокат.Самый силен в юридикции адвокаты
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ЛисаАлиса78
Ответ ретроградный меркурий
Нет, если вы аннулируете результаты Валиевой, то результаты канадки в личном зачёте будут выше. Скизас получит по 9 баллов вместо 8 и Канада будет выше России
Точно, спасибо!
Про личный зачёт я и забыла
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Vladimir Arutin
Ответ ЛисаАлиса78
Слушайте, а ведь у России 74 балла в команде. Минусуя 20 баллов Камиллы выходит 54. То есть они оказываются третьи после США и Японии, тк у Канады 53 балла Получается медали действительно удастся сохранить, просто не золотые и не для Валиевой
Смотря как считать .Если Валиеву дисквалифицируют ,то могут добавить Канаде по баллу в короткой и произвольной .Тогда мы можем остаться без медалей .Как считать будут?
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