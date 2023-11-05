Гран-при Франции. Малинин, Левито, Кагияма, Сумийоши, Сяо Хим Фа, Гиньяр и Фаббри представят показательные номера
5 ноября на Гран-при Франции фигуристы выступят с показательными номерами.
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап
Анже, Франция
Показательные выступления
Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Предварительный список участников
Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)
Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)
Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)
Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
Изабо Левито (США)
Нина Пинзарроне (Бельгия)
Рион Сумийоши (Япония)
Адам Сяо Хим Фа (Франция)
Илья Малинин (США)
Юма Кагияма (Япония)
Расписание Гран-при Франции по фигурному катанию: там выступят Малинин, Кагияма, Хэ Ин Ли, Левито, Губанова, Гиньяр и Фаббри
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