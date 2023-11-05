Гран-при Франции. Малинин, Левито, Кагияма, Сумийоши, Сяо Хим Фа, Гиньяр и Фаббри представят показательные номера

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5 ноября на Гран-при Франции фигуристы выступят с показательными номерами.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Grand Prix de France

Анже, Франция

Показательные выступления

Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляцияOkko.

Предварительный список участников

Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)

Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) 

Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)

Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

Изабо Левито (США)

Нина Пинзарроне (Бельгия)

Рион Сумийоши (Япония)

Адам Сяо Хим Фа (Франция)

Илья Малинин (США)

Юма Кагияма (Япония) 

Расписание Гран-при Франции по фигурному катанию: там выступят Малинин, Кагияма, Хэ Ин Ли, Левито, Губанова, Гиньяр и Фаббри

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