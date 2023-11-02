Гран-при Франции. Конти и Мачии, Камилла и Павел Ковалевы, Перейра и Мишо представят короткие программы
3 ноября на Гран-при Франции пары выйдут на лед с короткими программами.
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап
Grand Prix de France
Анже, Франция
Пары
Короткая программа
Начало – 20:45 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция)
2. Оксана Вуйямо – Флавьен Жинио (Франция)
3. Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия)
4. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)
Вторая разминка
5. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)
6. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США)
7. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)
8. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
Расписание Гран-при Франции по фигурному катанию: там выступят Малинин, Кагияма, Хэ Ин Ли, Левито, Губанова, Гиньяр и Фаббри
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