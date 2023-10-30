Расписание Гран-при Франции по фигурному катанию: там выступят Малинин, Кагияма, Хэ Ин Ли, Левито, Губанова, Гиньяр и Фаббри

С 3 по 5 ноября пройдет Гран-при Франции по фигурному катанию.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Grand Prix de France

Анже, Франция

3 ноября, пятница

Женщины, короткая программа

15:00

Танцы на льду, ритм-танец

17:00

Мужчины, короткая программа

18:45

Пары, короткая программа

20:45

4 ноября, суббота

Женщины, произвольная программа

15:00

Танцы на льду, произвольный танец

17:10

Мужчины, произвольная программа

19:02

Пары, произвольная программа

21:10

5 ноября, воскресенье

Показательные выступления

16:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Состав участников

Женщины: Нина Пинзарроне (Бельгия), Янна Юркинен (Финляндия), Майя Маззара (Франция), Лорин Шильд (Франция), Леа Серна (Франция), Анастасия Губанова (Грузия), Моне Чиба (Япония), Вакаба Хигучи (Япония), Рион Сумийоши (Япония), Хэ Ин Ли (Южная Корея), Кимми Репонд (Швейцария), Изабо Левито (США).

Мужчины: Цзинь Боян (Китай), Люк Экономидес (Франция), Ландри Ле Ме (Франция), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Николай Мемола (Италия), Юма Кагияма (Япония), Такеру Амин Катайсэ (Япония), Коширо Шимада (Япония), Лукас Бричги (Швейцария), Илья Малинин (США), Камден Пулкинен (США).

Пары: Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада), Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция), Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция), Оксана Вуйламоз – Флавьен Жинио (Франция), Сара Конти – Никколо Мачии (Италия), Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия), Элли Кам – Дэнни О’Ши (США), Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США).

Танцы на льду: Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада), Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада), Оливия Смарт – Тим Дик (Испания), Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция), Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция), Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция), Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия), Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея), Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США), Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов (США).

Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2023/24: взрослый Гран-при стартовал в октябре, чемпионат мира пройдет в марте