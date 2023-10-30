Расписание Гран-при Франции по фигурному катанию: там выступят Малинин, Кагияма, Хэ Ин Ли, Левито, Губанова, Гиньяр и Фаббри

Теги танцы на льду Гран-при Гран-при Франции пары мужское катание женское катание расписание турниров Фигурное катание

С 3 по 5 ноября пройдет Гран-при Франции по фигурному катанию.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Grand Prix de France

Анже, Франция

3 ноября, пятница

Женщины, короткая программа

15:00

Танцы на льду, ритм-танец

17:00

Мужчины, короткая программа

18:45

Пары, короткая программа

20:45

4 ноября, суббота

Женщины, произвольная программа

15:00

Танцы на льду, произвольный танец

17:10

Мужчины, произвольная программа

19:02

Пары, произвольная программа

21:10

5 ноября, воскресенье

Показательные выступления

16:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Состав участников

Женщины: Нина Пинзарроне (Бельгия), Янна Юркинен (Финляндия), Майя Маззара (Франция), Лорин Шильд (Франция), Леа Серна (Франция), Анастасия Губанова (Грузия), Моне Чиба (Япония), Вакаба Хигучи (Япония), Рион Сумийоши (Япония), Хэ Ин Ли (Южная Корея), Кимми Репонд (Швейцария), Изабо Левито (США).

Мужчины: Цзинь Боян (Китай), Люк Экономидес (Франция), Ландри Ле Ме (Франция), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Николай Мемола (Италия), Юма Кагияма (Япония), Такеру Амин Катайсэ (Япония), Коширо Шимада (Япония), Лукас Бричги (Швейцария), Илья Малинин (США), Камден Пулкинен (США).

Пары: Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада), Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция), Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция), Оксана Вуйламоз – Флавьен Жинио (Франция), Сара Конти – Никколо Мачии (Италия), Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия), Элли Кам – Дэнни О’Ши (США), Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США).

Танцы на льду: Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада), Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада), Оливия Смарт – Тим Дик (Испания), Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция), Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция), Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция), Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия), Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея), Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США), Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов (США).

Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2023/24: взрослый Гран-при стартовал в октябре, чемпионат мира пройдет в марте

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
galik55
У женщин буду болеть за Вакабушку, Настю и Изабо.
У мужчин за Малина и Кагияму
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий