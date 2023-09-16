Autumn Classic International. Малинин, Гоголев, Чу, Цзинь Боян, Аймо, Ямамото, Мемола покажут произвольные программы
16 сентября на турнире Autumn Classic International мужчины представят произвольные программы.
Autumn Classic International
Монреаль, Канада
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 19.05 по московскому времени.
Первая разминка
1. Донован Каррильо (Мексика)
2. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания)
3. Эдриан Пол Селестино (Филиппины)
4. Джимми Ма (США)
5. Николай Мемола (Италия)
6. Сота Ямамото (Япония)
Вторая разминка
7. Кевин Аймо (Франция)
8. Марк Городницкий (Израиль)
9. Цзинь Боян (Китай)
10. Уэсли Чу (Канада)
11. Стивен Гоголев (Канада)
12. Илья Малинин (США)
Положение после короткой программы
1. Илья Малинин (США) – 100,87
2. Стивен Гоголев (Канада) – 86,25
3. Уэсли Чу (Канада) – 80,93
4. Цзинь Боян (Китай) – 79,32
5. Марк Городницкий (Израиль) – 73,46
6. Кевин Аймо (Франция) – 72,58
7. Сота Ямамото (Япония) – 70,39
8. Николай Мемола (Италия) – 70,27
9. Джимми Ма (США) – 66,03
10. Эдриан Пол Селестино (Филиппины) – 59,02
11. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания) – 55,04
12. Донован Каррильо (Мексика) – 49,15
Расписание Autumn Classic International. Там выступят Сакамото, Малинин, Аймо, Миура и Кихара
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