Autumn Classic International. Малинин, Гоголев, Чу, Цзинь Боян, Аймо, Ямамото, Мемола покажут произвольные программы

Теги результаты сборная Канады сборная Франции сборная США сборная Японии сборная Китая сборная Италии сборная Израиля мужское катание сборная Испании Цзинь Боян ISU Challenger Сота Ямамото Autumn Classic International сборная Филиппин Кевин Аймо Марк Городницкий Стивен Гоголев Джимми Ма Илья Малинин сборная Мексики Донован Каррильо Уэсли Чу Николай Мемола Томас-Льоренс Гуарино Сабате Фигурное катание

16 сентября на турнире Autumn Classic International мужчины представят произвольные программы.

ISU Challenger

Autumn Classic International

Монреаль, Канада

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 19.05 по московскому времени.

Первая разминка

1. Донован Каррильо (Мексика) 

2. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания)

3. Эдриан Пол Селестино (Филиппины)

4. Джимми Ма (США)

5. Николай Мемола (Италия)

6. Сота Ямамото (Япония)

Вторая разминка

7. Кевин Аймо (Франция)

8. Марк Городницкий (Израиль) 

9. Цзинь Боян (Китай)

10. Уэсли Чу (Канада)

11. Стивен Гоголев (Канада)

12. Илья Малинин (США)

Положение после короткой программы

1. Илья Малинин (США) – 100,87

2. Стивен Гоголев (Канада) – 86,25

3. Уэсли Чу (Канада) – 80,93

4. Цзинь Боян (Китай) – 79,32

5. Марк Городницкий (Израиль) – 73,46

6. Кевин Аймо (Франция) – 72,58

7. Сота Ямамото (Япония) – 70,39

8. Николай Мемола (Италия) – 70,27

9. Джимми Ма (США) – 66,03

10. Эдриан Пол Селестино (Филиппины) – 59,02

11. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания) – 55,04

12. Донован Каррильо (Мексика) – 49,15

Расписание Autumn Classic International. Там выступят Сакамото, Малинин, Аймо, Миура и Кихара

Светлана Соколовская о семье, карьере и работе с Трусовой. Смотрите полную историю тренера бесплатно по промокоду SPORTS

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий