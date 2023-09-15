Autumn Classic International. Малинин, Аймо, Ямамото, Цзинь Боян, Мемола, Гоголев представят короткие программы
15 сентября мужчины выступят с короткими программами на турнире Autumn Classic International.
ISU Challenger
Autumn Classic International
Монреаль, Канада
Мужчины
Короткая программа
Начало – 17.45 по московскому времени.
Первая разминка
1. Марк Городницкий (Израиль)
2. Эдриан Пол Селестино (Филиппины)
3. Илья Малинин (США)
4. Сота Ямамото (Япония)
5. Кевин Аймо (Франция)
6. Николай Мемола (Италия)
Вторая разминка
7. Донован Каррильо (Мексика)
8. Джимми Ма (США)
9. Стивен Гоголев (Канада)
10. Уэсли Чу (Канада)
11. Цзинь Боян (Китай)
12. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания)
Расписание Autumn Classic International. Там выступят Сакамото, Малинин, Аймо, Миура и Кихара
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