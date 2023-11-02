Гран-при Франции. Малинин, Кагияма, Сяо Хим Фа, Бричги, Мемола выйдут на лед с короткими программами

Теги результаты Гран-при сборная Канады Гран-при Франции сборная Франции сборная США сборная Японии сборная Китая сборная Швейцарии сборная Италии мужское катание Цзинь Боян Коширо Шимада Камден Пулкинен Люк Экономидес Стивен Гоголев Юма Кагияма Адам Сяо Хим Фа Илья Малинин Лукас Бричги Николай Мемола Такеру Амин Катайсэ Ландри Ле Ме Фигурное катание

3 ноября на Гран-при Франции фигуристы представят короткие программы.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Grand Prix de France

Анже, Франция

Мужчины

Короткая программа

Начало – 18:45 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Ландри Ле Ме (Франция)

2. Такеру Амин Катайсэ (Япония)

3. Люк Экономидес (Франция)

4. Стивен Гоголев (Канада)

5. Цзинь Боян (Китай)

6. Коширо Шимада (Япония)

Вторая разминка

7. Юма Кагияма (Япония)

8. Камден Пулкинен (США)

9. Николай Мемола (Италия)

10. Лукас Бричги (Швейцария)

11. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

12. Илья Малинин (США)

Расписание Гран-при Франции по фигурному катанию: там выступят Малинин, Кагияма, Хэ Ин Ли, Левито, Губанова, Гиньяр и Фаббри

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2 комментария

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Gemma157
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кагияма образца ои-22 лучше малинина со всеми его квадами. но сейчас он ему не соперник..
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