Гран-при Франции. Малинин, Кагияма, Сяо Хим Фа, Бричги, Мемола выйдут на лед с короткими программами
3 ноября на Гран-при Франции фигуристы представят короткие программы.
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап
Grand Prix de France
Анже, Франция
Мужчины
Короткая программа
Начало – 18:45 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Ландри Ле Ме (Франция)
2. Такеру Амин Катайсэ (Япония)
3. Люк Экономидес (Франция)
4. Стивен Гоголев (Канада)
5. Цзинь Боян (Китай)
6. Коширо Шимада (Япония)
Вторая разминка
7. Юма Кагияма (Япония)
8. Камден Пулкинен (США)
9. Николай Мемола (Италия)
10. Лукас Бричги (Швейцария)
11. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
12. Илья Малинин (США)
Расписание Гран-при Франции по фигурному катанию: там выступят Малинин, Кагияма, Хэ Ин Ли, Левито, Губанова, Гиньяр и Фаббри
2 комментария