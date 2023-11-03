Мемориал Дениса Тена. Дэвис и Смолкин, ван Ренсбург и Штеффан, Ларсон и Капран покажут произвольные танцы
4 ноября на Мемориале Дениса Тена определятся победители в танцах на льду.
После ритм-танца лидируют представители Грузии Диана Дэвис – Глеб Смолкин.
ISU Challenger
Астана, Казахстан
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 9:45 по московскому времени
Первая разминка
1. Виктория Азроян – Артур Груздев (Армения)
2. Наталья Паллу-Невес – Джейин Панесар (Бразилия)
3. Карла Мария Карл – Кай Хоферихтер (Германия)
4. София Довгаль – Виктор Кулеша (Польша)
Вторая разминка
5. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)
6. Анастасия Полибина – Павел Головишников (Польша)
7. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)
8. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция)
Третья разминка
9. Адриенн Кархарт – Александр Колосовский (Азербайджан)
10. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина)
11. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)
12. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)
После ритм-танца
1. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 76,56
2. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 69,81
3. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина) – 63,05
4. Адриенн Кархарт – Александр Колосовский (Азербайджан) – 62,97
5. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция) – 62,94
6. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) – 61,48
7. Анастасия Полибина – Павел Головишников (Польша) – 59,93
8. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия) – 59,53
9. София Довгаль – Виктор Кулеша (Польша) – 58,55
10. Карла Мария Карл – Кай Хоферихтер (Германия) – 54,40
11. Наталья Паллу-Невес – Джейин Панесар (Бразилия) – 53,17
12. Виктория Азроян – Артур Груздев (Армения) – 49,23
Расписание мемориала Дениса Тена. Там выступят Дэвис и Смолкин, Эгадзе, Урушадзе
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