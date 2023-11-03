Мемориал Дениса Тена. Дэвис и Смолкин, ван Ренсбург и Штеффан, Ларсон и Капран покажут произвольные танцы

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4 ноября на Мемориале Дениса Тена определятся победители в танцах на льду.

После ритм-танца лидируют представители Грузии Диана Дэвис – Глеб Смолкин.

ISU Challenger

Мемориал Дениса Тена

Астана, Казахстан

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 9:45 по московскому времени

Первая разминка

1. Виктория Азроян – Артур Груздев (Армения)

2. Наталья Паллу-Невес – Джейин Панесар (Бразилия)

3. Карла Мария Карл – Кай Хоферихтер (Германия)

4. София Довгаль – Виктор Кулеша (Польша)

Вторая разминка

5. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия) 

6. Анастасия Полибина – Павел Головишников (Польша)

7. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)

8. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция)

Третья разминка

9. Адриенн Кархарт – Александр Колосовский (Азербайджан)

10. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина)

11. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) 

12. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)

После ритм-танца

1. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 76,56

2. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 69,81

3. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина) – 63,05

4. Адриенн Кархарт – Александр Колосовский (Азербайджан) – 62,97

5. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция) – 62,94

6. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) – 61,48

7. Анастасия Полибина – Павел Головишников (Польша) – 59,93

8. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия) – 59,53

9. София Довгаль – Виктор Кулеша (Польша) – 58,55

10. Карла Мария Карл – Кай Хоферихтер (Германия) – 54,40

11. Наталья Паллу-Невес – Джейин Панесар (Бразилия) – 53,17

12. Виктория Азроян – Артур Груздев (Армения) – 49,23

Расписание мемориала Дениса Тена. Там выступят Дэвис и Смолкин, Эгадзе, Урушадзе

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