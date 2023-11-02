Мемориал Дениса Тена. Дэвис и Смолкин, Пинчук и Погорелов, Игнатьева и Семко выступят с ритм-танцами
3 ноября на Мемориале Дениса Тена танцоры на льду покажут ритм-танцы.
ISU Challenger
Астана, Казахстан
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 11.20 по московскому времени.
Первая разминка
1. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)
2. София Довгаль – Виктор Кулеша (Польша)
3. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина)
4. Анастасия Полибина – Павел Головишников (Польша)
Вторая разминка
5. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция)
6. Карла Мария Карл – Кай Хоферихтер (Германия)
7. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)
8. Адриенн Кархарт – Александр Колосовский (Азербайджан)
Третья разминка
9. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)
10. Наталья Паллу-Невес – Джейин Панесар (Бразилия)
11. Виктория Азроян – Артур Груздев (Армения)
12. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)
Расписание мемориала Дениса Тена. Там выступят Дэвис и Смолкин, Эгадзе, Урушадзе
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