Мемориал Дениса Тена. Дэвис и Смолкин, Пинчук и Погорелов, Игнатьева и Семко выступят с ритм-танцами

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3 ноября на Мемориале Дениса Тена танцоры на льду покажут ритм-танцы.

ISU Challenger

Мемориал Дениса Тена

Астана, Казахстан

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 11.20 по московскому времени.

Первая разминка

1. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)

2. София Довгаль – Виктор Кулеша (Польша)

3. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина)

4. Анастасия Полибина – Павел Головишников (Польша)

Вторая разминка

5. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция)

6. Карла Мария Карл – Кай Хоферихтер (Германия)

7. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)

8. Адриенн Кархарт – Александр Колосовский (Азербайджан)

Третья разминка

9. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)

10. Наталья Паллу-Невес – Джейин Панесар (Бразилия)

11. Виктория Азроян – Артур Груздев (Армения)

12. Диана ДэвисГлеб Смолкин (Грузия)

Расписание мемориала Дениса Тена. Там выступят Дэвис и Смолкин, Эгадзе, Урушадзе

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