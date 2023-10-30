Расписание мемориала Дениса Тена. Там выступят Дэвис и Смолкин, Эгадзе, Урушадзе, Ким Мин Чхэ
Со 2 по 5 ноября в Астане пройдет турнир по фигурному катанию «Мемориал Дениса Тена».
ISU Challenger
Мемориал Дениса Тена
Астана, Казахстан
2 ноября, четверг
Женщины, короткая программа
14:30
Мужчины, короткая программа
17:45
3 ноября, пятница
Танцы на льду, ритм-танец
11:10
Женщины, произвольная программа
13:25
Мужчины, произвольная программа
17:00
4 ноября, суббота
Танцы на льду, произвольный танец
9:45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Полный состав участников – здесь.
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