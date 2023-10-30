Расписание мемориала Дениса Тена. Там выступят Дэвис и Смолкин, Эгадзе, Урушадзе, Ким Мин Чхэ

Со 2 по 5 ноября в Астане пройдет турнир по фигурному катанию «Мемориал Дениса Тена».

ISU Challenger

Мемориал Дениса Тена

Астана, Казахстан

2 ноября, четверг

Женщины, короткая программа

14:30

Мужчины, короткая программа

17:45

3 ноября, пятница

Танцы на льду, ритм-танец

11:10

Женщины, произвольная программа

13:25

Мужчины, произвольная программа

17:00

4 ноября, суббота

Танцы на льду, произвольный танец

9:45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Полный состав участников – здесь.