Расписание мемориала Дениса Тена. Там выступят Дэвис и Смолкин, Эгадзе, Урушадзе, Ким Мин Чхэ

Теги танцы на льду мужское катание женское катание ISU Challenger Мемориал Дениса Тена расписание турниров Фигурное катание

Со 2 по 5 ноября в Астане пройдет турнир по фигурному катанию «Мемориал Дениса Тена».

ISU Challenger

Мемориал Дениса Тена

Астана, Казахстан

2 ноября, четверг

Женщины, короткая программа

14:30

Мужчины, короткая программа

17:45

3 ноября, пятница

Танцы на льду, ритм-танец

11:10

Женщины, произвольная программа

13:25

Мужчины, произвольная программа

17:00

4 ноября, суббота

Танцы на льду, произвольный танец

9:45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Полный состав участников – здесь.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Катерь
Ответ Алексей Токарев
Девисы сменили спортивное гражданство, что бы ездить по мелким водокачкам?
На мелких водокачках набирается рейтинг. Опять же, можно получить бест.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Георгия
Ответ Катерь
На мелких водокачках набирается рейтинг. Опять же, можно получить бест.
Согласен.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jul__ver
Ответ Алексей Токарев
Девисы сменили спортивное гражданство, что бы ездить по мелким водокачкам?
Ну не только. В январе они поедут на ЧЕ, а в марте возможно (у Грузии одна квота) на ЧМ. А со следующего сезона у них будет уже приличный рейтинг для участия в Гран при.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий