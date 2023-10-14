Budapest Trophy. Дэвис и Смолкин, Лорьо и Ле Гак, Демужо и Ле Мерсье покажут произвольные танцы
15 октября на турнире Budapest Trophy определится победитель в танцах на льду.
ISU Challenger
Будапешт, Венгрия
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 19:00 по московскому времени.
Вторая разминка
5. Шира Ичилов - Дмитрий Кравченко (Израиль)
6. Шан Ши – Нань У (Китай)
7. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)
8. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция)
Третья разминка
9. Эмми Бронсар – Джейкоб Ричмонд (Канада)
10. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)
11. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция)
12. София Валь – Асаф Казимов (Испания)
Четвертая разминка
13. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США)
14. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)
15. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)
16. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)
17. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)
После ритм-танца
1. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 75,21
2. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – 71,92
3. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 69,37
4. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 68,95
5. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США) – 68,92
6. София Валь – Асаф Казимов (Испания) – 65,51
7. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция) – 63,95
8. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль) – 62,43
9. Эмми Бронсар – Джейкоб Ричмонд (Канада) – 60,77
10. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция) – 60,69
Расписание турнира Budapest Trophy. Там выступят Дэвис и Смолкин, Мемола, Теннелл
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