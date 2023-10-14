Budapest Trophy. Дэвис и Смолкин, Лорьо и Ле Гак, Демужо и Ле Мерсье покажут произвольные танцы

15 октября на турнире Budapest Trophy определится победитель в танцах на льду.

ISU Challenger

Budapest Trophy 2023

Будапешт, Венгрия

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 19:00 по московскому времени.

Вторая разминка

5. Шира Ичилов - Дмитрий Кравченко (Израиль)

6. Шан Ши – Нань У (Китай)

7. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)

8. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция)

Третья разминка

9. Эмми Бронсар – Джейкоб Ричмонд (Канада)

10. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)

11. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция)

12. София Валь – Асаф Казимов (Испания)

Четвертая разминка

13. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США)

14. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)

15. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)

16. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)

17. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)

После ритм-танца

1. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 75,21

2. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – 71,92

3. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 69,37

4. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 68,95

5. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США) – 68,92

6. София Валь – Асаф Казимов (Испания) – 65,51

7. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция) – 63,95

8. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль) – 62,43

9. Эмми Бронсар – Джейкоб Ричмонд (Канада) – 60,77

10. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция) – 60,69

Расписание турнира Budapest Trophy. Там выступят Дэвис и Смолкин, Мемола, Теннелл