Budapest Trophy. Мемола, Бричги, Самойлов, Хиваташи, Михаил и Александр Селевко выйдут на лед с произвольными программами
15 октября на турнире Budapest Trophy мужчины представят произвольные программы.
ISU Challenger
Будапешт, Венгрия
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 11:00 по московскому времени.
Вторая разминка
7. Диас Жиренбаев (Казахстан)
8. Пабло Гарсия (Испания)
9. Кирилл Лишенко (Украина)
10. Александр Власенко (Венгрия)
11. Федор Кулиш (Латвия)
12. Габриель Фолькессон (Швеция)
Третья разминка
13. Джонатан Египтсон (Швеция)
14. Габриэле Франджипани (Италия)
15. Кай Ягода (Германия)
16. Эдриан Пол Селестино (Филиппины)
17. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания)
18. Томоки Хиваташи (США)
Четвертая разминка
19. Люк Экономидес (Франция)
20. Владимир Самойлов (Польша)
21. Лукас Бричги (Швейцария)
22. Александр Селевко (Эстония)
23. Михаил Селевко (Эстония)
24. Николай Мемола (Италия)
После короткой программы
1. Николай Мемола (Италия) – 88,99
2. Михаил Селевко (Эстония) – 82,11
3. Александр Селевко (Эстония) – 79,93
4. Лукас Бричги (Швейцария) – 77,78
5. Владимир Самойлов (Польша) – 75,67
6. Люк Экономидес (Франция) – 73,13
7. Томоки Хиваташи (США) – 69,16
8. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания) – 67,93
9. Эдриан Пол Селестино (Филиппины) – 65,21
10. Кай Ягода (Германия) – 64,09
11. Габриэле Франджипани (Италия) – 63,95
12. Джонатан Египтсон (Швеция) – 62,46
Расписание турнира Budapest Trophy. Там выступят Дэвис и Смолкин, Мемола, Теннелл
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