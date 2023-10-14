Budapest Trophy. Мемола, Бричги, Самойлов, Хиваташи, Михаил и Александр Селевко выйдут на лед с произвольными программами

Теги результаты сборная Франции сборная США сборная Казахстана сборная Швейцарии сборная Германии сборная Италии сборная Украины сборная Венгрии мужское катание сборная Швеции сборная Эстонии сборная Испании сборная Латвии ISU Challenger Владимир Самойлов сборная Филиппин Томоки Хиваташи сборная Польши Люк Экономидес Габриэле Франджипани Александр Власенко Михаил Селевко Александр Селевко Budapest Trophy Лукас Бричги Диас Жиренбаев Николай Мемола Томас-Льоренс Гуарино Сабате Федор Кулиш Фигурное катание

15 октября на турнире Budapest Trophy мужчины представят произвольные программы.

ISU Challenger

Budapest Trophy 2023

Будапешт, Венгрия

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 11:00 по московскому времени.

Вторая разминка

7. Диас Жиренбаев (Казахстан)

8. Пабло Гарсия (Испания)

9. Кирилл Лишенко (Украина)

10. Александр Власенко (Венгрия)

11. Федор Кулиш (Латвия)

12. Габриель Фолькессон (Швеция)

Третья разминка

13. Джонатан Египтсон (Швеция)

14. Габриэле Франджипани (Италия)

15. Кай Ягода (Германия) 

16. Эдриан Пол Селестино (Филиппины)

17. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания)

18. Томоки Хиваташи (США)

Четвертая разминка

19. Люк Экономидес (Франция)

20. Владимир Самойлов (Польша) 

21. Лукас Бричги (Швейцария) 

22. Александр Селевко (Эстония)

23. Михаил Селевко (Эстония) 

24. Николай Мемола (Италия) 

После короткой программы

1. Николай Мемола (Италия) – 88,99

2. Михаил Селевко (Эстония) – 82,11

3. Александр Селевко (Эстония) – 79,93

4. Лукас Бричги (Швейцария) – 77,78

5. Владимир Самойлов (Польша) – 75,67

6. Люк Экономидес (Франция) – 73,13

7. Томоки Хиваташи (США) – 69,16

8. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания) – 67,93

9. Эдриан Пол Селестино (Филиппины) – 65,21

10. Кай Ягода (Германия) – 64,09

11. Габриэле Франджипани (Италия) – 63,95

12. Джонатан Египтсон (Швеция) – 62,46

Расписание турнира Budapest Trophy. Там выступят Дэвис и Смолкин, Мемола, Теннелл

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий