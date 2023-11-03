Бестемьянова о словах Тутберидзе: «Она сейчас в трудном положении, когда дело Валиевой должно разбираться. Это надо спустить на тормозах»

Наталья Бестемьянова отреагировала на интервью Этери Тутберидзе.

В беседе с Леонидом Слуцким Тутберидзе назвала ложью слова Бестемьяновой и Ирины Родниной о методах ее тренировок.

«Может один раз когда-то много лет назад я что-то сказала, она до сих пор это помнит. Мне казалось, что мы давно это проехали.

Она очень мило со мной здоровается, когда мы встречаемся на соревнованиях. Это мне странно.

Конечно, она сейчас в трудном положении, когда дело Валиевой должно разбираться. Это надо спустить на тормозах. Я удивлена тому, что она так сказала.

А на тренировку, если она меня пригласит, я с огромным удовольствием приду. Я очень люблю фигурное катание и уважаю, что она делает, какие результаты показывает», — сказала Бестемьянова.

Этери Тутберидзе: «Роднина, Бестемьянова говорят, что я как-то жестоко тренирую. Что же вы рассказываете о тренировках, не видя их? Это ложь»

Интервью Тутберидзе пропитано ненавистью. Почему она так обижена на всех?