Бестемьянова о словах Тутберидзе: «Она сейчас в трудном положении, когда дело Валиевой должно разбираться. Это надо спустить на тормозах»

Теги сборная России женское катание Наталья Бестемьянова Этери Тутберидзе Спорт-Экспресс Камила Валиева Фигурное катание

Наталья Бестемьянова отреагировала на интервью Этери Тутберидзе.

В беседе с Леонидом Слуцким Тутберидзе назвала ложью слова Бестемьяновой и Ирины Родниной о методах ее тренировок. 

«Может один раз когда-то много лет назад я что-то сказала, она до сих пор это помнит. Мне казалось, что мы давно это проехали.

Она очень мило со мной здоровается, когда мы встречаемся на соревнованиях. Это мне странно.

Конечно, она сейчас в трудном положении, когда дело Валиевой должно разбираться. Это надо спустить на тормозах. Я удивлена тому, что она так сказала.

А на тренировку, если она меня пригласит, я с огромным удовольствием приду. Я очень люблю фигурное катание и уважаю, что она делает, какие результаты показывает», — сказала Бестемьянова.

Этери Тутберидзе: «Роднина, Бестемьянова говорят, что я как-то жестоко тренирую. Что же вы рассказываете о тренировках, не видя их? Это ложь»

Интервью Тутберидзе пропитано ненавистью. Почему она так обижена на всех?

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63 комментария

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Туц
Вот Тутберидзе недовольна что спортсменки ей чего то в лицо не говорят, утаивают, она все узнает через СМИ. А сама так же поступает. Могла бы высказать все Бестемьяновой если есть какие то претензии, но в лицо ей улыбается а в интервью потом что то рассказывает.
+33
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Oleandra
Долго думала, как ответить, придумала наконец.. но не опровергла.
+27
-8
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Анна Беляева
К слову, а почему бы и не пригласить Бестемьянову? Наталья Филимоновна вполне себе человек с хорошим глазом на катание. Я бы на месте ЭГ поймала ее за язык и позвала непременно.
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Nastya163
Ответ Анна Беляева
К слову, а почему бы и не пригласить Бестемьянову? Наталья Филимоновна вполне себе человек с хорошим глазом на катание. Я бы на месте ЭГ поймала ее за язык и позвала непременно.
Точно. Вот девочка в Красноярске выступала (забыла имя) с двумя классными программами, в постановщиках Бестемьянова. А по существу спора: Бестемьянова в прошлые годы и правда жестко высказывалась о девочках ТШТ или самой группе, но в последний год-два вполне корректно говорит
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Большой Влад
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Ответ Oleandra
Долго думала, как ответить, придумала наконец.. но не опровергла.
Никто не опровергнет, потому что Этери говорит правду.
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N-fox
Позиция Бестемьяновой: ну сболтнула, подумаешь? И вообще это было давно и неправда. Но, кажется, это было не так уж и давно. И думать надо, прежде чем говоришь.
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Lanna
Сначала раздают комментарии кто как тренирует, у кого какие ученицы и прочее, зачастую переходя нормы приличия, а потом: «а че такова, я ниче». Несколько лет эти перечисленные Этери «эксперты» раздавали свои комменты журналистам по поводу ее работы и учениц (причем, несмотря на былые заслуги - комментарии не компетентные), а когда их имена назвали дружно удивились))
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Анна Беляева
Ответ Oleandra
Долго думала, как ответить, придумала наконец.. но не опровергла.
Прежде всего там все сначала говорят, а потом думают (ну, или почти все). Никто из высказывавшихся, естественно, не помнит того, что наговорил. Благо говорят они постоянно для разных СМИ. И, как это обычно бывает - "ничего такого я в виду не имел".
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Denis Travin
... у этой породы людей всегда так - нагадят на головы окружающих, а потом удивляются: "... ой а что мы такого сделали?"
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Виктор Войнов
На тормозах и мудаках
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Oleandra
Ответ Anneta28
В том то и дело, что Тутберидзе ходит всем мило улыбается, а потом набрасывает в интервью. С ТАТ тоже самое, когда та была ей нужна, целовалась-обнималась, а теперь не нужна - сразу кинула какашку в ее сторону .
она старалась, но ненависть и зависть не прекратились.. причём они наверно тоже всегда улыбались и мило разговаривали с ней, а потом Этери где-то читает их набросы.. так что, кто первый какашки стал кидать, ещё вопрос.
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Anna
Ответ Большой Влад
Я мог бы превратить Этери в отличную домохозяйку. Я бы всячески поддерживал ее тренерскую работу, но еда должна была быть готова к 19:00 на столе. Очень многие женщины позволяют себе в 49 лет вес 100 кг, но Этери по-прежнему выглядит великолепно.
Чел, позвони на новый каток, может там заливщики льда требуются, будешь всегда с любимой)
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Viks
Перевод на русский: Тут-зе психует. Понять и простить.
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Delirium
Ответ N-fox
Позиция Бестемьяновой: ну сболтнула, подумаешь? И вообще это было давно и неправда. Но, кажется, это было не так уж и давно. И думать надо, прежде чем говоришь.
Да там и Этери на самом деле не развивала тему, просто зашел разговор о комментариях по поводу ее работы в СМИ, и она возмутилась тем, что ладно интернет тролли, но тут то две легенды, которые могли бы просто попросить и поприсутствовать на тренировках, чтобы составить личное впечатление, а не распускать слухи, основанные непонятно на чем.
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Oleandra
Ответ Anneta28
Ну так подойди и скажи человеку в лицо, или кишка тонка?
а они ей в лицо говорили? как сами говорили, так и получили.
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Анна Беляева
Ответ Oleandra
Этери вообще лучше сейчас никого не слушать и не читать.. и не приглашать тем более.. пусть сами попросятся.
Бестемьянова, как минимум старше. Свое желание она озвучила. Ей в ножки упасть что ли Этери? Почему бы и не послушать коллегу. Никто, вроде, не заставляет советам непременно следовать.
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Adeen
Ответ Туц
Вот Тутберидзе недовольна что спортсменки ей чего то в лицо не говорят, утаивают, она все узнает через СМИ. А сама так же поступает. Могла бы высказать все Бестемьяновой если есть какие то претензии, но в лицо ей улыбается а в интервью потом что то рассказывает.
Откуда мы знаем, что Бестемьянова в этом интервью не врёт и на самом деле они с Тутберидзе давно не общаются и вообще друг друга не переносят?
Сказать можно что угодно) С обеих сторон. Тем более сейчас, когда всем на всё плевать и никто даже не делает вид, что соблюдает какие-то человеские принципы и нормы морали.
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Большой Влад
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Ответ Delirium
Интересно, как долго осталось до звонка Соколовской? Этери ж там ёрничала по поводу любящей семьи.
Да, карьера умирает с Соколовской
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Анна Беляева
Ответ Nastya163
Точно. Вот девочка в Красноярске выступала (забыла имя) с двумя классными программами, в постановщиках Бестемьянова. А по существу спора: Бестемьянова в прошлые годы и правда жестко высказывалась о девочках ТШТ или самой группе, но в последний год-два вполне корректно говорит
У нее реально хороший глаз и творческое видение программ интересное. Учитывая, что ТШТ то и дело пеняют на "исписались", привлекать в консультанты со стороны людей, если они готовы к этому - не лишнее.
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Delirium
Интересно, как долго осталось до звонка Соколовской? Этери ж там ёрничала по поводу любящей семьи.
+3
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Lanna
Ответ Ir2019
Ну, если уж себе такое позволяешь, то и от других терпи.
Ну, Этери чужих спортсменов и чужую тренерскую работу после каждого соревнования не обсуждает.
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Анна Беляева
Ответ 76er
А вдруг секреты тренерские выведает?!
Тарасовой что ли перескажет? Так та сама уже бывала на тренировках у Этери.
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76yjgh98tr675dyt45
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Большой Влад
Да, карьера умирает с Соколовской
Разве карьера Марка умерла?
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Анна Беляева
Ответ Anna
Чел, позвони на новый каток, может там заливщики льда требуются, будешь всегда с любимой)
Она ж в разъездах. А потом там таких... желающих припасть к обаянию, думается, и без товарища - очередь.
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Lapo Elkann
Ответ Oleandra
какое смс?
Как помню , Бести сказала что то плохое про учениц Тутберидзе в ток шоу Фетисова и впрямом эфире
получила смс от Этери Георгиевны , после чего Бестемянова изменилась к лучшему.
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