Этери Тутберидзе: «Роднина, Бестемьянова говорят, что я как-то жестоко тренирую. Что же вы рассказываете о тренировках, не видя их? Это ложь»

Теги сборная России Ирина Роднина Sports.ru Наталья Бестемьянова Этери Тутберидзе Роман Терюшков Фигурное катание

Этери Тутберидзе высказалась о комментариях по поводу ее тренировок.

– Знаете, захожу иногда на Sports.ru поржать над комментариями.

– Ой, слушайте, Sports.ru, они меня просто...

– Вы же понимаете, что сейчас аудитория фигурного катания даже более агрессивная и более, как им кажется, знающая, чем футбольная аудитория? И вы же понимаете, из-за кого это произошло?

– Я не знаю, из-за кого это произошло.

– Из-за вас. Потому что вы воспитали олимпийских чемпионок, вы подняли уровень интереса к фигурному катанию на нечеловеческий уровень. Раньше никто не мог отличить аксель от тулупа. Сейчас считают вращения на четвертый уровень, говорят о недокрутах, постановке стопы...

Вы просто работали, но на самом деле вы воспитали огромную аудиторию людей, которые спорят, ругаются, считают себя специалистами, ведут детей в фигурное катание.

– Меньше стали вести. <...> Я тоже открываю этот самый Sports.ru или еще чьи-то комментарии. И когда ты читаешь... Вот есть, по-моему, депутат Терюшков. И я читаю, что он говорит: эта Тутберидзе заходит на каток, с ней здороваются дети, и она посылает их матом. 

Как это вообще? Я тебя в глаза не видела, ты кто? Я сумасшедшая – заходить на каток и [вот так] сразу? И он дает интервью.

– Вы рождаете мифы.

– Легенда фигурного катания – Роднина – тоже обо мне непонятные истории какие-то рассказывает. Или Бестемьянова. Я их всех уважаю, мне туда не удалось дойти. И они рассказывают, что я как-то жестоко тренирую.

Ты найди в себе силы, найди время и приезжай на каток. Посиди хотя бы на одной тренировке. Что ж ты рассказываешь о тренировках, не видя и не слыша? Это как вообще? Это ложь, – сказала Тутберидзе в интервью Леониду Слуцкому на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

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37 комментариев

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Katerina Sunny
А говорили, что Тутберидзе некогда спортс читать. А она читает, и даже может пишет здесь.
+28
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+27
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Сладкий пончик
Захожу вечерком на сайт а тут...праздник жизни. Это мне на неделю чтиво. С какой стороны за ленту взяться не знаю
+27
-2
+25
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Dmitriy Racheev
Образцовой жабогадюкинг, идеальней только в политике
+12
-3
+9
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elene.elene
А ещё говорят, что она такая занятая, времени нет, а все интервью и комменты на спорте перечитала и цитирует. Пока она читала комменты и обзвоны, Валиева и слопала злополучную "мороженку". :)
+13
-4
+9
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buturlinomo
Так Лека-Лека это Этери:)
+11
-2
+9
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Delirium
Кстати, все хейтерье спортсру может возликовать, Этери сама подтвердила, что периодически читает здесь новости и даже комменты к ним.
+13
-5
+8
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zakales
О прекрасный и волшебный мир фигурного катания, где мирно сосуществуют орки, гоблины и упыри, дружелюбно поплевывая друг в друга горящей смолой.
+6
-1
+5
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Delirium
Ответ На Пекин
Тарасова сказала, я так не делала, что скажут остальные?
Тарасова старенькая, а Этери все-еще злая, и память у нее хорошая.
+5
0
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Сладкий пончик
Захожу вечерком на сайт а тут...праздник жизни. Это мне на неделю чтиво. С какой стороны за ленту взяться не знаю
начните пока с брусьев или с мячика
+6
-1
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На Пекин
Ответ 22somebody22
Она разговаривает с трудом,почти как доча и Загитова,письмом вряд-ли,вообще,овладела.
Ну, хоть сегодня оставьте Загитову в покое)
+4
0
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ buturlinomo
Так Лека-Лека это Этери:)
+100!)
🤣🤣🤣🤣
+4
-1
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Raduga
Ответ Jessi
Даже Терешкову досталось🤣
Ему полезно)
+3
0
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Shveddka
Ну... видимо Роднина и Бестемьянова тренируют мягче)))
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Хорошее Настроение
Ответ 22somebody22
Ахах,все-таки,мнение "диванных" её парит,заходит,читает комментарии,оказывается🤣Не зря мы стараемся день и ночь. А Родниной и Бестемьяновой и не обязательно присутствовать на твоих тренях,поэтому,они чемпионки и рекордсменки,в отличии от тебя.
Как выяснилось еще как важно ей мнение фанатов. Очень. А к фанатам девочек вообще ревностно относится, ведь почему то фигуристок любят а не ее саму такую идеальную и в белом пальто.
+2
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Ezhevika33
Ответ buturlinomo
Так Лека-Лека это Этери:)
😁 и Беглый тоже.
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Алексей Сидоров
Ответ 22somebody22
Она разговаривает с трудом,почти как доча и Загитова,письмом вряд-ли,вообще,овладела.
Вы не совсем здоровы, Вам везде мерещится Загитова и Диана)) Срочно к дохтору)))
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NataliaB.3003
Ответ Katerina Sunny
А говорили, что Тутберидзе некогда спортс читать. А она читает, и даже может пишет здесь.
Пишет - вряд ли, как-то не верится. Просто читает наверное.
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мать Зетмира
Даааа, Липницкая не даст соврать.)
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alexnew
Ответ NataliaB.3003
Пишет - вряд ли, как-то не верится. Просто читает наверное.
Я думаю, что и пишет, но крайне редко. Читать, конечно, читает, как минимум, комментарии на свои интервью уж точно.
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Алексей Сидоров
Ответ Barsa! bolshe chem klub
начните пока с брусьев или с мячика
Ахааааааа
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Даня Чебыкин
Ответ Katerina Sunny
А говорили, что Тутберидзе некогда спортс читать. А она читает, и даже может пишет здесь.
она здесь платит за комменты
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DAVID19-91
Ответ Katerina Sunny
А говорили, что Тутберидзе некогда спортс читать. А она читает, и даже может пишет здесь.
А может это сейчас Этери Тутберидзе пишет под вашим ником?😅 А если серьезно, из-за возросшего уровня фигурного катания в стране и как следствие, повышение интереса к нему, очень много стало желчи, конфликтов, негатива и обвинений. Люди не понимают , что тем самым они закапывают все успехи нашей фигурки. Стоит той же Тутберидзе бросить фигурку, устав от толпы обвиняющих ее идиотов, как наша фигурка в разы потеряет в перспективах на будущих чемпионов.
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Лиса не Алиса
Ух, разошлась, Цветаева наша
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22somebody22
Ахах,все-таки,мнение "диванных" её парит,заходит,читает комментарии,оказывается🤣Не зря мы стараемся день и ночь.
А Родниной и Бестемьяновой и не обязательно присутствовать на твоих тренях,поэтому,они чемпионки и рекордсменки,в отличии от тебя.
+3
-3
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Алексей Сидоров
Ответ elene.elene
А ещё говорят, что она такая занятая, времени нет, а все интервью и комменты на спорте перечитала и цитирует. Пока она читала комменты и обзвоны, Валиева и слопала злополучную "мороженку". :)
Ну Вас точно она не читает, зря стараетесь )))
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