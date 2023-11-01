Этери Тутберидзе: «Роднина, Бестемьянова говорят, что я как-то жестоко тренирую. Что же вы рассказываете о тренировках, не видя их? Это ложь»

Этери Тутберидзе высказалась о комментариях по поводу ее тренировок.

– Знаете, захожу иногда на Sports.ru поржать над комментариями.

– Ой, слушайте, Sports.ru, они меня просто...

– Вы же понимаете, что сейчас аудитория фигурного катания даже более агрессивная и более, как им кажется, знающая, чем футбольная аудитория? И вы же понимаете, из-за кого это произошло?

– Я не знаю, из-за кого это произошло.

– Из-за вас. Потому что вы воспитали олимпийских чемпионок, вы подняли уровень интереса к фигурному катанию на нечеловеческий уровень. Раньше никто не мог отличить аксель от тулупа. Сейчас считают вращения на четвертый уровень, говорят о недокрутах, постановке стопы...

Вы просто работали, но на самом деле вы воспитали огромную аудиторию людей, которые спорят, ругаются, считают себя специалистами, ведут детей в фигурное катание.

– Меньше стали вести. <...> Я тоже открываю этот самый Sports.ru или еще чьи-то комментарии. И когда ты читаешь... Вот есть, по-моему, депутат Терюшков. И я читаю, что он говорит: эта Тутберидзе заходит на каток, с ней здороваются дети, и она посылает их матом.

Как это вообще? Я тебя в глаза не видела, ты кто? Я сумасшедшая – заходить на каток и [вот так] сразу? И он дает интервью.

– Вы рождаете мифы.

– Легенда фигурного катания – – тоже обо мне непонятные истории какие-то рассказывает. Или Бестемьянова. Я их всех уважаю, мне туда не удалось дойти. И они рассказывают, что я как-то жестоко тренирую.

Ты найди в себе силы, найди время и приезжай на каток. Посиди хотя бы на одной тренировке. Что ж ты рассказываешь о тренировках, не видя и не слыша? Это как вообще? Это ложь, – сказала в интервью Леониду Слуцкому на ютуб-канале «Коммент.Шоу».