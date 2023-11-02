Навка об идее проверить причастных к делу Валиевой на детекторе лжи: «В этой истории можно использовать любой вариант, чтобы от девочки наконец-то отстали»

Теги Татьяна Навка сборная России допинг МОК WADA CAS женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

Татьяна Навка одобрила идею Тутберидзе применить детектор лжи в деле Валиевой.

В интервью на ютуб-канале «Коммент.Шоу» Этери Тутберидзе заявила, что хочет разобраться в ситуации, проверив всех причастных к процессу по делу Камилы Валиевой на детекторе лжи.

«Почему бы и нет? Мне кажется, что в этой истории можно использовать любой вариант, чтобы дать Камиле возможность (быть оправданной), чтобы от девочки наконец-то отстали. Тем более что это предложение идет из штаба фигуристки. Это очень хорошая идея.

Но я сомневаюсь, что в Международном олимпийском комитете (МОК), Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) и CAS прислушаются к этому. Хотя идея интересная», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Самая подробная речь Тутберидзе про допинг-дело Валиевой: как все случилось?

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40 комментариев

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Vladimir Arutin
Ответ Gelios77
Идея отличная. Начать стоит с Питерских. Было бы очень интересно. А потом уже и шведов тоже прогнать по приборчику, было бы еще интереснее
Начинать нужно с Валиевой и ТШТ ! А дальше ,по моему проверять не понадобится .
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natali5228
Годная идея. И тренершу на детектор заодно, вместе с Лаки и прочими.
+20
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Gala Tsintsadze
А защищённого лица тоже касается допрос с полиграфом? Или защищенное лицо не причастно?
+11
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Вадим Калинин
Оно, конечно, можно проверить. Но, как-бы не выйти на самих себя. Вот в чем проблема...
+9
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Katerina Sunny
А что мешало без походов на шоу это сделать ещё год назад?
+11
-3
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Ольга Долгова
Ответ Olga.t
А при чем здесь другие лекарства, которые не входят в список запрещённых?
При том, что карнитин в смеси с триметазидином резко повышает работоспособность, выносливость спортсмена во время многочасовых ежедневных тренировок, улучшает работу сердца и усвоение организмом кислорода.
+8
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Vladimir Arutin
Ответ RusVector
Было бы здорово всех проверить, включая хрустальных, участников ЧР в Питере и их родителей и тренеров. Да и работников русады, кто брал и имел доступ к пробе. А еще чудака Вейра, который приезжал в хрустальный на недельку как журналист ISU как раз перед ЧР.
Еще проверить продавщицу мороженного которая в мороженное добавила коктейль из трех компанентов .Интересно откуда взялись два других лекарства ? Кто их дал .?
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Бу!
это такое дело и столько времени прошло, что кажется, всю ситуацию уже давно должны были по косточкам разобрать, но оказывается, по-прежнему никто ничего не знает. Что за расследования такие и были ли они вообще?
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Алеся Ткаченко
Полтора года прошло а они только зашевелились.Если уж так хотелось проверить всех на детекторе то это надо было сразу делать,а не тогда когда уже заключительный этап слушаний начался.Правда эта шумиха скорее для морального удовлетворения,чем для реальной пользы.Стопроцентной правды этот метод не дает.
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Белла
Навку и Пескова надо посадить на детектор лжи, сколько миллиардов они наворовали у бюджета
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Александр Скворцов
Камиле и ТШТ следует начать с себя проверку на полиграфе.
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lyubov61
Ответ natali5228
Годная идея. И тренершу на детектор заодно, вместе с Лаки и прочими.
Так она и говорит - всех.
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B.Jones
С деда нужно начинать
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RusVector
Было бы здорово всех проверить, включая хрустальных, участников ЧР в Питере и их родителей и тренеров. Да и работников русады, кто брал и имел доступ к пробе. А еще чудака Вейра, который приезжал в хрустальный на недельку как журналист ISU как раз перед ЧР.
+5
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Вика Субботина
Любой вариант? Предлагаю использовать Вуду против Вады. Не менее действенно.
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sava k
Да, Все согласны с идеей проверки, только когда дело дойдет до реализации, все откажутся, так как по закону они все вправе отказаться, а причины отказа будут вполне себе аргументированными. Эта идея - пиар ход и только.
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Katerina Sunny
Ответ Olga.t
Кому мешало, не Тутберидзе же должна это организовать, нужна официальная структура. Да и примут ли результаты проверки на полиграфе в суде? Но для понимания ситуации это было бы неплохо, да и дальше можно было бы раскрутить.
У меня ощущение, что особого расследования в отношении окружения Валиевой и не было. Были, наверняка, разговоры с самой Валиевой, и не только Тутберидзе.
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Дима Рогач
Бедный дедушка, отстаньте уже от человека
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Сайтама
Ответ Лека-Лека
Пусть Навка пролоббирует это дело. Если потратит столько же усилий и связей как на помощь Костомарову - результат не заставит себя ждать. И начинать надо с присутствовавших на ЧР в Питере. Уши очень явно торчат.
Вот Романа Костомарова не трогали ли бы Вы. Причём тут он.
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Туц
Ответ Sportsfan
Откуда у вас инфа, что не предлагали?
Если предлагали и провели зачем предлагать повторно на интервью? Если предлагали но НЕ сделали так бы и сказала. Мол такое мое предложение отвергли. Но она в принципе говорит без относительно расследования. так что это просто разглагольствование.
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Ольга Ив
Ответ Katerina Sunny
А что мешало без походов на шоу это сделать ещё год назад?
Тоже вопрос. Столько времени прошло уже. Что мешало?
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Ольга Долгова
Ответ lyubov61
Так она и говорит - всех.
Алсу надо еще проверить, а остальных можно не проверять. Горшкова уже к сожалению не проверишь.
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Блинчик
А подкупить судей или ВАДА, чтобы они нечленораздельно мычали вместо аргументов, вариант?
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22somebody22
Георгиевне,видимо,очень хочется стать героиней шоу "Пусть говорят" и Ко.
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Железная Леди
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Ответ Olga.t
Кому мешало, не Тутберидзе же должна это организовать, нужна официальная структура. Да и примут ли результаты проверки на полиграфе в суде? Но для понимания ситуации это было бы неплохо, да и дальше можно было бы раскрутить.
Из Казахстана она будет организовывать? там дочь, затем ,вероятно показательные и мастер класс 5 числа. А потом пора и переездом на новый каток заняться, а то хоккеисты отнимут.
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