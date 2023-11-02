Навка об идее проверить причастных к делу Валиевой на детекторе лжи: «В этой истории можно использовать любой вариант, чтобы от девочки наконец-то отстали»
Татьяна Навка одобрила идею Тутберидзе применить детектор лжи в деле Валиевой.
В интервью на ютуб-канале «Коммент.Шоу» Этери Тутберидзе заявила, что хочет разобраться в ситуации, проверив всех причастных к процессу по делу Камилы Валиевой на детекторе лжи.
«Почему бы и нет? Мне кажется, что в этой истории можно использовать любой вариант, чтобы дать Камиле возможность (быть оправданной), чтобы от девочки наконец-то отстали. Тем более что это предложение идет из штаба фигуристки. Это очень хорошая идея.
Но я сомневаюсь, что в Международном олимпийском комитете (МОК), Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) и CAS прислушаются к этому. Хотя идея интересная», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.
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