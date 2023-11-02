Тарасова о словах Тутберидзе, что Валиеву угощали мороженым на ЧР-2022: «Ничего нельзя кушать и пить перед стартами, это всем известно»

Тарасова заявила, что спортсменам лучше брать еду и воду только из рук тренера.

Ранее Этери Тутберидзе в интервью на ютуб-канале «Коммент.Шоу» рассказала, что угощали чаем и мороженым на чемпионате России-2022.

Во время этого турнира Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин, о чем стало известно только после командного турнира Олимпийских игр в Пекине.

«Ничего нельзя кушать и пить перед стартами, это всем известно. А лучше брать еду и воду только из рук тренера», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Тутберидзе о Валиевой на чемпионате России-2022: «Она говорила, что какой-то волонтер ее угостил мороженым, массажистка угостила чаем, чем-то еще»

Самая подробная речь Тутберидзе про допинг-дело Валиевой: как все случилось?