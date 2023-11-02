Тарасова о словах Тутберидзе, что Валиеву угощали мороженым на ЧР-2022: «Ничего нельзя кушать и пить перед стартами, это всем известно»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

Тарасова заявила, что спортсменам лучше брать еду и воду только из рук тренера.

Ранее Этери Тутберидзе в интервью на ютуб-канале «Коммент.Шоу» рассказала, что Камилу Валиеву угощали чаем и мороженым на чемпионате России-2022. 

Во время этого турнира Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин, о чем стало известно только после командного турнира Олимпийских игр в Пекине.

«Ничего нельзя кушать и пить перед стартами, это всем известно. А лучше брать еду и воду только из рук тренера», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. 

Тутберидзе о Валиевой на чемпионате России-2022: «Она говорила, что какой-то волонтер ее угостил мороженым, массажистка угостила чаем, чем-то еще»

Самая подробная речь Тутберидзе про допинг-дело Валиевой: как все случилось?

12 комментариев

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RMandYNWA
На самом деле ТАТ сказала, что все это фигня полная, ни один профспортсмен-олимпиадник ничего из чужих рук есть/пить не будет 😂
Особенно на отборочном ЧР )
Трудно выдумать что-то хуже дедушкиного стакана, но они справились 😂
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Мороженко
Все спортсмены это должны понимать. История звучит странно, неужели в день Короткой программы Камила могла просто съесть мороженое, да ещё и из чужих рук? Даже обычный человек чаще всего откажется от еды от незнакомцев. А тут отбор на Олимпиаду.
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Asl Ali
Я прям представил, как олимпийцы ходят в подтрибунке и как кошечки на улицах трутся о людей , и они их с руки кормят .

P S Что за ужас тут творится ))
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Лиза Михайлова
Так её может угощали после старта, перед сдачей допинг-пробы. Ей же как-то нужно было пробу сдать, а для этого нужно было что-то попить. Тем более она победила, могла вознаградить себя мороженым после старта. Многие фигуристы мороженым угощались после своего проката.
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EmperorNazer
Да это просто смехотворная история, непонятно на каких дурачков рассчитанная. Поверить в то, что спортсменка, претендующая на Олимпиаду, в день отборочного старта будет принимать еду из рук незнакомца? И не просто еду, а мороженое, которое, очевидно, ни одна фигуристка такого уровня никогда себе не позволит перед выступлением. Сложно было по абсурдности переплюнуть байку со стаканом деда, но Этери это удалось.
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Delirium
Ответ EmperorNazer
Да это просто смехотворная история, непонятно на каких дурачков рассчитанная. Поверить в то, что спортсменка, претендующая на Олимпиаду, в день отборочного старта будет принимать еду из рук незнакомца? И не просто еду, а мороженое, которое, очевидно, ни одна фигуристка такого уровня никогда себе не позволит перед выступлением. Сложно было по абсурдности переплюнуть байку со стаканом деда, но Этери это удалось.
Ну-ну: https://www.youtube.com/watch?v=aql8Ub7W3rI
Совершенно нереальная история!!!
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Дружба11
вью и было дано с целью обеления себя перед Касом -поэтому целенаправленно-не было вопросов о шведском в штабн и появились сказки как Ками как одержимая))ест и пьет с рук у посторонних людей.
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Лакс
Ответ RMandYNWA
На самом деле ТАТ сказала, что все это фигня полная, ни один профспортсмен-олимпиадник ничего из чужих рук есть/пить не будет 😂 Особенно на отборочном ЧР ) Трудно выдумать что-то хуже дедушкиного стакана, но они справились 😂
немало спортсменов оправдывались тем, что перепутали свои бутылочки/посуду/ с чужими.
Но Этери нельзя было вообще болтать про это.
У РУСАДА уже спросили про это, но оно не стало комментировать.
Ждем когда на Западе раструбят.
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Александр
Ответ Лиза Михайлова
Так её может угощали после старта, перед сдачей допинг-пробы. Ей же как-то нужно было пробу сдать, а для этого нужно было что-то попить. Тем более она победила, могла вознаградить себя мороженым после старта. Многие фигуристы мороженым угощались после своего проката.
да ничего она не ела... нет уверенности, но, скорее всего, это "инсайд" по поводу того, почему перенесли слушания и результат... спонсор чр - м-ное "Чистая линия"... возможно они допинг-пробу Б вскрыли... по крайней мере это менее бредово, чем то, что проф.спортсмен у не известного что-то возьмёт есть...
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remoter
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Ответ EmperorNazer
Да это просто смехотворная история, непонятно на каких дурачков рассчитанная. Поверить в то, что спортсменка, претендующая на Олимпиаду, в день отборочного старта будет принимать еду из рук незнакомца? И не просто еду, а мороженое, которое, очевидно, ни одна фигуристка такого уровня никогда себе не позволит перед выступлением. Сложно было по абсурдности переплюнуть байку со стаканом деда, но Этери это удалось.
Почему в эту темную криминальную историю не вмешался Следственный комитет и кому это было выгодно?!
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