Тарасова о словах Тутберидзе, что Валиеву угощали мороженым на ЧР-2022: «Ничего нельзя кушать и пить перед стартами, это всем известно»
Тарасова заявила, что спортсменам лучше брать еду и воду только из рук тренера.
Ранее Этери Тутберидзе в интервью на ютуб-канале «Коммент.Шоу» рассказала, что Камилу Валиеву угощали чаем и мороженым на чемпионате России-2022.
Во время этого турнира Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин, о чем стало известно только после командного турнира Олимпийских игр в Пекине.
«Ничего нельзя кушать и пить перед стартами, это всем известно. А лучше брать еду и воду только из рук тренера», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Тутберидзе о Валиевой на чемпионате России-2022: «Она говорила, что какой-то волонтер ее угостил мороженым, массажистка угостила чаем, чем-то еще»
Самая подробная речь Тутберидзе про допинг-дело Валиевой: как все случилось?
Особенно на отборочном ЧР )
Трудно выдумать что-то хуже дедушкиного стакана, но они справились 😂
P S Что за ужас тут творится ))
Совершенно нереальная история!!!
Но Этери нельзя было вообще болтать про это.
У РУСАДА уже спросили про это, но оно не стало комментировать.
Ждем когда на Западе раструбят.