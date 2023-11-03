Гербольдт о деле Валиевой: «Уже давно нужно вручить всем медали и оставить спортсменов в покое»

Катарина Гербольдт оценила идею Тутберидзе применить детектор лжи в деле Валиевой.

В интервью на ютуб-канале «Коммент.Шоу» заявила, что хочет разобраться в ситуации, проверив всех причастных к процессу по делу на детекторе лжи.

«Думаю, что это уже какой-то крик о помощи. На самом деле, пора с этим делом завязать. Мне кажется, уже давным-давно всем все понятно, просто почему-то пока это затягивается.

Я считаю, что уже давно нужно вручить всем свои медали и оставить спортсменов в покое, потому что они ждут свои награды», – сказала .

Самая подробная речь Тутберидзе про допинг-дело Валиевой: как все случилось?