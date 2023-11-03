Гербольдт о деле Валиевой: «Уже давно нужно вручить всем медали и оставить спортсменов в покое»
Катарина Гербольдт оценила идею Тутберидзе применить детектор лжи в деле Валиевой.
В интервью на ютуб-канале «Коммент.Шоу» Этери Тутберидзе заявила, что хочет разобраться в ситуации, проверив всех причастных к процессу по делу Камилы Валиевой на детекторе лжи.
«Думаю, что это уже какой-то крик о помощи. На самом деле, пора с этим делом завязать. Мне кажется, уже давным-давно всем все понятно, просто почему-то пока это затягивается.
Я считаю, что уже давно нужно вручить всем свои медали и оставить спортсменов в покое, потому что они ждут свои награды», – сказала Гербольдт.
Самая подробная речь Тутберидзе про допинг-дело Валиевой: как все случилось?
А мне вот очень жаль остальных наших спортсменов и тренеров, которые честно выполнили свою работу и тоже ждут свои медали. И три иностранные команды, которые, в отличии от наших, свои призовые не получили, мне тоже жалко.
И ничего, что ЭТ в своем интервью Камилу сдала. Потому что брать еду и напитки у незнакомых людей - это ответственность спортсмена. И тренер тут не виноват вроде как, потому что предупреждали.