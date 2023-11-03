Гербольдт о деле Валиевой: «Уже давно нужно вручить всем медали и оставить спортсменов в покое»

Теги Катарина Гербольдт сборная России допинг женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

Катарина Гербольдт оценила идею Тутберидзе применить детектор лжи в деле Валиевой.

В интервью на ютуб-канале «Коммент.Шоу» Этери Тутберидзе заявила, что хочет разобраться в ситуации, проверив всех причастных к процессу по делу Камилы Валиевой на детекторе лжи.

«Думаю, что это уже какой-то крик о помощи. На самом деле, пора с этим делом завязать. Мне кажется, уже давным-давно всем все понятно, просто почему-то пока это затягивается.

Я считаю, что уже давно нужно вручить всем свои медали и оставить спортсменов в покое, потому что они ждут свои награды», – сказала Гербольдт.

Самая подробная речь Тутберидзе про допинг-дело Валиевой: как все случилось?

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10 комментариев

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Defender64
Я бы хотел, чтобы в случае, если Валиевой дадут дискву, наши ещё бы один иск запустили, что нет оснований для отъёма медали командника. И пофиг, если проиграем, главное - затянуть время и пусть Чжоу и ему подобные дальше ждут своё выцарапанное судами золото, которые они и близко не выиграли ещё хотя бы до лета 2024г.
+16
-5
+11
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victoire
Да конечно, давайте завяжем. Напечатаем свои медали, отдадим их все Камиле. Сколько можно эксплуатировать образ несчастного ребенка.
А мне вот очень жаль остальных наших спортсменов и тренеров, которые честно выполнили свою работу и тоже ждут свои медали. И три иностранные команды, которые, в отличии от наших, свои призовые не получили, мне тоже жалко.
И ничего, что ЭТ в своем интервью Камилу сдала. Потому что брать еду и напитки у незнакомых людей - это ответственность спортсмена. И тренер тут не виноват вроде как, потому что предупреждали.
+11
-4
+7
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Мороженко
На самом деле, всё действительно понятно. Шанс, что нам оставят медали супер мал.
+5
-1
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RS919
Можно, вопрос какого достоинства 😏
+3
-1
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Зулфира Мухаметшина
Единственный случай с допингом в мировом масштабе.Дело довести до конца.У нас нет авторитетных мировых адвокатов чтоли итд?????
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Алеся Ткаченко
Я все же надеюсь что нашим спортсменам медали отдадут
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