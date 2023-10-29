«Может быть, Хромых пока не набрала даже моральную форму, скорее, чем физическую». Гербольдт о Гран-при в Красноярске

Теги Катарина Гербольдт сборная России женское катание Майя Хромых Серия Гран-при России Красноярье Фигурное катание

Гербольдт связала результаты фигуристки Майи Хромых с моральным состоянием.

Сегодня Хромых заняла пятое место на этапе Гран-при России в Красноярске, победила Анна Фролова.

«Знаете, так бывает, когда на каких-то соревнованиях не все получается, даже несмотря на подготовку – такое случается. В любом случае, у нее был перерыв, который, видимо, все-таки дал о себе знать, было какое-то давление.

Не думаю, что она все это не умеет делать, она не раз показывала, что все умеет. Может быть, пока не набрала даже моральную форму, скорее, чем физическую.

Думаю, что если она сама продолжит в себя верить, и ее тренерский штаб – тоже, то у нее все получится», – сказала призер чемпионата России, тренер по фигурному катанию Катарина Гербольдт.

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3 комментария

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Ирина Иванова
Необходим режим тишины до следующего старта. Думаю, что Майя с тренерами в состоянии всё проанализировать и доработать без комментариев словоохотливых экспертов и хейтеров.
+4
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Елизавета Смородина
А что, кроме Хромых других фигуристок нет? Почему всё только её обсуждают?
0
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Храбрая виолончелистка
Пусть возвращение на соревновательный лёд придаст Майе сил и уверенности. Удачи!
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