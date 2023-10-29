«Произвольная Фроловой – самое запоминающееся выступление. Хромых входит в форму, ей нужно дать время». Авербух о Гран-при в Красноярске

Теги Илья Авербух сборная России женское катание Майя Хромых Анна Фролова Елизавета Куликова Вероника Яметова Серия Гран-при России Красноярье Фигурное катание

Илья Авербух назвал самую запоминающуюся программу на Гран-при в Красноярске.

Сегодня в женских соревнованиях победила Анна Фролова.

«Для меня самое запоминающееся выступление – это произвольная программа Анны Фроловой.

С точки зрения постановки она лучшая, а с точки зрения техники и Яметова, и Куликова себя очень хорошо показали.

Майя Хромых пропустила достаточно много соревнований и сейчас входит в форму, ей нужно дать время.

Безусловно, сейчас в силу смещения возраста у спортсменов их тренеры не ставят сложные элементы в программе, подводя их к форме, когда они перейдут 17-летний рубеж», – сказал чемпион мира в танцах на льду и хореограф Илья Авербух.

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7 комментариев

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Secuencia
“В силу смещения возраста у спортсменов их тренеры не ставят сложные элементы в программе, подводя их к форме, когда они перейдут 17-летний рубеж”
На одном этапе не заявили ультра-си - это теперь значит, что все ждут до 17?😅
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Defender64
Не ставят сложные элементы, потому что их нет и не будет.
Так как изучаются такие элементы в более раннем возрасте.
Но Фроловой респект за то, что смогла вернуться на свой максимальный уровень после очень долгого перерыва. И каталась правда хорошо.
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Tanya Reed
Да ладно) Майе 17 лет, и ей не поставили из-за того, что долго не выступала, ей надо постепенно форму набирать после травмы. У остальных просто нечего ставить. Анне 18, ее тренеры какой рубеж ждут? Вот зачем такую ерунду эти эксперты говорят целый день уже? Ну сказали бы просто, что девушки выступили с интересными программами. А то весь день, что и сильный турнир, и что без ультра си можно выиграть ЧР, а теперь вот и ультра си специально отодвинули))
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Док Аксель
У Ани запомнилась не только ПП, но и КП под песню "Там нет меня" в исполнении Севары. Пока в техническом исполнении катает такой контент, набирая уверенности и качества проката. Усложнение прыжкового контента вполне возможно при готовности и хорошей физической формы.
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galik55
Взрослое и красивое катание было у Фроловой и Куликовой
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islay
Ответ Док Аксель
У Ани запомнилась не только ПП, но и КП под песню "Там нет меня" в исполнении Севары. Пока в техническом исполнении катает такой контент, набирая уверенности и качества проката. Усложнение прыжкового контента вполне возможно при готовности и хорошей физической формы.
Я вот не помню она у Давыдова луц рит прыгала?
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Док Аксель
Ответ islay
Я вот не помню она у Давыдова луц рит прыгала?
Тоже точно не помню, но кажется не прыгала Аня такой каскад. Скорей она квад разучит или триксель в новом штабе. Для успешного выступления с надеждой на призы усложнятся надо.
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