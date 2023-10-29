«Произвольная Фроловой – самое запоминающееся выступление. Хромых входит в форму, ей нужно дать время». Авербух о Гран-при в Красноярске
Илья Авербух назвал самую запоминающуюся программу на Гран-при в Красноярске.
Сегодня в женских соревнованиях победила Анна Фролова.
«Для меня самое запоминающееся выступление – это произвольная программа Анны Фроловой.
С точки зрения постановки она лучшая, а с точки зрения техники и Яметова, и Куликова себя очень хорошо показали.
Майя Хромых пропустила достаточно много соревнований и сейчас входит в форму, ей нужно дать время.
Безусловно, сейчас в силу смещения возраста у спортсменов их тренеры не ставят сложные элементы в программе, подводя их к форме, когда они перейдут 17-летний рубеж», – сказал чемпион мира в танцах на льду и хореограф Илья Авербух.
На одном этапе не заявили ультра-си - это теперь значит, что все ждут до 17?😅
Так как изучаются такие элементы в более раннем возрасте.
Но Фроловой респект за то, что смогла вернуться на свой максимальный уровень после очень долгого перерыва. И каталась правда хорошо.