«Произвольная Фроловой – самое запоминающееся выступление. Хромых входит в форму, ей нужно дать время». Авербух о Гран-при в Красноярске

Илья Авербух назвал самую запоминающуюся программу на Гран-при в Красноярске.

Сегодня в женских соревнованиях победила Анна Фролова.

«Для меня самое запоминающееся выступление – это произвольная программа Анны Фроловой.

С точки зрения постановки она лучшая, а с точки зрения техники и Яметова, и Куликова себя очень хорошо показали.

Майя Хромых пропустила достаточно много соревнований и сейчас входит в форму, ей нужно дать время.

Безусловно, сейчас в силу смещения возраста у спортсменов их тренеры не ставят сложные элементы в программе, подводя их к форме, когда они перейдут 17-летний рубеж», – сказал чемпион мира в танцах на льду и хореограф Илья Авербух.