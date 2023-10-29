Ученица Тутберидзе впервые с 2018 года не попала на пьедестал взрослых соревнований
Ученица Тутберидзе впервые с 2018 года не попала на подиум взрослых соревнований.
Сегодня на третьем этапе Гран-при России в Красноярске Майя Хромых, которая тренируется у Этери Тутберидзе, заняла пятое место.
В последний раз ученицы Тутберидзе не смогли попасть на пьедестал почета взрослых турниров, откатав обе программы, на Skate Canada-2018 – тогда Элизабет Турсынбаева стала пятой, а Дарья Паненкова заняла девятое место. Третьей на тех соревнованиях была Евгения Медведева, но в то время она тренировалась у Брайана Орсера.
На NHK Trophy-2021 Дарья Усачева вышла на лед, но получила травму в короткой программе и снялась с соревнований.
Хромых выступила на соревнованиях впервые с марта 2022 года – в последний раз она выступала на Кубке Первого канала в конце сезона-2021/22. Сезон-2022/23 Хромых полностью пропустила из-за травмы.
Фигуристка Тутберидзе вернулась спустя полтора года – падение отбросило далеко. А где сама Этери?
А где Тутберидзе? Ее видели на турнирах в США и Европе, а в России – пока нет
А то что Хромых имеет рост модели и она никогда не была топ, этого никто не отмечает.
Элегантная , красивая девушка , которая любит ФК.
Им надо Майю на последнее место
Когда Майя была травмирована и пропускала сезон, вся эта толпа ее жалела. Все же помнят - "бедная девочка", "сломали", "списали" )) Как только Майя вышла в сезон, старается, борется, эта свора собак переобулась, теперь они требуют ее убрать))
Проблема в том, что я уже не помню как их зовут. И скорее всего обе они сейчас находятся близко к пику формы.
А Майю я знаю не первый сезон, помню два ее четверных в ПП и "Майя может", и восхищаюсь тем, что после такой травмы она не закончила и восстанавливается.
Очень надеюсь что по сезону она будет набирать форму и выкатывать свои программы.
До чего же наше фк этерицентрично) Спортсменка после травм и долгого перерыва не взяла медаль, всё, караул, срочно отдельную новость, обсуждать будут больше чем призеров))
И кто-то еще говорит, что Этери рановато великим тренером называть
Никак не можете перестать обсуждать фигуристку с 5 места)
Чтобы вы делали без Тутберидзе? Вообще бы ФК не смотрели?
Ее место сегодня седьмое
Матчасть требует того, чтобы её знали.