Ученица Тутберидзе впервые с 2018 года не попала на пьедестал взрослых соревнований

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Элизабет Турсынбаева Дарья Паненкова Дарья Усачева Майя Хромых Серия Гран-при России Красноярье Фигурное катание

Ученица Тутберидзе впервые с 2018 года не попала на подиум взрослых соревнований.

Сегодня на третьем этапе Гран-при России в Красноярске Майя Хромых, которая тренируется у Этери Тутберидзе, заняла пятое место.

В последний раз ученицы Тутберидзе не смогли попасть на пьедестал почета взрослых турниров, откатав обе программы, на Skate Canada-2018 – тогда Элизабет Турсынбаева стала пятой, а Дарья Паненкова заняла девятое место. Третьей на тех соревнованиях была Евгения Медведева, но в то время она тренировалась у Брайана Орсера.

На NHK Trophy-2021 Дарья Усачева вышла на лед, но получила травму в короткой программе и снялась с соревнований.

Хромых выступила на соревнованиях впервые с марта 2022 года – в последний раз она выступала на Кубке Первого канала в конце сезона-2021/22. Сезон-2022/23 Хромых полностью пропустила из-за травмы.

Фигуристка Тутберидзе вернулась спустя полтора года – падение отбросило далеко. А где сама Этери?

А где Тутберидзе? Ее видели на турнирах в США и Европе, а в России – пока нет

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113 комментариев

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Allbee
О хоспади, плохо когда уходят мелкими, ещё хуже когда соревнуются без мест на пьедестале после травм. Вам угодить то можно вообще? Или довольны будете только если она свалит куда-нибудь с концами?
+73
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+58
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Lapo Elkann
Когда спортсменка Тутберидзе уходит из спорта , винят тренера , не хочет работать с взрослыми спортсменками, а когда не попращалась с девушкой , которая хочет кататься, все равно Тутберидзе виновата, " Не попала на пьедестал."
А то что Хромых имеет рост модели и она никогда не была топ, этого никто не отмечает.
Элегантная , красивая девушка , которая любит ФК.
+64
-10
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thelittlecreature
Ахаха, я ждала такого заголовка, лёд ещё от прокатов не остыл, а желтушники скорее громкие заголовки строчить, надо ещё про крах империи Тутберидзе обязательно
+47
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+42
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nina1212
Хейтеры все равно недовольны
Им надо Майю на последнее место
Когда Майя была травмирована и пропускала сезон, вся эта толпа ее жалела. Все же помнят - "бедная девочка", "сломали", "списали" )) Как только Майя вышла в сезон, старается, борется, эта свора собак переобулась, теперь они требуют ее убрать))
+40
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Буня Хох
Дае девочки, которые оказались ниже Майи в турнирной таблице, должны быть выше неё. Объективно сегодня лучше откатали.
Проблема в том, что я уже не помню как их зовут. И скорее всего обе они сейчас находятся близко к пику формы.
А Майю я знаю не первый сезон, помню два ее четверных в ПП и "Майя может", и восхищаюсь тем, что после такой травмы она не закончила и восстанавливается.
Очень надеюсь что по сезону она будет набирать форму и выкатывать свои программы.
+42
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nadenki
Как и предсказывали, основные посты Спортс не про призёров будут. Вот и первый здесь не про то, что т.ш Рукавицина взял победу у мужчин и женщин, в про ТШТ Радость- то какая-не на пъедестале. Надо "поклонникам" шампанское открыть, а Ленке обет к противоположному полу отменить;-)))
+20
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Элла Бурс
Можно статистику по всем тренерам?))
+20
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Voronok
Никто и не надеялся особо, что сразу Майя медаль возьмет. Главное у нее есть желание продолжать и травмы отступают.
До чего же наше фк этерицентрично) Спортсменка после травм и долгого перерыва не взяла медаль, всё, караул, срочно отдельную новость, обсуждать будут больше чем призеров))
+17
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Кашшай Чакырович
Тутберидзе сделала наше жеснское фигурное катание 1 в мире ! Поэтому ей вообще можно отдыхать идти, пусть теперь остальные доказыают !
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Маргарита В Сафронова
Зато попали на пьедестал другие прекрасные фигуристки, для которых стали примером фигуристки ТШТ. Вероника Яметова просто снесла своей ПП! Аж дух захватило, мурашки с ног до головы, вот это энергетика! Медально начала.
+18
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Vendetta4111323
Это ж одуреть можно, с 2018 - а на дворе конец 2023, то есть 5 лет ни соревнования без подиума
И кто-то еще говорит, что Этери рановато великим тренером называть
+15
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Lapo Elkann
Ответ vanessa2021
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А вы возомнили , что ваше место в кресле ФК судьи.
+18
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olvl
Пятое место после такого перерыва совсем неплохо. При чистом прокате в тройке точно будет Майя, с таким красивым катанием и презентацией.
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nina1212
vanessa2021, вы себя слышите??
Никак не можете перестать обсуждать фигуристку с 5 места)
Чтобы вы делали без Тутберидзе? Вообще бы ФК не смотрели?
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AtAmI
Ответ thelittlecreature
Ахаха, я ждала такого заголовка, лёд ещё от прокатов не остыл, а желтушники скорее громкие заголовки строчить, надо ещё про крах империи Тутберидзе обязательно
Погодите, сейчас ещё 100500 статей про это напишут
+10
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Anna
Никто и не ждал от неё пьедестала, хватит уже хайповые заголовки строчить
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imaxim
Огромные грибища выставили Хромых. 130 баллов за совершенно разваленную программу (и огромная вторая оценка) это насмешка над всеми. Позорище очередное

Ее место сегодня седьмое
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Храбрая виолончелистка
Барышням итчо медали с букетами не раздали, а пирожок испёкся, и уже готов, пышет и манит)
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MyCA
Не переживайте ЭГТ подстраховалась и в парах выиграла.
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Anna
Ответ imaxim
Честные оценки пусть ей ставят, а не за штаб
Ей честные и поставили, в протоколе все ошибки отмечены
+10
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Allbee
Ответ vanessa2021
Нет, не ей одной. Петросян тоже навалили грибов от души. 71 балл за КП с падением и безх каскада- тоже рекорд. Ну и в пп соответственно. По удивительному совпадению, Петросян и Хромых из одного ТШ. Просто фигуристов ТШТ оценивают в более высоком коридоре, в отличии от простых смертных. Все это знают.
Да ну, а букиным не навалили? А миг не навалили? Про Самарина надо упоминать? Ещё есть претензии или на этом стоит закончить?
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nadenki
Ответ Алексей Токарев
Яна ещё один ужин устроит по этому поводу.
Чего ей устраивать. Её спортсмен, который в прошлом международные этапы гран- при брал, здесь предпоследний. Ждём статью на Спортс))
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Ягун Ягунини
Одно уточнение, на момент своего старта на Skate Canada-2018 Даша Паненкова уже не была ученицей Тутберидзе, т.к. к тому времени перешла к Царевой и работала под её руководством.
Матчасть требует того, чтобы её знали.
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Allbee
Ответ Юра Плисецкий
Просто судить нужно справедливо. Майя не накатала на то место, что ей нарисовали.
Ей одной что-ли на наших этапах навалили за имя? На каждом прокате прошедших этапов возмущение, что судить надо честно, однако претензии исключительно к Тут.
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Orange carrot
Ну хоть какая-то некоторым радость😀
+13
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