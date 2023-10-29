Ученица Тутберидзе впервые с 2018 года не попала на пьедестал взрослых соревнований

Ученица Тутберидзе впервые с 2018 года не попала на подиум взрослых соревнований.

Сегодня на третьем этапе Гран-при России в Красноярске Майя Хромых, которая тренируется у , заняла пятое место.

В последний раз ученицы Тутберидзе не смогли попасть на пьедестал почета взрослых турниров, откатав обе программы, на Skate Canada-2018 – тогда стала пятой, а заняла девятое место. Третьей на тех соревнованиях была , но в то время она тренировалась у Брайана Орсера.

На NHK Trophy-2021 Дарья Усачева вышла на лед, но получила травму в короткой программе и снялась с соревнований.

Хромых выступила на соревнованиях впервые с марта 2022 года – в последний раз она выступала на Кубке Первого канала в конце сезона-2021/22. Сезон-2022/23 Хромых полностью пропустила из-за травмы.

Фигуристка Тутберидзе вернулась спустя полтора года – падение отбросило далеко. А где сама Этери?

А где Тутберидзе? Ее видели на турнирах в США и Европе, а в России – пока нет