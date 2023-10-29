Бестемьянова о Гран-при в Красноярске: «У девочек был интересный турнир, и нельзя говорить о том, что он слабый. В отличие от мальчиков, они катались чисто»

Наталья Бестемьянова оценила уровень конкуренции в женском и мужском катании.

Сегодня на этапе Гран-при России в Красноярске победы одержали Анна Фролова и Дмитрий Алиев.

«У Димы Алиева была интересная программа, но не получился чистый прокат. Запаса в короткой программе хватило для победы.

У девочек был интересный турнир, и говорить о том, что он слабый, нельзя. В отличие от мальчиков, они катались чисто и не допускали ошибок, а мальчики их сделали много», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова.