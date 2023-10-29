Чиризано о Шанаевой и Морозов: «Возможно, не самые дружественные отношения, но все равно нужно оставаться человеком. Тем более когда нанесена травма»

Дарио Чиризано высказался о столкновении Елизаветы Шанаевой и Аннабель Морозов.

Фигуристки столкнулись накануне на разминке перед ритм-танцем, Шанаева задела ногу Морозов лезвием конька и порезала ее. Сегодня Аннабель из-за травмы не смогла выйти на произвольную программу.

«Ребята, всем привет. Хотел высказать свое мнение по поводу ситуации на в Красноярске. Я писал Аннабель в личных сообщениях и желаю ей скорейшего выздоровления.

Но ситуация получилась крайне неприятная и неоднозначная. Неприятная даже не в плане случившегося момента на льду, а еще и за его пределами.

Пятиминутная разминка, правда, одна из не самых простых вещей на соревнованиях, скажу по своему опыту, особенно когда на льду много сильных пар.

То, что ребята так врезались, конечно, ужасно, но не могу сказать, что чья-то сторона в этом виновата больше, чем другая. Спортивный момент, такое бывает, никто не виноват.

Но если все-таки хочется кого-то оставить крайним, то смело можно сказать это обоим партнерам, потому что их главная задача презентовать девочку и уберегать от таких моментов. Но опять же таки – соревнования, пятиминутка, всякое бывает, никто не виноват.

Но... То, что можно сразу не заметить, что была нанесена серьезная травма, в это можно поверить. Адреналин, настрой.

Но то, что травма была серьезнее, чем просто царапина, думаю, было известно как минимум после пятиминутной разминки, после проката уж точно. Говорить после выступления, что Лиза ничего не заметила, не очень хорошо.

Я понимаю, была ситуация со сменой партнера, сам через это прошел, понимаю, насколько это тяжело.

Возможно, не самые дружественные отношения, но все равно нужно оставаться человеком и уважать друг друга в любой ситуации, тем более в той, что по обоюдной вине двух пар (партнеров в основном) нанесена травма на 7 швов.

Когда ты находишься в медиасфере, нужно понимать, какой пример подаешь. Поэтому желаю «здоровья всем». Здоровья Аннабель!» – написал фигурист в телеграм-канале.

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«Я даже ничего и не почувствовала. Услышала только «ой, больно» и нецензурное слово». Шанаева о столкновении с Морозов