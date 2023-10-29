Чиризано о Шанаевой и Морозов: «Возможно, не самые дружественные отношения, но все равно нужно оставаться человеком. Тем более когда нанесена травма»

Теги сборная России танцы на льду Павел Дрозд Игорь Еременко Аннабель Морозов Елизавета Шанаева Дарио Чиризано Серия Гран-при России Фигурное катание

Дарио Чиризано высказался о столкновении Елизаветы Шанаевой и Аннабель Морозов.

Фигуристки столкнулись накануне на разминке перед ритм-танцем, Шанаева задела ногу Морозов лезвием конька и порезала ее. Сегодня Аннабель из-за травмы не смогла выйти на произвольную программу. 

«Ребята, всем привет. Хотел высказать свое мнение по поводу ситуации на Гран-при в Красноярске. Я писал Аннабель в личных сообщениях и желаю ей скорейшего выздоровления.

Но ситуация получилась крайне неприятная и неоднозначная. Неприятная даже не в плане случившегося момента на льду, а еще и за его пределами.

Пятиминутная разминка, правда, одна из не самых простых вещей на соревнованиях, скажу по своему опыту, особенно когда на льду много сильных пар.

То, что ребята так врезались, конечно, ужасно, но не могу сказать, что чья-то сторона в этом виновата больше, чем другая. Спортивный момент, такое бывает, никто не виноват.

Но если все-таки хочется кого-то оставить крайним, то смело можно сказать это обоим партнерам, потому что их главная задача презентовать девочку и уберегать от таких моментов. Но опять же таки – соревнования, пятиминутка, всякое бывает, никто не виноват.

Но... То, что можно сразу не заметить, что была нанесена серьезная травма, в это можно поверить. Адреналин, настрой.

Но то, что травма была серьезнее, чем просто царапина, думаю, было известно как минимум после пятиминутной разминки, после проката уж точно. Говорить после выступления, что Лиза ничего не заметила, не очень хорошо.

Я понимаю, была ситуация со сменой партнера, сам через это прошел, понимаю, насколько это тяжело.

Возможно, не самые дружественные отношения, но все равно нужно оставаться человеком и уважать друг друга в любой ситуации, тем более в той, что по обоюдной вине двух пар (партнеров в основном) нанесена травма на 7 швов.

Когда ты находишься в медиасфере, нужно понимать, какой пример подаешь. Поэтому желаю «здоровья всем». Здоровья Аннабель!» – написал фигурист в телеграм-канале.

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16 комментариев

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Елена Назырова
Молодец, Дарио, за это мы тебя и любим
+17
-1
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Svetlana Yablonskaya
Дарио, дорогой, спасибо
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Алеся Ткаченко
Хоть кто-то в открытую сказал что Шанаева поступила некрасиво.Спасибо.
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Ayla
Все четко! Здесь именно о том, что надо оставаться человеком!
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Сережа-молодец!
Прав Дарио. Целиком и полностью! Побольше бы таких Мужчин не только в ФК, но и в быту!
+8
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Revery
Лучше и не скажешь.
Видимо, не только зрителей и тренера это покоробило, но и других спортсменов.
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Назар Игорь
К сожалению ФК приобрело печальную известность постоянными склоками и негативом спортсменов по отношению к коллегам по профессии. И поэтому особенно приятно читать такое, огромное уважение этому парню.
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Урагана Эриксен
Браво, Чиризано! Всё чётко и по делу. В такой ситуации уже молчать нельзя.
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Mion
Ну он правильно сказал. Лизе надо было просто извиниться. И все. Вот вообще больше ничего не надо было делать.
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Valery24
Ответ Masha petrova
Боже, бедного Дарио Крылова уже подрядила набрасывать на Шанаеву. А я думала что подобным у нас только Рудковские занимаются.
Ну во-первых,они теперь тренируются в одном штабе и Дарио явно следил за прокатами;во-вторых,он активно ведёт тг-канал и подписчики часто задают ему там определенные вопросы;да и в-третьих,он-в первую очередь-нормальный и адекватный парень,которого родители воспитали явно лучше Шанаевой
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Marya Y
== Поэтому желаю «здоровья всем».==
Присоединяюсь. Здоровья в физическом и этическом плане.
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блОК
Уважение Дарио за такой пост
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Lana Kazakova
Судя по реакции Крыловой и Дарио, ни Шанаева, ни Дрозд так и не извинились.
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garovatat
Хорошо что Дарио озвучил, хотя и очень мягко, акцент на очевидно неспортивное, одиозное поведение Шанаевой, а заодно и ее партнера. Есть четкая запись момента столкновения - Шанаева спиной, Дрозд лицом к Анабель, далее отъезжают оба, несколько секунд смотрят как она сгибается и хватается за ногу, затем невозмутимо разворачиваются тылом и уезжают. Не заметили, ага. Форменное вранье. Не призываю к всеобщему остракизму, но все же это не должно просто сойти им с рук. Травмировали соперников (уже не знаю, намеренно или нет) и чувствуют себя как ни в чем не бывало, никакого сожаления, раскаяния или неудобства. Им хорошо. Неправильно это.
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Masha petrova
Ответ Revery
Лучше и не скажешь. Видимо, не только зрителей и тренера это покоробило, но и других спортсменов.
А то что он тренируется в группе Крыловой это читая случайность. И то что даже Галлямов по теме высказался, которому так же Крылова ставила программу прошлой весной, тоже чистое совпадение.
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