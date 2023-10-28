Гран-при России. «Красноярье». Степанова и Букин, Шанаева и Дрозд, Морозов и Еременко представят произвольные танцы

29 октября на Гран-при России в Красноярске будут разыграны медали в танцах на льду.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

3-й этап

«Красноярье»

Красноярск

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 14:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Дарья Лунина – Андрей Акулов

2. Екатерина Храбрых – Мирон Суслов

3. Полина Усова – Михаил Антонов

4. Варвара Курносенко – Федор Варламов

Вторая разминка

5. Екатерина Миронова – Евгений Устенко

6. – Андрей Ежлов

7. Аннабель Морозов – Игорь Еременко

8. – Павел Дрозд

9. –

После ритм-танца

1. Александра Степанова – Иван Букин – 87,26

2. Елизавета Шанаева – – 79,61

3. – – 76,13

4. Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 71,44

5. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 71,42

6. Варвара Курносенко – Федор Варламов – 67,22

7. Полина Усова – Михаил Антонов – 64,07

8. Екатерина Храбрых – Мирон Суслов – 43,58

9. Дарья Лунина – Андрей Акулов – 43,10