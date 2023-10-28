Гран-при России. «Красноярье». Степанова и Букин, Шанаева и Дрозд, Морозов и Еременко представят произвольные танцы

Теги сборная России результаты танцы на льду Александра Степанова Иван Букин Павел Дрозд Софья Шевченко Игорь Еременко Аннабель Морозов Елизавета Шанаева Екатерина Миронова Евгений Устенко Серия Гран-при России Федор Варламов Варвара Курносенко Полина Усова Михаил Антонов Екатерина Храбрых Мирон Суслов Андрей Ежлов Красноярье Дарья Лунина Андрей Акулов Фигурное катание

29 октября на Гран-при России в Красноярске будут разыграны медали в танцах на льду.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

3-й этап

«Красноярье»

Красноярск

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 14:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Дарья Лунина – Андрей Акулов

2. Екатерина Храбрых – Мирон Суслов

3. Полина Усова – Михаил Антонов

4. Варвара Курносенко – Федор Варламов

Вторая разминка

5. Екатерина Миронова – Евгений Устенко 

6. Софья Шевченко – Андрей Ежлов 

7. Аннабель Морозов – Игорь Еременко

8. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд 

9. Александра СтепановаИван Букин

После ритм-танца

1. Александра Степанова – Иван Букин – 87,26

2. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд – 79,61

3. Аннабель МорозовИгорь Еременко – 76,13

4. Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 71,44

5. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 71,42

6. Варвара Курносенко – Федор Варламов – 67,22

7. Полина Усова – Михаил Антонов – 64,07

8. Екатерина Храбрых – Мирон Суслов – 43,58

9. Дарья Лунина – Андрей Акулов – 43,10

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8 комментариев

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olvl
Всем чистых прокатов. Аннабель терпения и сил на ПП.
+4
0
+4
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Ayla
Жаль будет, если МЕ снимутся, у них один из самых красивых ПТ
+2
0
+2
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блОК
Надеюсь, завтра без потрясений
+1
0
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tanya_1111
Да смысл вообще их смотреть если все заранее знают, что Жулинским будут конские грибы сыпать.
+1
0
+1
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Лиля Симонова
Ничего не изменится в расстановке. Баллы конские будут тоже присутствовать,
+1
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Док Аксель
Скорее всего 6 лучших танцевальных пар после проката РТ сохранят свои позиции и после ПТ. Возможны перестановки 4-й и 5-й пары. Но не ближе и интересней по исполнению Софья и Андрей.
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Аврора кубик
Всем чистых прокатов и главное без травм!
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Ева Винер
Аннабель здоровья🙏
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