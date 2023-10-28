Гран-при России. «Красноярье». Степанова и Букин, Шанаева и Дрозд, Морозов и Еременко представят произвольные танцы
29 октября на Гран-при России в Красноярске будут разыграны медали в танцах на льду.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
3-й этап
«Красноярье»
Красноярск
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 14:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Дарья Лунина – Андрей Акулов
2. Екатерина Храбрых – Мирон Суслов
3. Полина Усова – Михаил Антонов
4. Варвара Курносенко – Федор Варламов
Вторая разминка
5. Екатерина Миронова – Евгений Устенко
6. Софья Шевченко – Андрей Ежлов
7. Аннабель Морозов – Игорь Еременко
8. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд
9. Александра Степанова – Иван Букин
После ритм-танца
1. Александра Степанова – Иван Букин – 87,26
2. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд – 79,61
3. Аннабель Морозов – Игорь Еременко – 76,13
4. Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 71,44
5. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 71,42
6. Варвара Курносенко – Федор Варламов – 67,22
7. Полина Усова – Михаил Антонов – 64,07
8. Екатерина Храбрых – Мирон Суслов – 43,58
9. Дарья Лунина – Андрей Акулов – 43,10
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