«Я даже ничего и не почувствовала. Услышала только «ой, больно» и нецензурное слово». Шанаева о столкновении с Морозов
Елизавета Шанаева заявила, что не заметила Аннабель Морозов во время разминки.
Фигуристки столкнулись перед ритм-танцем, Шанаева задела лезвием конька ногу Морозов.
В результате Аннабель повредила ногу. По словам тренера Анжелики Крыловой, фигуристке наложили несколько швов.
«Я не заметила. Мы всегда стараемся уступать соперникам место на разминке», – сказала Шанаева.
«Мы выходили из элемента, три пары были в одной части льда. Десять человек, пять минут, все хотят провести разминку. Надеемся, что все в порядке. Здоровья всем», – добавил партнер Шанаевой Павел Дрозд.
«Я даже ничего не почувствовала. Услышала только «ой, больно» и нецензурное слово. Может, она с партнером столкнулась? Если со мной, я извинюсь», – цитирует Шанаеву РИА Новости.
Также слова фигуристов приводит Чемпионат.com.
Шанаева: Что произошло на разминке? Я ничего не заметила.
Дрозд: Там выходили из элемента. Если я правильно понял, три пары были в одной части.
Шанаева: Опаснее было, когда мы с Сашей и с Ваней делали твиззлы вместе.
Дрозд: Все-таки пять пар – десять человек, у нас пять минут, естественно, все хотят размять свои элементы. Еще есть разные пары, которые практикуют, скажем так, агрессивную разминку. Иногда такое случается.
Шанаева: Уточню, что первой паре – сегодня это были Саша с Ваней – мы всегда уступаем, потому что ребятам нужно еще отдохнуть. Мы с Пашей точно относимся спокойно к разминке: пять минут – нам этого достаточно.
Дрозд: Пообщаться с Аннабель пока не удалось. Они, насколько я знаю, выступали вторыми, а лезть перед стартом – это не очень хорошо.
Но мы надеемся, что все в порядке. Я так понимаю, если они откатали, значит, ничего серьезного. В любом случае здоровья всем.
Елизавета Шанаева задела лезвием конька ногу Аннабель Морозов на разминке перед ритм-танцем
Такое бывает, конечно, но если до швов дошло дело, значит, что-то серьезнее просто пореза и Лизе можно было проявить больше сочувствия к сопернице
Как минимум, даже если не извинения (хотя и они были бы уместны: если я наступаю в час пик в транспорте кому-то на ногу, то всегда прошу прощения, хотя все понимают, что это не специально), то хотя бы стандартные слова сочувствия и пожелания, чтобы порез оказался несерьёзным - это вроде как база.
А "я ни при чем, и ваще на льду места мало" - это какой-то не фэйр плэй вообще.
Но у них и ума нет, ведь интервью дают.
Видимо опасно было для Лизки, поэтому она и заметила((
А там порезала человека и дальше поехала.. подумаешь(((