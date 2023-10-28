Елизавета Шанаева заявила, что не заметила Аннабель Морозов во время разминки.

Фигуристки столкнулись перед ритм-танцем, Шанаева задела лезвием конька ногу Морозов.

В результате Аннабель повредила ногу. По словам тренера Анжелики Крыловой, фигуристке наложили несколько швов.

«Я не заметила. Мы всегда стараемся уступать соперникам место на разминке», – сказала Шанаева.

«Мы выходили из элемента, три пары были в одной части льда. Десять человек, пять минут, все хотят провести разминку. Надеемся, что все в порядке. Здоровья всем», – добавил партнер Шанаевой Павел .

«Я даже ничего не почувствовала. Услышала только «ой, больно» и нецензурное слово. Может, она с партнером столкнулась? Если со мной, я извинюсь», – цитирует Шанаеву РИА Новости.

Также слова фигуристов приводит Чемпионат.com.

Шанаева: Что произошло на разминке? Я ничего не заметила.

Дрозд: Там выходили из элемента. Если я правильно понял, три пары были в одной части.

Шанаева: Опаснее было, когда мы с Сашей и с Ваней делали твиззлы вместе.

Дрозд: Все-таки пять пар – десять человек, у нас пять минут, естественно, все хотят размять свои элементы. Еще есть разные пары, которые практикуют, скажем так, агрессивную разминку. Иногда такое случается.

Шанаева: Уточню, что первой паре – сегодня это были Саша с Ваней – мы всегда уступаем, потому что ребятам нужно еще отдохнуть. Мы с Пашей точно относимся спокойно к разминке: пять минут – нам этого достаточно.

Дрозд: Пообщаться с Аннабель пока не удалось. Они, насколько я знаю, выступали вторыми, а лезть перед стартом – это не очень хорошо.

Но мы надеемся, что все в порядке. Я так понимаю, если они откатали, значит, ничего серьезного. В любом случае здоровья всем.

Елизавета Шанаева задела лезвием конька ногу Аннабель Морозов на разминке перед ритм-танцем