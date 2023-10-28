«Я даже ничего и не почувствовала. Услышала только «ой, больно» и нецензурное слово». Шанаева о столкновении с Морозов

Теги сборная России танцы на льду Павел Дрозд Игорь Еременко Аннабель Морозов Елизавета Шанаева Серия Гран-при России Фигурное катание

Елизавета Шанаева заявила, что не заметила Аннабель Морозов во время разминки.

Фигуристки столкнулись перед ритм-танцем, Шанаева задела лезвием конька ногу Морозов.

В результате Аннабель повредила ногу. По словам тренера Анжелики Крыловой, фигуристке наложили несколько швов. 

«Я не заметила. Мы всегда стараемся уступать соперникам место на разминке», – сказала Шанаева. 

«Мы выходили из элемента, три пары были в одной части льда. Десять человек, пять минут, все хотят провести разминку. Надеемся, что все в порядке. Здоровья всем», – добавил партнер Шанаевой Павел Дрозд.

«Я даже ничего не почувствовала. Услышала только «ой, больно» и нецензурное слово. Может, она с партнером столкнулась? Если со мной, я извинюсь», – цитирует Шанаеву РИА Новости.

Также слова фигуристов приводит Чемпионат.com. 

Шанаева: Что произошло на разминке? Я ничего не заметила.

Дрозд: Там выходили из элемента. Если я правильно понял, три пары были в одной части.

Шанаева: Опаснее было, когда мы с Сашей и с Ваней делали твиззлы вместе.

Дрозд: Все-таки пять пар – десять человек, у нас пять минут, естественно, все хотят размять свои элементы. Еще есть разные пары, которые практикуют, скажем так, агрессивную разминку. Иногда такое случается.

Шанаева: Уточню, что первой паре – сегодня это были Саша с Ваней – мы всегда уступаем, потому что ребятам нужно еще отдохнуть. Мы с Пашей точно относимся спокойно к разминке: пять минут – нам этого достаточно.

Дрозд: Пообщаться с Аннабель пока не удалось. Они, насколько я знаю, выступали вторыми, а лезть перед стартом – это не очень хорошо.

Но мы надеемся, что все в порядке. Я так понимаю, если они откатали, значит, ничего серьезного. В любом случае здоровья всем.

Елизавета Шанаева задела лезвием конька ногу Аннабель Морозов на разминке перед ритм-танцем

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юлия Федоровская
Т.е. даже без публичных извинений? Звучит как оправдание, но не извинение.
Такое бывает, конечно, но если до швов дошло дело, значит, что-то серьезнее просто пореза и Лизе можно было проявить больше сочувствия к сопернице
+52
-7
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
chespo
Со смешком говорить, что ничего не заметила, ну такое .. Лиза не виновата в произошедшем столкновении, там оба партнера прозевали этот момент, но можно же было хотя бы публично держать лицо и просто выразить сожаление.
+41
-2
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Revery
Вот коза! Уж извиниться и выразить сожаление (хотя б для вида) могла бы, не переломилась
+41
-5
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rainy88
Ответ Юлия Федоровская
Т.е. даже без публичных извинений? Звучит как оправдание, но не извинение. Такое бывает, конечно, но если до швов дошло дело, значит, что-то серьезнее просто пореза и Лизе можно было проявить больше сочувствия к сопернице
Какое там сочувствие, она с хихиканьем об этом говорила
+37
-6
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
akschweyan
Очень странная реакция.
Как минимум, даже если не извинения (хотя и они были бы уместны: если я наступаю в час пик в транспорте кому-то на ногу, то всегда прошу прощения, хотя все понимают, что это не специально), то хотя бы стандартные слова сочувствия и пожелания, чтобы порез оказался несерьёзным - это вроде как база.
А "я ни при чем, и ваще на льду места мало" - это какой-то не фэйр плэй вообще.
+34
-5
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
наталья Головченко
Почему все удивляются поведению Лизы?! Давно замечено, что по человеческим качествам, она так себе…. Много было моментов из которых сделаны выводы!!!
+28
-3
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алеся Ткаченко
То есть Аннабель еще и виновата,что место не уступила,я правильно понимаю?
+26
-3
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
блОК
Лиза разочаровывает
+25
-8
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юра Плисецкий
Ладно, что у ШД полностью отсутствует эмпатия. Может так даже лучше для спорта.
Но у них и ума нет, ведь интервью дают.
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fewral
Ой, зараза...совести нет совсем
+19
-4
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ayla
А извиниться язык отвалится?
+21
-6
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Revery
Ответ Masha petrova
Комментарий скрыт
Ну вы сравнили тоже - партнера (который вообще-то не телок, просто так за рога не уведешь) и физическую травму, требующую медицинского вмешательства
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lana Kazakova
Можно было подъехать и хотя бы извиниться, секундное дело же.
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gel Na
Ответ Masha petrova
Комментарий скрыт
Анабель его что, под наркозом ночью силой увезла? У многих "межличностные отношения" плохие, но если у людей есть хоть капля такта, публично ведут себя прилично, в данной ситуации Лиза продемонстрировала явно не спортивное поведение - такое откровенное глумление в интервью
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gel Na
О как! а в соседней ветке нам тут доказывали "Лиза извинилась! " а Лиза оказывается вообще не в курсе.
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna
Ответ Юлия Федоровская
Т.е. даже без публичных извинений? Звучит как оправдание, но не извинение. Такое бывает, конечно, но если до швов дошло дело, значит, что-то серьезнее просто пореза и Лизе можно было проявить больше сочувствия к сопернице
Даже без сожаления, не то, что публичных извинений, спасибо хоть партнер немного сгладил
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anabelle1226
Странно, что не подошла и не спросила все ли в порядке, хорошо бы извиниться, а то как то странно. Как будто Лизе все равно. Аннабель даже плакала
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Шанаева как-то неприятно удивила. Хоть бы извинения принесла
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Наталья Малинина
Какие неприятные люди
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artemon1302
Который раз убеждаюсь, что чисто физиономически делаю верные выводы о человеке.
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Carolina Solamente
Шанаева: Опаснее было, когда мы с Сашей и с Ваней делали твиззлы вместе.

Видимо опасно было для Лизки, поэтому она и заметила((
А там порезала человека и дальше поехала.. подумаешь(((
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Катэ))
Ответ Masha petrova
Комментарий скрыт
Вот это как раз и наводит на мысль, а так ли всё было случайно?
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
garovatat
Пересмотрела запись, она есть, - не заметить было не возможно, Шанаева лукавит. Вдолбилась сильно задней частью конька в ногу Морозовой, посмотрела как та согнулась и поехала себе дальше вместе с партнером. Не подъехала спросить все ли в порядке, ни жеста, ни взгляда, ничего. Дрозд - ровно тоже самое. Не спортивное поведение, странное. Надо было просто спокойно и искренне извиниться, пусть и с некоторым опозданием, а не язвить про "может она с партнером столкнулась". На западе вполне могли бы огрести всеобщее порицание и бойкот. Там нынче за любой, даже не значительный, проступок модно подвергать мощному остракизму, особенно если "оступившейся" двигается не вдоль генеральной канвы
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexnew
А как там с размерами катка? Стандартный?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Revery
Ответ Masha petrova
Мы не знаем всей предыстории, но в прошлом сезоне в интервью Лиза очень резко высказывалась о своем бывшем партнере, значит не все там было так просто. И не у всех есть блат и связи в федре, что бы можно было менять партнеров как перчатки. Опять же повторю, проблема скорее всего в межличностных отношениях двух девушек.
Извините пожалуйста, но это какая-то дичь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий