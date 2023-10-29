Ангелопол – Морозов и Еременко: «Очень жаль, что так вышло, скорее восстанавливайтесь и снова в бой! Держитесь, Аннабель – герой»

Теги сборная России танцы на льду Игорь Еременко Аннабель Морозов Валерий Ангелопол Серия Гран-при России Фигурное катание

Валерий Ангелопол поддержал Аннабель Морозов и Игоря Еременко.

Танцевальный дуэт был вынужден сняться с произвольной программы на этапе Гран-при России из-за травмы партнерши.

Накануне Елизавета Шанаева на разминке задела лезвием конька ногу Морозов и порезала ее. Фигуристке наложили семь швов, сегодня она вышла на тренировку, но не смогла ее завершить. 

«Ребятки, очень жаль, что так вышло, вы сильные и опытные спортсмены, у вас все будет хорошо и многое впереди! Скорее восстанавливайтесь и снова в бой! Держитесь. Аннабель – герой.

P.S. Помню себя, когда пришлось сниматься с соревнований, причем в том же Красноярске, это очень тяжело – принять такое решение, потому что много сил положено на подготовку, давайте вместе поддержим ребят ❤️» – написал фигурист. 

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7 комментариев

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блОК
Первая мысль - Валера пытается набрать очки, как может. Но вдруг и правда просто захотелось искренне поддержать? Здоровья Аннабель!
+17
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Анастасия Прудникова
Далеко не во всем согласна в поведении Ангелопола, но тут молодец. Поддержал Аннабель в трудную минуту. Пусть она поскорее восстановится! 😢
+14
-1
+13
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spf12
Ответ блОК
Первая мысль - Валера пытается набрать очки, как может. Но вдруг и правда просто захотелось искренне поддержать? Здоровья Аннабель!
Конечно захотелось поддержать, естественное чувство нормального человека. Про себя можно было не упоминать.
+9
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Юра Плисецкий
Да, поддержка ребятам сейчас нужна.
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oldparakhod
Себя, можно было и не упоминать...)
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NataliaB.3003
Ответ блОК
Первая мысль - Валера пытается набрать очки, как может. Но вдруг и правда просто захотелось искренне поддержать? Здоровья Аннабель!
Валера неоднозначный персонаж, конечно.. )
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-2
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БезызбежноНаКрасный
Ответ блОК
Первая мысль - Валера пытается набрать очки, как может. Но вдруг и правда просто захотелось искренне поддержать? Здоровья Аннабель!
Ну он себе такой имидж создал, что уже в каждой фразе подвох ожидается.
Но думаю, что это искреннее участие. Человек-то он не злой.
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