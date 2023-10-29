Ангелопол – Морозов и Еременко: «Очень жаль, что так вышло, скорее восстанавливайтесь и снова в бой! Держитесь, Аннабель – герой»

Валерий Ангелопол поддержал Аннабель Морозов и Игоря Еременко.

Танцевальный дуэт был вынужден сняться с произвольной программы на этапе Гран-при России из-за травмы партнерши.

Накануне Елизавета Шанаева на разминке задела лезвием конька ногу и порезала ее. Фигуристке наложили семь швов, сегодня она вышла на тренировку, но не смогла ее завершить.

«Ребятки, очень жаль, что так вышло, вы сильные и опытные спортсмены, у вас все будет хорошо и многое впереди! Скорее восстанавливайтесь и снова в бой! Держитесь. Аннабель – герой.

P.S. Помню себя, когда пришлось сниматься с соревнований, причем в том же Красноярске, это очень тяжело – принять такое решение, потому что много сил положено на подготовку, давайте вместе поддержим ребят ❤️» – написал фигурист.

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