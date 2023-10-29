Анжелика Крылова: «Морозов не может кататься, очень жаль. Это уже не первый раз, когда Шанаева врезается в соперников на разминке»
Анжелика Крылова рассказала о состоянии Аннабель Морозов после травмы ноги.
Накануне на разминке перед ритм-танцем Елизавета Шанаева случайно задела ногу Морозов лезвием конька и порезала ее.
Морозов и Игорь Еременко выступили с ритм-танцем, но были вынуждены сняться с произвольного.
«Аннабель не может кататься. Она сегодня вышла на тренировку, ей очень больно, поэтому пришлось сняться с произвольной программы.
Аннабель вчера наложили семь швов. Сухожилия и мышцы не задеты, поэтому восстановление не будет слишком долгим. Но все равно неделю ей нужен будет покой.
Мне очень жаль. Это уже не первый раз, когда Шанаева врезается в соперников на разминке. Все пары должны быть внимательны на разминке, всякое может произойти. Я своим тоже буду это говорить», – сказала тренер.
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Случайность - это когда один раз. Повторная история со столкновением с соперниками на разминке - на случайность уже не тянет.
Либо Шанаева спортсменка не столь высокого класса, раз не в состоянии контролировать свое местоположение на разминке, либо это способ выбить прямых соперников. И то, и то - ей не в плюс.
Хорошо бы было правило: при повторном столкновении спортсмена за сезон - снятие с текущего старта.
А так получается Морозов свой этап потеряла плюс травма. А Шанаева с ангельским видом: «Я ничего не видела». Не видела? Серьезно? Что ты тогда делаешь на таком уровне?
Матерное слово специально упомянула.
Хорошо, когда тренер поддерживает своих спортсменов.
В общем, разочарование, к сожалению. Ничто не мешает спортсмену быть человечным и поступать по совести.
Специально-не специально, но ты блин, можешь пару секунд уделить, чтобы убедиться, что с человеком всё в порядке и извиниться.
И в этой ситуации тоже как-то слишком легкомысленно звучит " Извиняюсь"...
И по Крыловой- вот совсем она ее простая дамочка, и даже тут надо обязательно накинуть на Лизу
А если это действительно не случайность?