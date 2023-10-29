Анжелика Крылова: «Морозов не может кататься, очень жаль. Это уже не первый раз, когда Шанаева врезается в соперников на разминке»

Анжелика Крылова рассказала о состоянии Аннабель Морозов после травмы ноги.

Накануне на разминке перед ритм-танцем случайно задела ногу Морозов лезвием конька и порезала ее.

Морозов и выступили с ритм-танцем, но были вынуждены сняться с произвольного.

« не может кататься. Она сегодня вышла на тренировку, ей очень больно, поэтому пришлось сняться с произвольной программы.

Аннабель вчера наложили семь швов. Сухожилия и мышцы не задеты, поэтому восстановление не будет слишком долгим. Но все равно неделю ей нужен будет покой.

Мне очень жаль. Это уже не первый раз, когда Шанаева врезается в соперников на разминке. Все пары должны быть внимательны на разминке, всякое может произойти. Я своим тоже буду это говорить», – сказала тренер.

Кровь и слезы нашей фигуристки: соперница случайно разрезала ей ногу коньком