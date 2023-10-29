Анжелика Крылова: «Морозов не может кататься, очень жаль. Это уже не первый раз, когда Шанаева врезается в соперников на разминке»

Теги сборная России танцы на льду Анжелика Крылова Игорь Еременко Аннабель Морозов Елизавета Шанаева Фигурное катание

Анжелика Крылова рассказала о состоянии Аннабель Морозов после травмы ноги.

Накануне на разминке перед ритм-танцем Елизавета Шанаева случайно задела ногу Морозов лезвием конька и порезала ее.

Морозов и Игорь Еременко выступили с ритм-танцем, но были вынуждены сняться с произвольного. 

«Аннабель не может кататься. Она сегодня вышла на тренировку, ей очень больно, поэтому пришлось сняться с произвольной программы.

Аннабель вчера наложили семь швов. Сухожилия и мышцы не задеты, поэтому восстановление не будет слишком долгим. Но все равно неделю ей нужен будет покой.

Мне очень жаль. Это уже не первый раз, когда Шанаева врезается в соперников на разминке. Все пары должны быть внимательны на разминке, всякое может произойти. Я своим тоже буду это говорить», – сказала тренер.

Кровь и слезы нашей фигуристки: соперница случайно разрезала ей ногу коньком

51 комментарий

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Лучшее_враг_хорошего
Считаю, что федерация должна как минимум провести воспитательную беседу с Шанаевой и ее тренером.
Случайность - это когда один раз. Повторная история со столкновением с соперниками на разминке - на случайность уже не тянет.
Либо Шанаева спортсменка не столь высокого класса, раз не в состоянии контролировать свое местоположение на разминке, либо это способ выбить прямых соперников. И то, и то - ей не в плюс.
Хорошо бы было правило: при повторном столкновении спортсмена за сезон - снятие с текущего старта.
А так получается Морозов свой этап потеряла плюс травма. А Шанаева с ангельским видом: «Я ничего не видела». Не видела? Серьезно? Что ты тогда делаешь на таком уровне?
+69
-8
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Svetlana Yablonskaya
Спасибо, что заступились за свою спортсменку, очень этого не хватает сейчас. Комментаторы всячески смягчают случившееся.
+56
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buturlinomo
Я до сих пор не понимаю реакции Шанаевой.
Матерное слово специально упомянула.
+41
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Revery
Молодец, Крылова, преуменьшать инцидент не стала. И преувеличивать тоже, за что уважение вдвойне.
Хорошо, когда тренер поддерживает своих спортсменов.
+42
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Дарья Куликова
Мне по тому видео с журналистами показалось, что даже они немного офигели от такой беззаботности Шанаевой с Дроздом.
+30
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Док Аксель
Аннабель здоровья и скорейшего восстановления, а Шанаева пусть вдоль бортика разминается...
+26
-2
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Himmelge
Ответ buturlinomo
Я до сих пор не понимаю реакции Шанаевой. Матерное слово специально упомянула.
Она не первый раз показывает свой гонор и слегка козлистый характер. На бывшего партнера некрасиво набрасывала. И в этой ситуации не забыла упомянуть о матерном слове, об агрессивной разминке некоторых (камень в огород Аннабель?), и что САМИ чуть не пострадали от СБ, но уступили (молодцы какие). Зато похихикать не забыла.

В общем, разочарование, к сожалению. Ничто не мешает спортсмену быть человечным и поступать по совести.
+24
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+22
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NataliaB.3003
Ответ Лучшее_враг_хорошего
Считаю, что федерация должна как минимум провести воспитательную беседу с Шанаевой и ее тренером. Случайность - это когда один раз. Повторная история со столкновением с соперниками на разминке - на случайность уже не тянет. Либо Шанаева спортсменка не столь высокого класса, раз не в состоянии контролировать свое местоположение на разминке, либо это способ выбить прямых соперников. И то, и то - ей не в плюс. Хорошо бы было правило: при повторном столкновении спортсмена за сезон - снятие с текущего старта. А так получается Морозов свой этап потеряла плюс травма. А Шанаева с ангельским видом: «Я ничего не видела». Не видела? Серьезно? Что ты тогда делаешь на таком уровне?
Я считаю, их надо просто отстранить, хотя бы на один старт.
+21
-3
+18
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Revery
Ответ King_bez_ice
В данной ситуации Лиза ехала спиной, Игорь все видел- почему он вовремя не среагировал? И по Крыловой- вот совсем она ее простая дамочка, и даже тут надо обязательно накинуть на Лизу
Тут возмущает не столько столкновение, сколько реакция Шанаевой и Дрозда на неё. То, что не видели и не знали - очевидная чушь, на видео чётко видно, что они оба оглянулись на Морозову, которая уже от боли скорчилась. На фото отлично видно, что это не легкий порез по касательной, а глубокая рана, это ж с какой силой коньком надо было ткнуть? Как можно такое не почувствовать? Про вскрик "больно" они и сами в интервью сказали, так что делать вид "ой, а что случилось?" - это расписываться в собственном откровенно неспортивном поведении.
Специально-не специально, но ты блин, можешь пару секунд уделить, чтобы убедиться, что с человеком всё в порядке и извиниться.
+16
-3
+13
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Ольга Воеводина
Честно, я была в шоке от этой ситуации. Партнёр ехал лицом вперёд и видел, что может случиться столкновение, почему он ничего не сделал? Его поведение наталкивает на мысли, что не только Лиза опасна... Но ещё больше я удивилась, когда Лиза с партнёром через набольшой промежуток времени после случившегося опять оказались очень близко к МЕ. Игорь даже отодвинул Аннабель ближе к бортику и прикрыл ее спиной. Я даже подумала, Лизе что, показалось мало?
+13
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+12
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Дарина Морозова
Мне раньше нравилась Шанаева, хотелось, чтобы у нее все получилось после болезненного перехода Дэвида к Анабель, но у меня вызывает недоумение ее странное поведение в кике и гримасы, которые она строит. Как-то странно для взрослого человека. Помню, после произвольного танца по мотивам Уенздей даже комментаторы были несколько удивлены ее гримасами после танца и удивленно сказали "Это она еще из образа не вышла"...
И в этой ситуации тоже как-то слишком легкомысленно звучит " Извиняюсь"...
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NataliaB.3003
Ответ Лучшее_враг_хорошего
Может, отстранение и жестко, конечно. А вот дедакшен за неспортивное поведение и ущерб сопернику - то, что надо. В следующий раз - все будет видеть.
Нет, отстранение - это по кодексу этики. Тем более, танцорша Шанаева проявила абсолютно неэтичное поведение. И тем более ранее уже были преценденты с ней, если верить Крыловой. Федерация просто осторожничает.
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елена евгеньевна
Непреднамеренно понятно, но виновата Шанаева, это нанесение телесных повреждений по неосторожности
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Лучшее_враг_хорошего
Ответ NataliaB.3003
Я считаю, их надо просто отстранить, хотя бы на один старт.
Может, отстранение и жестко, конечно. А вот дедакшен за неспортивное поведение и ущерб сопернику - то, что надо. В следующий раз - все будет видеть.
+12
-1
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Ayla
да какая случайность, умоляю) бывший партнер Шанаевой ушел к Анабель, и она ему вслед уже говорила нелицеприятности, а уж то, что на саму Анабель зуб заточила это точно) плюс это были их прямые соперники на этапе
+14
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Lena_SP
Хорошо, что бортики есть, а то, от наших танцоров могли бы и зрители пострадать!
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Gel Na
Ответ King_bez_ice
В данной ситуации Лиза ехала спиной, Игорь все видел- почему он вовремя не среагировал? И по Крыловой- вот совсем она ее простая дамочка, и даже тут надо обязательно накинуть на Лизу
Игорь в последний момент попытался среагировать, но было уже поздно, а вот Дрозд, который тоже лицом вперёд был ничего не сделал https://m.vk.com/video-203686802_456252380?list=2147613dcf23cf17ea&from=post&post=-203686802_242758
+9
-1
+8
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King_bez_ice
В данной ситуации Лиза ехала спиной, Игорь все видел- почему он вовремя не среагировал?
И по Крыловой- вот совсем она ее простая дамочка, и даже тут надо обязательно накинуть на Лизу
+26
-19
+7
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Юлия Ягунова
Тактично, но высказалась
+12
-5
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Agura
Ответ King_bez_ice
В данной ситуации Лиза ехала спиной, Игорь все видел- почему он вовремя не среагировал? И по Крыловой- вот совсем она ее простая дамочка, и даже тут надо обязательно накинуть на Лизу
Почему Ерёменко не среагировал? Их пара ехала поперек катка, должны были пропустить Шанаеву/Дрозда.
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Lapo Elkann
Ответ King_bez_ice
В данной ситуации Лиза ехала спиной, Игорь все видел- почему он вовремя не среагировал? И по Крыловой- вот совсем она ее простая дамочка, и даже тут надо обязательно накинуть на Лизу
Лизу оправдать не могу , может и нарочно, пусть сами разбираются , но Игорь виноват однозначно. Свободно мог увести партнершу, но передумал, не защитил.
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Revery
Ответ King_bez_ice
Да, но Крылова именно говорит, что Лиза так часто делает, а не про ее реакцию
Но если это реально не первый такой инцидент у Шанаевой, то почему об этом нужно умалчивать? Пусть функционеры и другие тренеры обратят внимание и если, не дай Бог, такое случится еще раз - уже будет официальный повод предъявлять ей обоснованные претензии.
А если это действительно не случайность?
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Alia O
Ответ Ayla
да какая случайность, умоляю) бывший партнер Шанаевой ушел к Анабель, и она ему вслед уже говорила нелицеприятности, а уж то, что на саму Анабель зуб заточила это точно) плюс это были их прямые соперники на этапе
А у шанаевой нет общих этапов с хаврижными? Боязно за Иру с Дэвидом теперь ч0т
+6
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tanya_1111
Очень жаль, надеюсь федерация даст Аннабель еще один этап.
+3
0
+3
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King_bez_ice
Ответ Revery
Тут возмущает не столько столкновение, сколько реакция Шанаевой и Дрозда на неё. То, что не видели и не знали - очевидная чушь, на видео чётко видно, что они оба оглянулись на Морозову, которая уже от боли скорчилась. На фото отлично видно, что это не легкий порез по касательной, а глубокая рана, это ж с какой силой коньком надо было ткнуть? Как можно такое не почувствовать? Про вскрик "больно" они и сами в интервью сказали, так что делать вид "ой, а что случилось?" - это расписываться в собственном откровенно неспортивном поведении. Специально-не специально, но ты блин, можешь пару секунд уделить, чтобы убедиться, что с человеком всё в порядке и извиниться.
Да, но Крылова именно говорит, что Лиза так часто делает, а не про ее реакцию
+5
-2
+3
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