Гран-при Канады. Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Рид и Амбрулевичюс выйдут на лед с произвольными танцами

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29 октября на Гран-при Канады дуэты выступят с ритм-танцами.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Skate Canada

Ванкувер, Канада

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 1:25 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай)

2. Молли Лэнахэн – Дмитрий Разгуляев (Канада)

3. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)

4. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада)

5. Ева Пэйт – Логан Бай (США)

Вторая разминка

6. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)

7. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)

8. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)

9. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

10. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

Положение после ритм-танца

1. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 87,55

2. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 83,51

3. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 75,60

4. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 73,91

5. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 72,25

6. Ева Пэйт – Логан Бай (США) – 72,12

7. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада) – 68,31

8. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 66,14

9. Молли Лэнахэн – Дмитрий Разгуляев (Канада) – 65,97

10. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай) – 64,66

Расписание Гран-при Канады по фигурному катанию: там выступят Сакамото, Риццо, Чха Чжун Хван, Гиллес и Пуарье

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