Гран-при Канады. Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Рид и Амбрулевичюс выйдут на лед с произвольными танцами
29 октября на Гран-при Канады дуэты выступят с ритм-танцами.
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап
Ванкувер, Канада
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 1:25 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай)
2. Молли Лэнахэн – Дмитрий Разгуляев (Канада)
3. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)
4. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада)
5. Ева Пэйт – Логан Бай (США)
Вторая разминка
6. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)
7. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)
8. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)
9. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
10. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
Положение после ритм-танца
1. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 87,55
2. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 83,51
3. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 75,60
4. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 73,91
5. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 72,25
6. Ева Пэйт – Логан Бай (США) – 72,12
7. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада) – 68,31
8. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 66,14
9. Молли Лэнахэн – Дмитрий Разгуляев (Канада) – 65,97
10. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай) – 64,66
Расписание Гран-при Канады по фигурному катанию: там выступят Сакамото, Риццо, Чха Чжун Хван, Гиллес и Пуарье
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