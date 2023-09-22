Nebelhorn Trophy. Фир и Гибсон, Каррейра и Пономаренко, Рид и Амбрулевичюс покажут ритм-танцы

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22 сентября танцевальные дуэты выступят с ритм-танцами на турнире Nebelhorn Trophy.

Nebelhorn Trophy

Оберстдорф, Германия

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 17.30 по московскому времени. 

Первая разминка

1. Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов (США)

2. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

3. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

4. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада)

Вторая разминка

5. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция)

6. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)

7. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)

8. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)

Третья разминка

12. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия)

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