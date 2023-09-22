Nebelhorn Trophy. Фир и Гибсон, Каррейра и Пономаренко, Рид и Амбрулевичюс покажут ритм-танцы
22 сентября танцевальные дуэты выступят с ритм-танцами на турнире Nebelhorn Trophy.
Nebelhorn Trophy
Оберстдорф, Германия
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 17.30 по московскому времени.
Первая разминка
1. Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов (США)
2. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
3. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
4. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада)
Вторая разминка
5. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция)
6. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)
7. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
8. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)
Третья разминка
12. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия)
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