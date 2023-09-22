Nebelhorn Trophy. Фир и Гибсон, Рид и Амбрулевичюс, Турккила и Верслуйс выступят с произвольными танцами
23 сентября на Nebelhorn Trophy будут разыграны медали в танцах на льду.
Оберстдорф, Германия
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 15:10 по московскому времени.
Вторая разминка
5. Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов (США)
6. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)
7. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада)
8. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
9. Молли Лэнахэн – Дмитрий Разгуляев (Канада)
Третья разминка
10. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия)
11. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
12. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
13. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)
14. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)
После ритм-танца
1. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 82,42
2. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 73,62
3. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 69,68
4. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия) – 68,68
5. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 67,63
6. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 65,82
7. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада) – 63,84
8. Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов (США) – 63,75
9. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 62,27
10. Молли Лэнахэн – Дмитрий Разгуляев (Канада) – 61,31
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