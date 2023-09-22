Nebelhorn Trophy. Фир и Гибсон, Рид и Амбрулевичюс, Турккила и Верслуйс выступят с произвольными танцами

23 сентября на Nebelhorn Trophy будут разыграны медали в танцах на льду.

Оберстдорф, Германия

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 15:10 по московскому времени.

Вторая разминка

5. – Антон Спиридонов (США)

6. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)

7. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада)

8. – Энтони Пономаренко (США)

9. Молли Лэнахэн – Дмитрий Разгуляев (Канада)

Третья разминка

10. – (Грузия)

11. Лайла Фир – (Великобритания)

12. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

13. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)

14. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)

После ритм-танца

1. – Льюис Гибсон (Великобритания) – 82,42

2. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 73,62

3. – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 69,68

4. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия) – 68,68

5. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 67,63

6. Кристина Каррейра – (США) – 65,82

7. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада) – 63,84

8. Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов (США) – 63,75

9. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 62,27

10. Молли Лэнахэн – Дмитрий Разгуляев (Канада) – 61,31