Nebelhorn Trophy. Фир и Гибсон, Рид и Амбрулевичюс, Турккила и Верслуйс выступят с произвольными танцами

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23 сентября на Nebelhorn Trophy будут разыграны медали в танцах на льду.

Nebelhorn Trophy

Оберстдорф, Германия

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 15:10 по московскому времени. 

Вторая разминка

5. Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов (США)

6. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)

7. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада)

8. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) 

9. Молли Лэнахэн – Дмитрий Разгуляев (Канада)

Третья разминка

10. Мария КазаковаГеоргий Ревия (Грузия) 

11. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) 

12. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

13. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) 

14. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) 

После ритм-танца

1. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 82,42

2. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 73,62

3. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 69,68

4. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия) – 68,68

5. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 67,63

6. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 65,82

7. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада) – 63,84

8. Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов (США) – 63,75

9. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 62,27

10. Молли Лэнахэн – Дмитрий Разгуляев (Канада) – 61,31

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3 комментария

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girl_from_canada
Кто смотрел, почему Пономаренки так низко?
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Mion
Ответ girl_from_canada
Кто смотрел, почему Пономаренки так низко?
И Ревия тоже ниже, чем на прошлом турнире. У них там было 70 с копейками
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spf12
Ответ girl_from_canada
Кто смотрел, почему Пономаренки так низко?
Не понятно, хорошо катались. Вполне могли третьими стоять.
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