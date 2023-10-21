Расписание Гран-при Канады по фигурному катанию: там выступят Сакамото, Риццо, Чха Чжун Хван, Гиллес и Пуарье
28-29 октября пройдет Гран-при Канады по фигурному катанию.
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап
Skate Canada
Ванкувер, Канада
28 октября, суббота
Женщины, короткая программа
0:00
Танцы на льду, ритм-танец
1:50
Пары, короткая программа
4:45
Мужчины, короткая программа
6:10
Женщины, произвольная программа
23:15
29 октября, воскресенье
Танцы на льду, произвольный танец
1:25
Пары, произвольная программа
4:00
Мужчины, произвольная программа
5:37
30 октября, понедельник
Показательные выступления
0:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Состав участников
Женщины: Сара-Мод Дюпюи (Канада), Кайя Руйтер (Канада), Маделин Скизас (Канада), Мэ Беренис Мейте (Франция), Лара Наки Гутманн (Италия), Рино Мацуике (Япония), Каори Сакамото (Япония), Ринка Ватанабе (Япония), Ким Чхэ Ен (Южная Корея), Старр Эндрюс (США), Одри Шин (США), Линдси Торнгрен (США).
Мужчины: Уэсли Чу (Канада), Конрад Орзел (Канада), Алекса Ракич (Канада), Михаил Селевко (Эстония), Марк Городницкий (Израиль), Маттео Риццо (Италия), Као Миура (Япония), Казуки Томоно (Япония), Сота Ямамото (Япония), Михаил Шайдоров (Казахстан), Чха Чжун Хван (Южная Корея), Лиам Капейкис (США).
Пары: Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия), Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада), Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада), Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада), Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия), Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия), Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия), Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды).
Танцы на льду: Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада), Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада), Молли Лэнахэн – Дмитрий Разгуляев (Канада), Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия), Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва), Уна Браун – Гэйдж Браун (США), Ева Пэйт – Логан Бай (США), Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США).
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