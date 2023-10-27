Гран-при Канады. Фир и Гибсон, Гиллес и Пуарье, Уна Браун и Гэйдж Браун, Зингас и Колесник выступят с ритм-танцами

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28 октября на Гран-при Канады танцевальные дуэты выступят с ритм-танцами.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Skate Canada

Ванкувер, Канада

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 1.50 по московскому времени (28 октября), прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Молли Лэнахэн – Дмитрий Разгуляев (Канада)

2. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)

3. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада)

4. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай)

5. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)

Вторая разминка

6. Ева Пэйт – Логан Бай (США)

7. Уна БраунГэйдж Браун (США)

8. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)

9. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

10. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

Расписание Гран-при Канады по фигурному катанию: там выступят Сакамото, Риццо, Чха Чжун Хван, Гиллес и Пуарье

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2 комментария

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Andrea Alana
Этап лично для меня менее интересный в плане соперничества, чем американский. Кажется более предсказуемым. Но посмотрим: премьеры танцев Гиллес-Пуарье, оценки Фир-Гибсон на их фоне, совершенно шикарного Амбрулявичуса в РТ, грузинское танго немцев, борьбу американской молодежи против канадской. Китайцев давно не видели.
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Екатерина Пчелина
Прекрасная китайская пара, Пате/Бай (какая у них в позапрошлом году классная ПП - Риверданс), Фир/Гибсон - просто люблю!
И отдельно хочется сказать про Гиллес/ Пуарье. Как здорово, что они продолжают! Я не думала, что может быть, что-нибудь прекрасне их Эвиты, но, когда я узнала, что пара будет катать Грозовой перевал, стало так интересно, как же они воплотят эту задумку в жизнь? Грозовой перевал - один из моих любимейших романов. Но для ФК - выбор уникальный. Насколько я помню, никто прежде не катал! Да?
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