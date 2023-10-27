Гран-при Канады. Фир и Гибсон, Гиллес и Пуарье, Уна Браун и Гэйдж Браун, Зингас и Колесник выступят с ритм-танцами
28 октября на Гран-при Канады танцевальные дуэты выступят с ритм-танцами.
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап
Ванкувер, Канада
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 1.50 по московскому времени (28 октября), прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Молли Лэнахэн – Дмитрий Разгуляев (Канада)
2. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)
3. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада)
4. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай)
5. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)
Вторая разминка
6. Ева Пэйт – Логан Бай (США)
7. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)
8. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)
9. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
10. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
Расписание Гран-при Канады по фигурному катанию: там выступят Сакамото, Риццо, Чха Чжун Хван, Гиллес и Пуарье
И отдельно хочется сказать про Гиллес/ Пуарье. Как здорово, что они продолжают! Я не думала, что может быть, что-нибудь прекрасне их Эвиты, но, когда я узнала, что пара будет катать Грозовой перевал, стало так интересно, как же они воплотят эту задумку в жизнь? Грозовой перевал - один из моих любимейших романов. Но для ФК - выбор уникальный. Насколько я помню, никто прежде не катал! Да?