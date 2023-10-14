Расписание второго этапа Гран-при России в Омске: там выступят Кондратюк, Петросян, Мишина и Галлямов, Косторная и Куница
С 18 по 22 октября в Омске пройдет второй этап Гран-при России по фигурному катанию..
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
2-й этап
«Сердце Сибири»
Омск
Расписание соревнований
18 октября, среда
Танцы на льду, КМС, ритм-танец
14:30
Пары, КМС, короткая программа
17:00
19 октября, четверг
Танцы на льду, КМС, произвольный танец
10:15
Пары, КМС, произвольная программа
12:45
Девушки, КМС, короткая программа
14:50
Юноши, КМС, короткая программа
17:25
20 октября, пятница
Девушки, КМС, произвольная программа
9:45
Юноши, КМС, произвольная программа
12:40
21 октября, суббота
Мужчины, короткая программа
12:00
Женщины, короткая программа
13:45
Пары, короткая программа
15:30
22 октября, воскресенье
Мужчины, произвольная программа
11:30
Женщины, произвольная программа
13:30
Пары, произвольная программа
15:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Состав участников
Женщины: Аделия Петросян, Вероника Жилина, София Захарова, Алина Горбачева, Мария Агаева, Людмила Фурсова, Арина Видинеева, Зарина Кашапова, Ангелина Палагина, Мария Парамонова, Дарья Третьякова, Виктория Федянина.
Мужчины: Марк Кондратюк, Матвей Ветлугин, Семен Соловьев, Андрей Анисимов, Александр Бородин, Алексей Ерохов, Максим Петров, Михаил Полянский, Иван Попов, Егор Рухин, Михаил Терновский, Григорий Федоров.
Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Алена Косторная – Георгий Куница, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Елизавета Кулешова – Владимир Следь.
Календарь Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/24
Всем удачи и гладкого льда !