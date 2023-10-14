Расписание второго этапа Гран-при России в Омске: там выступят Кондратюк, Петросян, Мишина и Галлямов, Косторная и Куница

С 18 по 22 октября в Омске пройдет второй этап Гран-при России по фигурному катанию..

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

2-й этап

«Сердце Сибири»

Омск

Расписание соревнований

18 октября, среда

Танцы на льду, КМС, ритм-танец

14:30

Пары, КМС, короткая программа

17:00

19 октября, четверг

Танцы на льду, КМС, произвольный танец

10:15

Пары, КМС, произвольная программа

12:45

Девушки, КМС, короткая программа

14:50

Юноши, КМС, короткая программа

17:25

20 октября, пятница

Девушки, КМС, произвольная программа

9:45

Юноши, КМС, произвольная программа

12:40

21 октября, суббота

Мужчины, короткая программа

12:00

Женщины, короткая программа

13:45

Пары, короткая программа

15:30

22 октября, воскресенье

Мужчины, произвольная программа

11:30

Женщины, произвольная программа

13:30

Пары, произвольная программа

15:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Состав участников

Женщины: Аделия Петросян, Вероника Жилина, София Захарова, Алина Горбачева, Мария Агаева, Людмила Фурсова, Арина Видинеева, Зарина Кашапова, Ангелина Палагина, Мария Парамонова, Дарья Третьякова, Виктория Федянина.

Мужчины: Марк Кондратюк, Матвей Ветлугин, Семен Соловьев, Андрей Анисимов, Александр Бородин, Алексей Ерохов, Максим Петров, Михаил Полянский, Иван Попов, Егор Рухин, Михаил Терновский, Григорий Федоров.

Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Алена Косторная – Георгий Куница, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Елизавета Кулешова – Владимир Следь.

Календарь Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/24