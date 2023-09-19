Косторная и Куница выступят в Омске и Москве, Мишина и Галлямов – в Омске и Казани: распределение пар по этапам Гран-при России-2023/24

Стало известно распределение пар по этапам Гран-при России-2023/2024.

Список опубликовала Федерация фигурного катания России.

Гран-при России-2023/2024

Пары

1-й этап

Уфа, 13-16 октября

Пары не выступят на этом этапе.

2-й этап

Омск, 20-23 октября

Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Алена Косторная – Георгий Куница, Мария Дыбкова – Алексей Хвалько, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков.

3-й этап

Красноярск, 27-30 октября

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Карина Акопова – Никита Рахманин, Дарья Бояринцева – Роман Плешков, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Таисия Собинина – Денис Ходыкин.

4-й этап

Казань, 10-13 ноября

Карина Акопова – Никита Рахманин, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Таисия Собинина – Денис Ходыкин, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков.

5-й этап

Самара, 17-20 ноября

Пары не выступят на этом этапе.

6-й этап

Москва, 24-27 ноября

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева – Роман Плешков, Мария Дыбкова – Алексей Хвалько, Алена Косторная – Георгий Куница, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.