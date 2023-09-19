Косторная и Куница выступят в Омске и Москве, Мишина и Галлямов – в Омске и Казани: распределение пар по этапам Гран-при России-2023/24
Стало известно распределение пар по этапам Гран-при России-2023/2024.
Список опубликовала Федерация фигурного катания России.
Пары
1-й этап
Уфа, 13-16 октября
Пары не выступят на этом этапе.
2-й этап
Омск, 20-23 октября
Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Алена Косторная – Георгий Куница, Мария Дыбкова – Алексей Хвалько, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков.
3-й этап
Красноярск, 27-30 октября
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Карина Акопова – Никита Рахманин, Дарья Бояринцева – Роман Плешков, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Таисия Собинина – Денис Ходыкин.
4-й этап
Казань, 10-13 ноября
Карина Акопова – Никита Рахманин, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Таисия Собинина – Денис Ходыкин, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков.
5-й этап
Самара, 17-20 ноября
Пары не выступят на этом этапе.
6-й этап
Москва, 24-27 ноября
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева – Роман Плешков, Мария Дыбкова – Алексей Хвалько, Алена Косторная – Георгий Куница, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.
откатать взрослый набор с настроением и более-менее чисто - и то хлеб (и их основная задача сейчас).
а вот публике они интересны - поэтому о них и сообщают.