Косторная и Куница выступят в Омске и Москве, Мишина и Галлямов – в Омске и Казани: распределение пар по этапам Гран-при России-2023/24

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Роман Плешков Александр Галлямов Георгий Куница Валерий Колесов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Илья Княжук Денис Ходыкин Алена Косторная Никита Рахманин Ясмина Кадырова Карина Акопова Таисия Собинина Елизавета Осокина Алексей Хвалько Наталья Хабибуллина Дарья Бояринцева Артем Грицаенко Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Серия Гран-при России Мария Дыбкова Фигурное катание

Стало известно распределение пар по этапам Гран-при России-2023/2024.

Список опубликовала Федерация фигурного катания России.

Гран-при России-2023/2024

Пары

1-й этап

Уфа, 13-16 октября

Пары не выступят на этом этапе.

2-й этап

Омск, 20-23 октября

Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Алена Косторная – Георгий Куница, Мария Дыбкова – Алексей Хвалько, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков.

3-й этап

Красноярск, 27-30 октября

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Карина Акопова – Никита Рахманин, Дарья Бояринцева – Роман Плешков, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Таисия Собинина – Денис Ходыкин.

4-й этап

Казань, 10-13 ноября

Карина Акопова – Никита Рахманин, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Таисия Собинина – Денис Ходыкин, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков.

5-й этап

Самара, 17-20 ноября

Пары не выступят на этом этапе.

6-й этап

Москва, 24-27 ноября

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева – Роман Плешков, Мария Дыбкова – Алексей Хвалько, Алена Косторная – Георгий Куница, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.

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11 комментариев

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Елена Назырова
Здесь хоть всё понятно, МГ и БК развели по разным этапам, вот в жо всех сильных на одни этапы поставили
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Татьяна Вересова
Пары до конца октября ждать, жаль..
+4
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Мира Массарская
Ответ Лакс
КК прямо фавориты что ли? Первыми их сообщают. А потом они и на подиум то не попадут.
подиум им в ближайшее время не по зубам, и все это прекрасно понимают (ну разве только случится какой форс-мажор у остальных, более опытных).
откатать взрослый набор с настроением и более-менее чисто - и то хлеб (и их основная задача сейчас).
а вот публике они интересны - поэтому о них и сообщают.
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5loo
Интересно в Москве у куниц подучится на подиум попасть ?
+2
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Бэлла Томаева
Ответ Лакс
ну это неизвестно интересны ли они всей публике настолько чтобы первыми про них информировать. Фаны Алены это еще не публика.
Фанов у Алены меньше, чем анти фанов Заги. Тут не поспоришь.
+1
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Veronika spuria
Ответ Лакс
ну это неизвестно интересны ли они всей публике настолько чтобы первыми про них информировать. Фаны Алены это еще не публика.
Успокойтесь уже, переживайте за Валиеву.
+1
0
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Лакс
Ответ Veronika spuria
Успокойтесь уже, переживайте за Валиеву.
не переживаю я, по крайней мере не в вашем смысле
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