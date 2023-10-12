Состав на 2-й этап Гран-при России в Омске: Кондратюк, Мишина и Галлямов, Косторная и Куница – в заявке, Петросян заменила Акатьеву

Опубликован предварительный состав фигуристов на 2-й этап Гран-при России.

Соревнования пройдут в Омске с 20 по 23 октября. Вместо Софьи Акатьевой заявлена Аделия Петросян, которая изначально была в списках на Гран-при Красноярска.

Также в списке отсутствуют Ксения Синицына и пары Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, Мария Дыбкова – Алексей Хвалько.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

2-й этап

«Сердце Сибири»

Омск

Женщины: Аделия Петросян, Вероника Жилина, София Захарова, Алина Горбачева, Мария Агаева, Людмила Фурсова, Арина Видинеева, Зарина Кашапова, Ангелина Палагина, Мария Парамонова, Дарья Третьякова, Виктория Федянина.

Мужчины: Марк Кондратюк, Матвей Ветлугин, Семен Соловьев, Андрей Анисимов, Александр Бородин, Алексей Ерохов, Максим Петров, Михаил Полянский, Иван Попов, Егор Рухин, Михаил Терновский, Григорий Федоров.

Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Алена Косторная – Георгий Куница, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Елизавета Кулешова – Владимир Следь.