Состав на 2-й этап Гран-при России в Омске: Кондратюк, Мишина и Галлямов, Косторная и Куница – в заявке, Петросян заменила Акатьеву

Теги сборная России пары мужское катание женское катание Анастасия Мишина Алексей Ерохов Александр Галлямов Георгий Куница Илья Княжук Егор Рухин Алена Косторная Ксения Синицына Матвей Ветлугин Софья Акатьева Алексей Брюханов Вероника Жилина Юлия Артемьева Михаил Полянский Семен Соловьев Алина Горбачева Аделия Петросян Алексей Хвалько Марк Кондратюк Андрей Анисимов Наталья Хабибуллина Мария Парамонова Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Иван Попов Максим Петров Григорий Федоров Михаил Терновский София Захарова Дарья Третьякова Мария Агаева Серия Гран-при России Мария Дыбкова Людмила Фурсова Владимир Следь Виктория Федянина Ангелина Палагина Сердце Сибири Фигурное катание

Опубликован предварительный состав фигуристов на 2-й этап Гран-при России.

Соревнования пройдут в Омске с 20 по 23 октября. Вместо Софьи Акатьевой заявлена Аделия Петросян, которая изначально была в списках на Гран-при Красноярска.

Также в списке отсутствуют Ксения Синицына и пары Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, Мария Дыбкова – Алексей Хвалько.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

2-й этап

«Сердце Сибири»

Омск

Женщины: Аделия Петросян, Вероника Жилина, София Захарова, Алина Горбачева, Мария Агаева, Людмила Фурсова, Арина Видинеева, Зарина Кашапова, Ангелина Палагина, Мария Парамонова, Дарья Третьякова, Виктория Федянина.

Мужчины: Марк Кондратюк, Матвей Ветлугин, Семен Соловьев, Андрей Анисимов, Александр Бородин, Алексей Ерохов, Максим Петров, Михаил Полянский, Иван Попов, Егор Рухин, Михаил Терновский, Григорий Федоров.

Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Алена Косторная – Георгий Куница, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Елизавета Кулешова – Владимир Следь.

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14 комментариев

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Anna
Мечта фанатов Плющенко сбылась, Петросян на этапе с Жилиной)
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Сергей Симонов
Еле-еле наскребают составы по взрослым. По КМС конкуренция на порядок выше, чем по мастерам. До МС доехать - сродни подвигу.
+4
-2
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Alexandra K
Ответ Субъективщина с кухни
Петросян, Горбачёва, Жилина вот будет заруба, причём здесь, в комментариях. А пар так мало.. Есть у Алёны шанс отхватить медаль?
Пока непонятно, что им будут ставить. Какие уровни поддержек, подкруток, и т.д. Плюс какие компоненты. Интересно будет посмотреть. Вообще, если они приедут не последние, это уже успех будет, пары тут вполне сильные. Кулешова-Следь - это бывшие юниоры, не знаю их.
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Jessi
Петросян видно самая крепкая у Тутберидзе и в хорошей форме, раз ставят на два этапа подряд
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Kareglazaya
А Синицина опять что ли травмирована? Она на контрольных прокатах говорила, что повредила ногу коньком.
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Рябиновые бусы
хороший состав, с удовольствием посмотрим и поболеем!
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Лакс
как я и предсказывал, Акатьеву передвинули. И вопрос теперь будет ли в Красноярске, если нет, то как минимум раз пересечется с Камилой.
Ксения снялась по медицине, как пишут в её группе.
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