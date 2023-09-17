Анжелика Крылова: «Приезд Морозов и Еременко никак не повлиял на Кагановскую и Ангелопола. У них был свой конфликт»

Теги сборная России танцы на льду Анжелика Крылова Игорь Еременко Максим Некрасов Аннабель Морозов Спорт-Экспресс Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Анжелика Крылова высказалась о распаде пары Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола.

Летом в группе Крыловой начали тренироваться Аннабель Морозов и Игорь Еременко. 

«Приезд Аннабель и Игоря никак не повлиял на Василису и Валерия. Они приехали недавно, мнение, что их приезд забрал мое время – неправда. У них был свой конфликт, конфликт со своей собственной головой. Мы пытались его долго разрулить, но это ни к чему не привело, к сожалению.

Жаль, что я не могу показать свою работу. Понимаю, откуда складывается такое мнение.

Про новую пару Кагановская – Некрасов ничего не могу сказать, я же здесь, на прокатах. Они скатываются, неизвестно, состоится или нет эта пара. Идут пробы», – сказала Крылова. 

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7 комментариев

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oldparakhod
Да хватит уже мусолить эту тему. Всё, пары больше нет. И думается почему-то, что оба участника ещё очень об этом пожалеют.
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Viks
Ответ Marya Y
Кстати, Крылова будучи на обеспечении федерации, Минспорта и клуба(Попова говорила про три её зарплаты из этих источников) имела право вообще предлагать сборникам(имеющим собственный контракт со сборной России) составить какой-то левый контракт? Или она сейчас работает в частной школе?
Никакого контракта она не могла предлагать - она лишь могла посоветовать двум физическим лицам заключить Соглашение между собой.
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Е...С
Ответ Viks
Никакого контракта она не могла предлагать - она лишь могла посоветовать двум физическим лицам заключить Соглашение между собой.
И вписать туда дополнительную оплату себе.
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Anneta28
Да понятно что с Некрасовым ничего не выйдет. Ну не подходят они друг другу, от слова совсем.
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Большое Путешествие Рузика
Неинтересно уже. Такие классные танцоры сегодня были, что по Валере с Васей никто плакать уже не будет. А они вот будут.
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Gast
Да сразу же было понятно, что никто не повлиял. Совсем никто.
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