Анжелика Крылова: «Приезд Морозов и Еременко никак не повлиял на Кагановскую и Ангелопола. У них был свой конфликт»

Анжелика Крылова высказалась о распаде пары Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола.

Летом в группе Крыловой начали тренироваться Аннабель Морозов и Игорь Еременко.

«Приезд Аннабель и Игоря никак не повлиял на Василису и Валерия. Они приехали недавно, мнение, что их приезд забрал мое время – неправда. У них был свой конфликт, конфликт со своей собственной головой. Мы пытались его долго разрулить, но это ни к чему не привело, к сожалению.

Жаль, что я не могу показать свою работу. Понимаю, откуда складывается такое мнение.

Про новую пару Кагановская – Некрасов ничего не могу сказать, я же здесь, на прокатах. Они скатываются, неизвестно, состоится или нет эта пара. Идут пробы», – сказала Крылова.

Светлана Соколовская о семье, карьере и работе с Трусовой. Смотрите полную историю тренера бесплатно по промокоду SPORTS